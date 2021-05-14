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Что означает советская кокарда, и откуда пошел этот символ


Что означает советская кокарда, и откуда пошел этот символ

Каждый, кто служил в армии прекрасно знает, что такое кокарда. Данный элемент головного убора традиционно носится на фуражке или зимней шапке. В советское время кокарды выдавались во время принятия воинской присяги. При этом очень мало людей задумывается над тем, что на самом деле означает данный символ и откуда он пришел, в том числе и в российскую воинскую традицию.

Кокарды существуют давно. /Фото: oldstory.info.

Кокарды существуют давно. /Фото: oldstory.info.

 

Слово «кокарда» и сам символ пришли в Россию из Франции еще в XVIII веке. Означает оно словосочетание «петушиные перья». Изначально это была лента или бант, сложенные петлями и сборками, собранные тесьмой. В то время кокарду носили на одежде, доспехах, а также на запястье или предплечье. Считается, что украшение было заимствовано французами у венгров, всадники которых еще в раннем средневековье украшали чем-то подобным свои головные уборы.
Были они и в СССР. /Фото: newauction.com.ua.

Были они и в СССР. /Фото: newauction.com.ua.

 

В последствии кокарда стала металлической и использовалась для обозначения рода войск, страны и даже политической фракции, к которой относится ее носитель. В Советском Союзе кокарды были возвращены в 1943 году в рамках реформы воинских званий и формы одежды. Первоначально они полагались только офицерскому составу, однако в последствии перекочевали и на солдатские головные уборы.

Выдавали на присяге. /Фото: ymorno.ru.

Выдавали на присяге. /Фото: ymorno.ru.

 

Для того, чтобы понять, что именно означает кокарда советской армии, достаточно базовых познаний в геральдике. Так, красная звезда на воинском украшении обозначает то же самое, что и любая другая советская красная звезда – единство коммунистического интернационала. К слову, красный цвет является вовсе не персональным цветом коммунистов. Красный – это в принципе цвет революции. Далее у нас идут серп и молот (они нанесены на звезду). Они обозначают единство пролетариата, рабочих и крестьян, готовых в любой момент стать на защиту своей Родины. Наконец, последний важный элемент кокарды – это лавровый венок. Традиционно, данный символ обозначает победоносность.

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