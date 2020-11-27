В Нальчике учитель истории отстреливался от восьмиклассника и его родни

Конфликты со школьными учителями — это не только неприятно, но и чревато последствиями. Если вы работаете педагогом в Кабардино-Балкарии — не вздумайте вызывать родителей в школу. Даже, наоборот, постарайтесь, чтобы они ни в коем случае не приходили. Иначе вам придется устроить перестрелку, чтобы защитить себя, как учителю истории одной из школ города Нальчика.

Инцидент с применением оружия произошел из-за конфликта восьмиклассника и учителя истории. Сложно сказать, о чем поспорили историк и его ученик, вероятно, не сошлись в оценке исторического значения для Франции Реставрации Бурбонов или школяр исполнил на уроке зажигательную лезгинку. Факт в том, что принципиальный историк изрисовал мальцу дневник красной пастой и наговорил дерзостей.

Возможно, такой подход к воспитанию и прошел бы где-нибудь в Подмосковье, но в Нальчике шансов избежать сатисфакции у педагога не было. Оскорбленный ученик прибыл в школу двумя мужчинами 36 и 26 лет, один из которых, по предварительным сведениям, был его дядей, а второй — другом семьи.

Горячие кавказские родственники пришли в класс и потребовали от учителя уже ставших традиционными для Северного Кавказа извинений. На это получили твердый и аргументированный отказ, который категорически не приняли.

В результате спор на тему, далекий от изучаемого предмета, перерос в энергичную потасовку, прямо в стенах храма знаний.

Но педагог оказался не из робкого десятка и, сбегав к своему автомобилю, принес в кабинет травматический пистолет. Совершенно ясно, что после этого события нападающие потеряли инициативу и конфликт скомкался и исчерпался сам по себе. Как всегда в таких случаях показания участников и свидетелей отличаются. Одни утверждают, что учитель истории просто салютовал из оружия вверх, приветствуя дорогих гостей, а другие — что стрелял на поражение.

Одно из информационных агентств России сообщило, что в результате конфликта одного из нападавших доставили в больницу, но это не точно. Пресс-служба местного МВД отрапортовала, что все ограничилось взаимными упреками и стрельбой в воздух, после чего все участники импровизированного «родительского собрания» были доставлены в отделение полиции для беседы. Называют и имя отважного историка — это бывший директор лицея Заур-бек Мальбахов