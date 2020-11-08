Можно ли вытащить стрелу из тела, как показывают в голливудских фильмах

Такая маленькая и такая смертоносная. В древности и Средневековье именно стрелы были едва ли не самым коварным и мерзким видом вооружения. Сегодня во многих фильмах можно увидеть, как лихой герой, стиснув зубы, ломает попавшую в него стрелу и точно также с мужеством на лице вытаскивает из тела наконечник. Куда реже – проталкивает насквозь. Каждый знает, что в кино многое не так, как в жизни, а потому возникает вопрос: возможны ли такие «трюки» на практике?
Не вытащишь. /Фото: yandex.by.
Изображение в современном кинематографе того, как извлекаются из тела человека стрелы, имеет крайне мало общего с действительностью. На то есть сразу несколько причин, которые упускают из виду в первую очередь те, кто создает фильмы и идет на подобного рода художественные допущения с целью повышения градуса драматизма. Самостоятельно вытащить из плоти (тем более в боевой обстановке) стрелу нельзя. Точно также, как и протолкнуть ее насквозь. И главная причина тому вовсе не в том, что это очень-очень больно. Главная причина кроется в самой стреле.
Серьезное оружие. /Фото: yandex.ru.
Боевые стрелы у всех народов принципиально отличались от охотничьих. Как правило, они имели более массивный и широкий наконечник. Делался такой специально для того, чтобы застревать в плоти человека. Более того, наконечники на боевых стрелах или вообще не фиксировались к древку, или фиксировались слабо. Делалось это опять-таки для того, чтобы даже если древко стрелы будет извлечено из раны, то металлический наконечник все равно останется в ней.
Коварное оружие. /Фото: fishki.net.
Сидящий внутри плоти кусок металла доставляет человеку известный «дискомфорт», может стать источником заражения крови, гангрены, постоянно провоцирует болевые ощущения, ограничивая тем самым действия воина. Однако, даже если бы стрела надежно сидела на древке, то попытка выдернуть ее или протолкнуть вперед, закончилась бы лишь сильнейшим болевым шоком, от которого человек скорее всего потерял бы сознание, и радикальным усилением кровотечения из раны. Последнее гарантировано бы сгубило любителя голливудской «первой помощи».
Без доктора здесь никак. /Фото: naraz.pro.
Так что если человек после попадания стрелы все-таки оставался в строю и мог продолжать вести бой, то древко боеприпаса просто обламывалось ближе к телу так, чтобы не мешать. Сам наконечник (и часть уже погрузившегося в плоть древка) извлекали уже после боя в спокойной обстановке. Делали это полевые хирурги. Как правило это был кто-то из боевых слуг, владеющий умением врачевания. Извлечение наконечника стрелы требовало проведения практически хирургической операции. Рану нужно было расширить при помощи ножа, затем извлечь из нее посторонние предметы при помощи щипцов и зашить.
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