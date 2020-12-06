20 умилительных фотографий летающих белок, которые докажут, что они - настоящие очаровашки

Некоторые говорят, что совершенства не существует. Но будем честными, если посмотреть на этих очаровательных пушистиков, то уверенность в этом растает без следа! Этих милашек называют японскими карликовыми белками-летягами и они выглядят, как настоящие покемоны! Посмотрите лучшие фотографии этих забавных зверушек и прочтите об их интересных особенностях далее в обзоре.
Эти невероятно мило выглядящие существа родом из Японии. Там они обитают в субальпийских и северных вечнозеленых лесах на островах Хонсю и Кюсю. Японская карликовая белка-летяга довольно маленькая - её крошечное тельце обычно бывает от пятнадцати до двадцати сантиметров в длину. У этих белочек роскошный пышный хвостик, длиной где-то десять-пятнадцать сантиметров.
Белки-летяги - это лесные животные.
Обитают летающие белки обычно в дуплах деревьев.
По-видимому, днём эти забавные существа прячутся в своих домиках. Они их обычно устраивают в хвойных деревьях. Ночью же они выходят, чтобы перекусить какими-то почками, листьями, корой, фруктами и различными семенами.
Белочки в этой формации похожи на сердечко.
В данной подборке собраны некоторые из самых очаровательных фотографий японских карликовых белок-летяг, сделанных фотографом дикой природы Хандой Нацуми.
Я - летучая мышь!
Белка-летяга — это исключительно лесное животное. Эти зверушки практически всю свою жизнь проводят в кронах и дуплах высоких деревьев. Летяги предпочитают в основном лиственные леса, реже смешанные.
У белочек выпуклые чёрные большие глаза, потому что они преимущественно ночные животные.
Летающие белки внешне похожи на обычную небольшую короткоухую белку. Только между их передними и задними лапами у них есть широкая кожная складка, покрытая шерстью. Это их летательная перепонка, она исполняет роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.http://funhere.ru/?p=15684
Милашка!
Голова у этих белочек округлая, тупоносая. На мордочке большие и выпуклые чёрные глазки-бусины. Они так выглядят потому что летяги — это ночные животные. Ушки у них кругленькие, без кисточек. У белок-летяг короткие лапки, а когти изогнутые и очень острые, ведь белочки передвигаются в основном по стволам деревьев.
Белки любят высокие деревья.
Летающие белки — обладательницы роскошных шубеек. Мех у них гуще и мягче, чем у обычных белок, шёрстка невероятно шелковистая и нежная на ощупь.
Он сердитый!
А эта улыбается так, словно жизнь реально удалась.
Несмотря на то, что это животное называется «летающая белка», эти уникальные зверушки не летают на самом деле. Японская карликовая белка-летяга за раз может преодолеть довольно большое расстояние около ста метров, с помощью своего природного парашюта. Так они передвигаются между деревьями или спасаются от хищников.
Белки-летяги могут преодолеть в полёте за раз около 100 метров!
Кто-то чрезвычайно любопытен!
Оказывается, эти очаровательные маленькие создания спариваются дважды в год. Происходит это обычно в период с мая по июль. Самочки вынашивают детёнышей около месяца. В помёте, как правило, бывает от двух до пяти бельчат.
У летяг бывает до пяти детёнышей.
Деток летяги выкармливают в течение первых шести недель их жизни. Они очень внимательные и нежные мамы, которые очень трогательно ухаживают за своими детёнышами. Информации о том, как относятся к потомству летяги-самцы у учёных пока нет.
Две подружки на посиделках.
Живут пушистые милашки около тринадцати лет. Эти уникальные белки отличаются невероятной сообразительностью и общительностью, а кроме того довольно быстро привыкают к хозяину. Поэтому сегодня эти зверушки весьма популярны в качестве экзотических домашних животных.
Очень художественно расположились.
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