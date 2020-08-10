Четыре режима сна, с помощью которых можно выспаться всего за несколько часов

Если вам не хватает 24 часов в сутках для всех важных дел и сна или если вы хотели бы больше времени тратить на работу или какое-то увлечение, то попробуйте спать всего по несколько часов.

Однофазный режим сна – это тот, к которому привыкло большинство людей. Это когда спать нужно по шесть-восемь часов в сутки, а затем бодрствовать в среднем по 16 часов. В это время у нас полный запас сил и бодрый дух.

Однако, кроме упомянутого режима сна, существуют ещё четыре, в которых сон разбит на короткие периоды в течение суток.

Фаза быстрого сна – самая важная, эту часть отдыха пропускать нельзя. Сон короткими отрывками называется полифазным. Когда происходит смена вида режима, недосып буквально заставляет погружаться в быструю фазу сна моментально, а не через час. Отсюда и создаётся ощущение, что организм получил необходимое количество сна без лишних затрат времени.

Первый режим: Uberman

Продолжительность: от 20 до 30 минут каждые четыре часа (шесть перерывов на сон)

Uberman – довольно эффективный режим и не вредит здоровью, а наоборот, оказывает благотворное влияние. Придерживаясь данного режима сна, человек утром просыпается бодрым без чувства усталости, а ночью он может видеть интересные сны.

Многие даже отмечают, что при Uberman сны чаще всего осознанные.

Важно: если соблюдать режим строго, то очередной момент отдыха вы не пропустите, организм сам даст знать, что уже пора.

Второй режим: Everyman

Продолжительность: ночью – три часа, днём – три раза по двадцать минут // ночью – полтора часа, днём – пять раз по двадцать минут

Если вам больше понравился режим Everyman, то нужно установить временные рамки, в которых вы будете отдыхать, и придерживаться их. Привыкнуть к данному режиму намного легче, чем к первому. И стоит отметить, что Everyman эффективнее обычного сна, к которому мы привыкли.

Третий режим: Dymaxion

Продолжительность: тридцать минут через каждые шесть часов

Данный режим придуман и введён в использование американским изобретателем и архитектором Ричардом Бакминстером Фуллером. Он утверждал, что это самый лучший режим и ни с одним другим он не чувствовал больший прилив энергии и бодрости. Фуллер пользовался Dymaxion ни один год, а через несколько лет после начала врачи сделали заключение, что у Ричарда прекрасные показатели здоровья. К сожалению, изобретателю пришлось отказать от этого режима, так как его партнёры были приверженцами однофазного режима.

Dymaxion считается самым экстремальным, но самым продуктивным режимом сна. Хоть общая сумма всего времени, которое человек проводит во сне, составляет всего два часа!

Четвёртый режим: Biphasic

Продолжительность: от четырёх до четырёх с половиной часов ночью и полтора часа днём

Данный режим сна подходит и используется в основном студентами. Он не самый эффективный и безопасный, но лучше, чем однофазный.

Выбор режима

Сперва стоит оценить свой режим жизни, а затем уже выбирать, как и когда спать. Если вы все-таки решите выбрать первый или второй режим сна, то будьте готовы выглядеть как зомби около недели, пока у организма пройдёт адаптация.

Вхождение в новый режим

Придерживайтесь следующих советов и вам будет легче поменять режим сна:

— комфортная спальная комната = максимально комфортный отдых в ней;

— откажитесь от фастфуда и прочей нездоровой пищи;

— старайтесь постоянно чем-то заниматься, пока бодрствуете, так время летит быстрее;

— для перемены режима сна необходимо освободить около двух-трёх недель, иначе можно заснуть на работе, учёбе или где-то в дороге;

— не стоит сдаваться, через пару недель будет намного легче: соблюдайте все установленные перерывы на сон, ничего не пропускайте, не меняйте время, в которое вы ложитесь спать и просыпаетесь, иначе придётся всё начать снова;

— позаботьтесь о том, чтобы во время сна вас не тревожили никакие звуки, а при пробуждении, наоборот, включайте громкую музыку.

Если вы действительно хотите поменять режим сна, то стоит очень внимательно изучить все плюсы и минусы, а также обратить внимание, как на это реагирует ваш организм, какие изменения в нём происходят.