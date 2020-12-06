20 умилительных фотографий летающих белок, которые докажут, что они - настоящие очаровашки

Белки-летяги - это лесные животные.

Обитают летающие белки обычно в дуплах деревьев.

Белочки в этой формации похожи на сердечко.

Я - летучая мышь!

У белочек выпуклые чёрные большие глаза, потому что они преимущественно ночные животные.

Милашка!

Белки любят высокие деревья.

Он сердитый!

А эта улыбается так, словно жизнь реально удалась.

Белки-летяги могут преодолеть в полёте за раз около 100 метров!

Кто-то чрезвычайно любопытен!

У летяг бывает до пяти детёнышей.

Две подружки на посиделках.