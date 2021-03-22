Железнодорожный пикет: зачем нужен знак, и почему он важен для машиниста

Пикетные столбики или пикеты мелькают за окном поезда с завидной регулярностью. Как правило, мы не обращаем на них внимания и не задумываемся об их предназначении. Устанавливаются пикеты между километровыми практически такими же столбами на обочине пути. На самом деле этот железнодорожный знак имеет важное значение.
Пикетные столбики находятся между километровыми / Фото: pskovrail.ru
Вся ЖД дорога разбита по километрам. Каждый километр отмечен отдельным столбиком с табличкой, на котором написаны цифры. Изображаются числа по два, к примеру 13/14, то есть поезд находится в промежутке между этими двумя километрами. Пикетные столбики находятся между километровыми. Установлены они через каждые сто метров и равномерно разделяют один километр на десять одинаковых частей – стометровок.
Пикетные и километровые столбики являются ориентиром для машиниста / Фото: scbservice.ru
Важность этих знаков заключается в том, что они являются ориентиром, причем единственным для того, чтобы понять, где находится поезд на перегонах ЖД. Измерение идет в пикетах и километрах.
В случае остановки поезда на перегоне машинист передает по рации данные о месте пребывания / Фото: trainphoto.org.ua
Если поезд вдруг остановился на перегоне, машинист обязан передать по рации данные места пребывания, а именно назвать километр и пикет головы состава, ведь поезд может быть слишком длинным. Информация важная, так как позволяет сориентироваться куда отправлять локомотив для оказания помощи и откуда.
Каждому машинисту выдают специальный документ с предупреждениями, на котором указываются пикеты и километры / Фото: studopedia.ru
Необходимы эти отметки и для того, чтобы контролировать состояние пути, определять места, где требуется особое движение, сбавление скорости в связи с наличием конструкций или состоянием пути. Каждому машинисту выдают специальный документ с предупреждениями, на котором указываются пикеты и километры, где необходимо ограничивать скорость или придерживаться других норм.
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