8 киноляпов, которые допускают в изображении средневековой войны, хотя историки их опровергли

1. Команда «Огонь!» перед началом битвы

Хоть лучники иногда и стреляли огнём, знаменитую команду они никогда не слышали. /Фото: arbalet-airgun.ru

2. Монгольские луки у европейских лучников

Откуда у скандинавской мультяшной принцессы монгольский лук - загадка. /Фото: vev.ru

3. Дуэли между воинами во время батальных сцен

Дуэль в пылу битвы между армиями - не самое лучшее решение. /Фото: multikino.com

4. Лучник против мечника

Средневековый воин отлично владел одним типом оружия, а не распылялся на многие. /Фото: pikabu.ru

5. Оружие не по эпохе

С исторической точки зрения двуручного меча в большинстве фильмов вообще не должно быть. /Фото: pikabu.ru

6. Стрельба огненными стрелами

Огненные стрелы в жизни применялись гораздо реже, чем в кино. /Фото: talesoftimesforgotten.com

7. Неправдоподобно скоротечная осада

Уж больно быстро в кино осадой крепости берут. /Фото: warhead.su

8. Битва до последнего солдата

300 спартанцев - едва ли не единственный пример целесообразного использования этого приёма. /Фото: yvision.kz