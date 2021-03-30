Самые умелые воины в истории человечества

С древних времен человек был одержим жаждой боя. От кровавой грязи Колизея до церемониальных самурайских схваток: даже в наши дни невозможно найти ни одной культуры, которая не воспевала бы сильного воина, способного победить любого захватчика. Перед вами небольшой список тех, чья воинская доблесть была настолько крепка, что попала в анналы истории человечества.
Французские мушкетеры
Мало кому известно, что французские мушкетеры были неким прообразом современных элитарных войсковых подразделений. В отряд набирались только хорошо подготовленные бойцы, ведь им предстояло охранять самого короля Франции. К тому же, мушкетеры одинаково эффективно действовали и в ближнем, и в дальнем бою.
Иностранный легион
Основаный в 1831 году французский Иностранный легион представляет собой элитную группу наемников, постоянно участвующую в контртеррористических операциях за пределами страны. Соответственно, бойцы легиона обладают огромным боевым опытом.
Имперская гвардия Тан
Этот отряд древних элитных воинов получил прозвание «Запрещенное войско». Личные телохранители императора династии Тан считались одними из самых смертоносных бойцов на территории всей Восточной Азии. Отряд существовал всего сто лет, однако этого времени бойцам «Запрещенного войска» хватило, чтобы войти в мировую историю.
Королевская гвардия Норвегии
Единственной обязанностью членов Его величества гвардии Короля (HMKG) является непосредственная охрана самого норвежского короля. В настоящее время функция отряда скорее декоративна, однако в прошлом HMKG считались одними из лучших бойцов Скандинавии. Свою квалификацию гвардейцам удалось подтвердить во время Второй мировой войны – тогда они помешали Вермахту захватить королевскую семью.
Римские легионеры
Римлян можно назвать владыками меча и копья, и мастерское владение этим оружием приносило постоянные победы римской цивилизации. Конечно же, здесь мы также видим четкую военную структуру, суровую армейскую дисциплину и талантливых военачальников. Качество и количество оружия тоже играло свою роль в доминировании римлян.
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