Растянуть обувь - не проблема, если знать эффективные способы

В магазине не всегда получается удачно подобрать обувь

1. Что нужно учитывать?

Тесная обувь может причинить вред здоровью ног / Фото: vivendi.ru

С обувью из текстиля работайте осторожно, чтобы не повредить волокна / Фото: chistsovet.ru

После растяжения зафиксируйте результат полировкой / Фото: piniolo.ru

2. Способы механического растяжения обуви

Механическое растяжение подойдет, если в запасе есть несколько дней / Фото: grodnonews.by

Чтобы разносить обувь, в ней нужно ходить, а не сидеть / Фото: obuv.expert

Сверните носки в рулончики и засуньте в обувь / Фото: i.ytimg.com

Попробуйте трюк с картофелем и вы удивитесь результату / Фото: pbs.twimg.com

3. Способы физического растяжения обуви

Физическое способы действует более агрессивно / Фото: i.pinimg.com

Одновременное воздействие снаружи и изнутри даст хороший результат / Фото: img11.postila.ru

Поместите в обувь пакеты с водой и поставьте пару в морозилку / Фото: i.pinimg.com

Намочите газеты и наполните ими обувь / Фото: nastroy.net

Растяжитель размягчает материал и облегчает процесс разнашивания / Фото: vplate.ru

Удобная обувь - залог красивой походки / Фото: ohfashion.ru