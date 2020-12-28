Растянуть обувь - не проблема, если знать эффективные способы

В магазине не всегда получается удачно подобрать обувь
После приобретения обновки часто обнаруживается, что пара жмет и ходить в ней невозможно. Во время примерки размер подошел, но в процессе носки ноги наливаются и обувь становится мала. Не спешите отчаиваться и выбрасывать покупку. Растянуть обувь при помощи подручных средств - реально. Правда, всего на один размер.
Раньше времени паниковать не стоит. Вполне вероятно, что ноги слегка налились от длительного шопинга. Подождите до утра и примерьте обновку еще раз. Если опасения подтвердились, пора приступать к увлекательному процессу растягивания обуви.
1. Что нужно учитывать?
Тесная обувь может причинить вред здоровью ног / Фото: vivendi.ru
1. Разновидность обуви, материал изготовления и его качество.
2. Направление растяжения: в длину или в ширину.
3. Не приобретайте обувь из синтетики в надежде, что она растянется. Данный материал не поддается деформации и сохраняет первоначальный внешний вид в любых обстоятельствах, включая профессиональное вмешательство.
С обувью из текстиля работайте осторожно, чтобы не повредить волокна / Фото: chistsovet.ru
4. С обувью из текстиля нужно работать деликатно, поскольку есть риск повреждения волокон. В результате вы можете испортить пару.
5. Если у вас нестандартная стопа или вы всегда испытываете трудности с новой обувью из любого материала, обращайте внимание на изделия с клиновидными вставками. Такая пара легко растянется и ее будет комфортно носить.
После растяжения зафиксируйте результат полировкой / Фото: piniolo.ru
6. У каждого материала - собственные границы растяжимости. Даже натуральная кожа различного происхождения обладает разными показателями. Например, бычья кожа довольно плотная, а вот кожу кенгуру деформировать очень просто.
7. Растянуть тесное изделие можно двумя путями: механическим и физическим. После завершения процедуры обязательно вскройте пару полиролью, чтобы зафиксировать изменения.
2. Способы механического растяжения обуви
Механическое растяжение подойдет, если в запасе есть несколько дней / Фото: grodnonews.by
Механические варианты подходят, если новоприобретенная обувь слегка поджимает и в запасе есть достаточно времени на растяжение. После манипуляций изделие не изменится в форме и не утратит функциональности. Лучше всего данные лайфхаки действуют на лаковой и кожаной обуви. Спустя несколько дней вы сможете носить пару без каких-либо проблем.
1. Разнашиваем обувь
Чтобы разносить обувь, в ней нужно ходить, а не сидеть / Фото: obuv.expert
Самый простой вариант - разносить обновку, чтобы она приняла форму ваших ног. По возможности все время ходите по дому в новой паре. Важно именно передвигаться, а не сидеть на одном месте. Иначе ноги попросту отекут из-за недостатка кровоснабжения, что не принесет желаемого результата.
2. Задействуем носки
Сверните носки в рулончики и засуньте в обувь / Фото: i.ytimg.com
Если разнашивать обувь самостоятельно лень, используйте носки. Этот вариант особенно хорош для замши, пар из натуральной кожи и кожзама, тряпичных мокасинов. Возьмите несколько тонких шерстяных носков, сверните их в тугие рулончики и плотно вложите в обувь. Оставьте пару на ночь, а утром оцените эффект. Выполняйте лайфхак пока не достигнете комфортного растяжения обуви.
3. Картофель в помощь
Попробуйте трюк с картофелем и вы удивитесь результату / Фото: pbs.twimg.com
Нестандартная хитрость с использованием обычного картофеля. Подходит для лаковой и резиновой обуви. Возьмите корнеплоды подходящего размера, очистите от кожуры и плотно уложите внутрь пары, чтобы поверхность обуви бугрилась. Свободное пространство можно дозаполнить мятыми газетами. Оставьте картофель до полного высыхания, а затем вытрите остатки жидкости влажной салфеткой.
Чтобы достичь максимально быстрого эффекта, комбинируйте лайфхаки. Спустя 3 дня оцените результат. Если нет видимых изменений, возможно, вы неправильно выполняли растяжение или материал оказался неподатливым.
3. Способы физического растяжения обуви
Физическое способы действует более агрессивно / Фото: i.pinimg.com
В случае, когда обувь нужно «привести в форму» как можно быстрее, используйте более агрессивные методики. Они помогут растянуть изделия из кожи, лака, кожзама, кроссовки из синтетики. С замшей стоит обращаться очень осторожно. Предварительно рекомендуем попрактиковаться на старой обуви, чтобы не испортить обновку.
1. Готовим носки и фен
Одновременное воздействие снаружи и изнутри даст хороший результат / Фото: img11.postila.ru
Данный метод подойдет, если пара жмет только в процессе ношения, а обуваетесь без проблем. Вы сможете добиться желаемого размера и растянуть изделие в ширь. Наденьте носочки (можно использовать несколько пар, чтобы добиться большего растяжения) и обуйтесь. Определите, где именно жмет и примерно 30 секунд прогревайте феном эту область. В то же время пытайтесь растягивать изделие изнутри, шевеля ногами. Далее позвольте паре остыть, снимите носки и наденьте обувь на следки или голую ногу. Если с первой попытки не удалось достичь подходящего эффекта, осуществите все манипуляции еще раз.
2. Добавим холодка
Поместите в обувь пакеты с водой и поставьте пару в морозилку / Фото: i.pinimg.com
Заморозка - отличный вариант для растяжения пар из искусственной кожи. С натуральным материалом лучше не рисковать, поскольку можно испортить обновку. Вам пригодится целлофановый пакетик без дырочек или воздушный шар. Заполните изделие водой приблизительно на треть и плотно завяжите. Поместите «шарик» в обувь и поставьте пару на ночь в морозилку. При замерзании жидкость расширяется, а вместе с ней и объемы обновки. Утром вам нужно будет только вынуть пару из морозилки, подождать, пока растает лед и примерить обувь.
3. Увлажняем газеты
Намочите газеты и наполните ими обувь / Фото: nastroy.net
Изделия из натуральной кожи и кожзама хорошо растягиваются при помощи влажных газет. Данный метод хорош тем, что сохраняется первоначальная форма обуви. Необходимо смочить газеты, скатать из них плотные комки и набить обувь. Оставьте до полного высыхания, затем выньте бумагу и опробуйте пару.
4. Используем растяжитель
Растяжитель размягчает материал и облегчает процесс разнашивания / Фото: vplate.ru
На случай тесной обновки помимо лайфхаков есть еще и спецсредство - растяжитель для обуви. Необходимо нанести состав на проблемные места с внутренней стороны изделий. Вещество размягчит материал и облегчит процесс его растягивания. Единственный недостаток растяжителя - он подходит только для обуви из натуральной кожи.
Удобная обувь - залог красивой походки / Фото: ohfashion.ru
Как видите, проблема с узкой или короткой обувью поправима. Применяйте подходящий метод или комбинируйте несколько способов, чтобы получить наилучший эффект. С обувью могут случаться и другие недоразумения. Например, при ходьбе пара способна издавать резкие звуки. Предлагаем изучить эффективные способы решения проблемы, чтобы обувь больше не скрипела.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии