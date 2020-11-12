10 книг-антиутопий, открывающих мир с другой стороны

7. «Рассказ служанки» / Маргарет Этвуд

Что не так с этим миром будущего? О, эту классику антиутопий вам будет страшно читать. Вот что было бы с этим миром, коли не феминизм и признание хоть какого-то равноправия. Автор ряда феминистических книг, Маргарет Этвуд создает дивный новый мир, где женщина не имеет права владеть собственностью, работать, любить, читать, писать. Она не может бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки. Ей запрещено вторично выходить замуж. Ей оставлена лишь одна роль — Служанки. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином, Командором, и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок.Историю о превращении женщин в рабынь, которые работают лишь над воспроизводством себе подобных, рассказывает милейшая женщина, Фредова. Своего имени у нее нет. Был бы Пит в роли хозяина, стала бы Питова, велика беда. У нее нет ничего, даже права покончить жизнь самоубийством (и возможности), только красный балахон и мысли вроде:Ночь — мое время. Что хочу, то и делаю, если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь.