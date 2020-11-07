8 киноляпов, которые допускают в изображении средневековой войны, хотя историки их опровергли

Тема рыцарей и Средних веков, пожалуй, остаётся одной из самых популярных в киноиндустрии. Вот только любой, кто является историком или хотя бы интересуется прошлым, сразу скажет, что изображение средневековой реальности в фильмах и сериалах таково, что наталкивает на мысль, будто сценаристы совсем не вникали в эпоху, о которой написали. Особенно это касается изображения военных действий: то на поле битвы дуэль внезапно происходит, то европейские бойцы азиатским оружием дерутся.
1. Команда «Огонь!» перед началом битвы
Хоть лучники иногда и стреляли огнём, знаменитую команду они никогда не слышали. /Фото: arbalet-airgun.ru
Один из самых странных ляпов, которые отмечают историки в фильмах о Средневековых битвах, является команда «Огонь!», которая была обращена к отрядам лучников. В этом восклицании нет никакой логики, ведь единственным адекватным условием, при котором оно уместно, это использование огнестрельного оружия. К тому же, с появлением последнего лук был практически сразу вытеснен с поля битвы, а до того «Огонь!» никто, конечно, не кричал.
2. Монгольские луки у европейских лучников
Откуда у скандинавской мультяшной принцессы монгольский лук - загадка. /Фото: vev.ru
На эту неточность обращают внимание многие, но причина ее большинству из нас остаётся неясной. Так, в фильмах и сериалах нередко можно увидеть средневекового рыцаря или просто лучников, которые лихо стреляют из... изогнутых монгольских луков.
Справедливости ради следует уточнить, что в это же ляпе с неправильным оружием можно найти еще один: реальные европейские рыцари весьма прохладно относились к луку, и повсеместно его не использовали. Что касается выбора монгольского лука вместо верного по истории прямого, то здесь решающую роль играет эстетическая сторона. Луки азиатских кочевников попросту симпатичнее своих западных аналогов и, кроме того, еще и банально не такие громоздкие и длинные, а потому лучше смотрятся в кадре.
3. Дуэли между воинами во время батальных сцен
Дуэль в пылу битвы между армиями - не самое лучшее решение. /Фото: multikino.com
Практически всегда в киношных батальных сценах можно наблюдать, как персонажи будто по команде разбиваются на пары и дерутся так, как будто это не масштабная битва между огромными войсками, а камерная дуэль на полянке. Такой сценарный и режиссёрский ход вполне понятен - так лучше фокусируется внимание на отдельных героях или определённых событиях, происходящих в пылу боя.
А вот средневековые главнокомандующие, если бы увидели современный фильм об их времени, категорически не приняли бы такую тактику, ведь в реальной жизни она была бы губительна, да и в принципе маловероятна. На самом деле тысячу лет назад во время наступления самым главным правилом было удержать строй и не дать противнику прорваться. Учитывая особенности военного дела и развития оружия, в те времена такая тактика была самой эффективной, в отличие от серии дуэльных сражений.
4. Лучник против мечника
Средневековый воин отлично владел одним типом оружия, а не распылялся на многие. /Фото: pikabu.ru
Порой в кино о средневековых событиях можно найти весьма оригинальную сцену, когда рыцари сталкиваются с личинками, а последние лихо достают мечи и завязывается
долгая красивая битва. В реальности такое развитие событий было бы попросту невозможно: все дело в том, что опытный мечник в ближнем бою сразит лучника за несколько ударов, а лучники - профессионалы в стрельбе, и бывалому рыцаря с мечом должного отбора дать попросту неспособны.
5. Оружие не по эпохе
С исторической точки зрения двуручного меча в большинстве фильмов вообще не должно быть. /Фото: pikabu.ru
Другим типичным ляпом от кинематографистов является использование оружия, не относящегося к тому периоду истории, в котором развивается сюжет. Ярким примером подобного несоответствия является двуручный меч - его можно увидеть в большинстве фильмов о средневековых войнах или просто событиях того времени. Конечно, режиссёров можно понять, ведь это оружие впечатляет зрителя своими габаритами, мощью и красотой.
Вот только в реальности большинство сюжетов обходилось бы без него: все дело в том, что двуручный меч получил большую популярность только в позднем Средневековье, то есть в 14 веке. И такую возможность он получили не из-за их удобства, а потому, что оружейникам нужно было чем-то ответить на усиление доспехов.
6. Стрельба огненными стрелами
Огненные стрелы в жизни применялись гораздо реже, чем в кино. /Фото: talesoftimesforgotten.com
Во многих фильмах огненные стрелы используются чуть ли не в каждой битве. Причем обстрелу ими подвергается и пехотинцы и всадники. Вот только в реальности смысла в подобной тактике попросту нет.
Любой военный историк скажет, что огненные стрелы имеют довольно узкую специализацию - ими поджигают деревянные сооружения или флот, а также осадные орудия. Против конницы, а тем более, пехоты, они будут абсолютно бесполезными.
7. Неправдоподобно скоротечная осада
Уж больно быстро в кино осадой крепости берут. /Фото: warhead.su
В кинофильме осада средневекового укрепления проходит поразительно быстро, как и штурм после. Собственно, изображения этого процесса требует скорее необходимость во впечатляющей картинке и ограниченный хронометраж картины.
В Средние века осада крепости была распространённым ходом во время войны. Но длилась она чаще всего месяцами, а порой и годами. Если же попытаться использовать «киношную» тактику, то нападающие не только не возьмут укрепление, но и потеряют огромное количество людей.
8. Битва до последнего солдата
300 спартанцев - едва ли не единственный пример целесообразного использования этого приёма. /Фото: yvision.kz
Во всех серьёзных и решающих битвах в кино войска бьются до последнего своего солдата. Так сюжет наполняется пафосом и драматизмом. А вот в реальности военачальники исходили из прагматических соображений, а потому такую тактику никогда бы не применили.
Важно понимать, что бой, что называется, до победного, тем более с угрозой потерять все войско - это верх непродуманности и безответственности. В реальности главнокомандующий никогда не позволит своей армии быть истребленной только ради победы в одной битве. Поэтому зачастую такие бои заканчивались отступлением либо сдачей укреплений, а погибало не больше половины войска.
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