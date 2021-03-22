Железнодорожный пикет: зачем нужен знак, и почему он важен для машиниста

Пикетные столбики находятся между километровыми / Фото: pskovrail.ru

Пикетные и километровые столбики являются ориентиром для машиниста / Фото: scbservice.ru

В случае остановки поезда на перегоне машинист передает по рации данные о месте пребывания / Фото: trainphoto.org.ua

Каждому машинисту выдают специальный документ с предупреждениями, на котором указываются пикеты и километры / Фото: studopedia.ru