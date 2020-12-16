«Падал прошлогодний снег»: чьи чувства оскорбил этот мультфильм по версии советской цензуры

Поиск тайных смыслов

Мультфильму Александра Татарского пришлось столкнуться с массой претензией еще до выхода на экраны. Проблема возникла с актером Станиславом Садальским, работавшим над озвучкой мультфильма. Дело в том, что перед сдачей картины до председателя Гостелерадио Сергея Лапина дошли сведения, что Садальский был задержан в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой. Эта подозрительная женщина оказалась двоюродной бабушкой актера, которая еще в 1917 году эмигрировала в Германию, а теперь захотела повидаться с внуком. На тот момент ей было 75 лет. Садальский очень обрадовался знакомству с новоиспеченной родственницей, однако платой за их общение стали ограничения актера в правах. На несколько лет он стал невыездным, а его фамилию исключили из титров мультфильма.

«Падал прошлогодний снег» был как будто специально сделан для того, чтобы каждый при желании мог найти в нем тонкие намеки, анекдоты про действующую власть или оскорбительные образы. Каждый кадр мультфильма придирчиво изучали на партсобрании. Со скандалами пропустили фразу: «Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!»... Мультфильм был разобран на отдельные эпизоды, раскритикован и отправлен на доработку. Режиссера пристыдили за то, что, дескать, в картине «всего один герой – русский мужик, и тот идиот». Александр Татарский рассказывал, что перед сдачей «Прошлогоднего снега» находился в предынфарктном состоянии – настолько зыбким казалось будущее его работы из-за цензурных ограничений. Композитор Григорий Гладков вспоминал: «Цензоры считали его дурачком, недоумком, а мультфильм насмешкой над русским народом, ну заодно и над украинским и татарским, потому что режиссер из Киева, а фамилия у него Татарский. У чиновников в голове смешались украинцы, татары и русские». Хотя главный герой мультфильма ужасно не понравился партийным работникам, в народе он приобрел невероятную популярность и встал в один ряд с культовыми новогодними персонажами советского кино.