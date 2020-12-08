Как укрепить и очистить печень

Заботиться о своей печени должен каждый человек. Современная обстановка такова, что даже непьющий и некурящий спортсмен может обнаружить себя в приемном покое, с довольно неприятными симптомами. Многие ли из вас — непьющие и некурящие спортсмены? Нам хотелось бы думать, что да.



Естественный фильтр, которым является наша печень, с каждым годом испытывает все больше внешних воздействий. Последствия от ее загрязнения самые неприятные: вялость и депрессия — только верхушка айсберга. Плюс к ним вы получаете проблемы практически со всеми органами тела. Ведь не очищенная печенью кровь циркулирует по всему организму. Вот несколько простых правил, соблюдение которых может помочь вам укрепить и очистить печень. Они вам наверняка пригодятся.









Правило разгрузочной недели

Жидкость

Спортивные нагрузки – это хорошо!

Обратите внимание на состав продуктов

Вредные привычки

Нужен ли совет врача?

Пара слов в гепатопротекторах