Самые умелые воины в истории человечества

С древних времен человек был одержим жаждой боя. От кровавой грязи Колизея до церемониальных самурайских схваток: даже в наши дни невозможно найти ни одной культуры, которая не воспевала бы сильного воина, способного победить любого захватчика. Перед вами небольшой список тех, чья воинская доблесть была настолько крепка, что попала в анналы истории человечества.









Французские мушкетеры

Иностранный легион

Имперская гвардия Тан

Королевская гвардия Норвегии

Римские легионеры