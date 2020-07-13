Что нужно делать в 20 лет, чтобы потом идти по жизни в гору
Годы с 20 до 30 — это время понять, кем мы хотим быть — в личном и профессиональном плане. Их нужно потратить с пользой, чтобы в будущем стать успешным и довольным жизнью человеком.
Мы собрали советы пользователей социальной сети Quora, которые они сами хотели бы получить в 20 лет.
Записывайте свои цели. Представьте свою идеальную жизнь через 5, 10 и 20 лет. Чтобы мечта не осталась навсегда только мечтой, записывайте все: цели, способы их достижения. Так вы поймете, чего именно хотите, и ничего не забудете, потому что всегда сможете «подглядеть».
Не идите на поводу у своего эго. Не позволяйте гордыне или тщеславию ослепить вас. В мире сотни возможностей, а такие качества мешают их разглядеть. Спрашивайте себя: «Что, если это на самом деле не так? Что, если я ошибаюсь?»
Читайте как можно больше. Вы оканчиваете университет, получаете диплом, но по-прежнему знаете не так уж и много. Читайте книги обо всем, что вам интересно. Так за несколько лет вы узнаете то, чему не учили в школе и вузе.
Не пытайтесь жить чужой жизнью. Мерить свои достижения чужим мерилом легко, но так вы никогда не почувствуете, что чего-то достигли. Живите своим умом и не делайте что-то лишь потому, что якобы «должны». Ваша жизнь принадлежит вам и никому другому.
Не сожалейте о прошлом. Есть два типа людей: одни оглядываются назад, другие смотрят вперед. Первые говорят: «Я мог бы поступить туда учиться» или «Эх, вот если бы я на ней женился, была бы сказка». Такие люди постоянно ищут поводы для сожаления и упускают шансы. А вторые говорят себе: «Я получу эту работу», «Я буду заботиться о своей семье», «Я могу все это сделать и сделаю». Жизнь для них — это возможность расти и учиться, каждая неудача — урок, а не повод для сожаления.
Почаще говорите родным, как вы их любите. Пусть это войдет в привычку. Делайте для них приятные мелочи, говорите добрые слова — так у вас будет больше возможностей разделить с любимыми жизнь. Показывайте свои чувства, не стесняйтесь — вернется сторицей.
Заботьтесь о своем здоровье. Многие люди за 40 тратят все деньги на лекарства. Больше двигайтесь — чем раньше привыкните, тем проще будет продолжать в зрелом возрасте. Но выбирайте такие виды физической активности, которые действительно любите, иначе вскоре бросите.
Откладывайте деньги на старость. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Откройте пенсионный счет в надежном банке и регулярно его пополняйте — чем раньше начнете, тем больше процентов набежит. Так вы получите возможность выйти на пенсию когда захотите, а не в положенные 55–60 лет.
Задавайте вопросы. Многое в жизни зависит от обмена мыслями и идеями. Задавайте вопросы — получите ответы от самых разных людей, а за ответами придут возможности. Ученые считают, что такое стремление к знаниям укрепляет личные отношения, потому что вы слушаете партнера, и способствует карьерному росту, потому что вы не скрываете стремления учиться и расти.
Пользуйтесь зубной нитью, чтобы в будущем часами не сидеть в стоматологическом кресле — это неприятно и дорого. Дантисты советуют пользоваться зубной нитью и зубочистками хотя бы раз в день, чтобы удалять налет из пространства между зубами, куда не достать зубной щеткой.
Будьте в курсе последних медицинских достижений, чтобы уберечься от недобросовестных докторов и «чудодейственных» лекарств. Лучше всего читать научные статьи в авторитетных журналах.
Научитесь готовить. Сейчас вы, возможно, живете один, но когда-нибудь у вас появится любимый человек и / или дети. Тогда-то и пригодится умение готовить. Еще домашняя еда обычно полезнее ресторанной, да и деньги сэкономите.
Участвуйте в важных проектах. Присоединитесь к группе людей, которые развивают культуру и занимаются инновациями. В 20 лет у вас есть энергия и здоровье, чтобы внести свой вклад в общее полезное дело. Это лучшее время, чтобы менять мир.
Интересуйтесь тем, что сейчас происходит в мире. Если вы следите за новостями, у вас будет больше шансов найти дело своей жизни или понять, где вы будете востребованы. Бонус: сможете поддержать любую беседу.
Путешествуйте. Так вы многое узнаете и поймете, насколько мир одновременно огромен и мал. Восхищайтесь достопримечательностями, но не забывайте открывать для себя маленькие кафе, магазинчики и парки, которых нет в путеводителях.
Проводите хотя бы полчаса в день наедине с собой. Убедитесь, что никто не помешает — телефон на беззвучном режиме в другой комнате, компьютер выключен. Никаких СМС и социальных сетей — только вы. Учитесь слушать себя, анализировать свои поступки и опыт. Если хотите, записывайте мысли в дневник, слушайте музыку или занимайтесь йогой — но наедине с собой.
Оценивайте неудачи. Ошибайтесь, но извлекайте уроки из своих ошибок. Больше неудач — больше нового опыта.
Каждую неделю оглядывайтесь назад. Спрашивайте себя по воскресеньям: какие события произошли на этой неделе? что было не так? что нужно изменить, чтобы на следующей неделе стало лучше?
Сразу, без подготовки, следовать всем советам почти невозможно. Начните с чего-то одного и постепенно впускайте в свою жизнь остальное. Даже если хотя бы половина из списка войдет в привычку, жизнь после 30 станет гораздо приятнее.
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