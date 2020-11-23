Зачем итальянский дизайнер-провокатор создал кресло в форме женского тела

Кресло в форме женского тела, созданное итальянским дизайнером Гаэтано Пеше, воспроизводили и копировали сотни раз, не задумываясь о том, какой смысл вкладывал сам дизайнер. Скандалист и провокатор, Пеше всегда умел рассказывать печальные истории самым экстравагантным образом, заявлял, что «мужское мышление» неприемлемо в современном дизайне, а архитектуру должно быть приятно… трогать.
Гаэтано Пеше в кресле из шутовских колпаков.
Однажды он сказал: «Если при виде стула люди улыбаются – это прогресс, потому что стул перестает быть просто предметом мебели и становится объектом дизайна». Именно он превратил дизайн в способ говорить о социальных проблемах, и он же сделал проектирование вещей веселой, увлекательной игрой, в которой, казалось бы, нет места серьезным размышлениям.
О Пеше заговорили еще в 60-е, когда ему было чуть за двадцать. Сразу после обучения в Венецианском архитектурном университете он нашел лояльных и заинтересованных заказчиков – например, фабрику Cassina. Это были годы «хорошего дизайна», рационального и выверенного подхода, и бурный творческий темперамент Пеше выгодно выделял его на фоне других. Он примкнул к одной из бунтарских дизайнерских группировок с соответствующим названием – «Радикальный дизайн». В те же годы он увлекся кинематографом, задумал кино об итальянской кухне, но снял нашумевший фильм о политическом насилии. Эту авангардную ленту сочли критикой коммунизма, но в действительности дизайнер – вернее, в тот момент режиссер – был увлечен идеей красного флага. Красный цвет всегда был его любимым…
Резиновые ботинки, созданные Гаэтано Пеше. Не подходят для дождливой погоды.
Первым его успешным проектом была серия мебели Up5 (куда входило и то самое кресло в форме женского тела, Donna). Спустя полвека, эта серия продолжает воспроизводиться в почти неизменном виде, из тех же новаторских материалов – полиуретана, пластика, резины.
Пеше активно экспериментировал с материалами, ввел в практику проектирования пластик и эпоксидную смолу. Он считает, что с этими материалами интересно взаимодействовать, их приятно трогать, а современным людям так недостает прикосновений. За его творениями охотились не только любители необычных вещей, но и музеи. Он неоднократно становился участником выставок современного искусства – сегодня Гаэтано Пеше называют отцом «арт-дизайна».
Вазы из эпоксидной смолы.
Отвергая саму идею совершенства, он выпускал коллекции неказистых стульев из синтетических смол, ассиметричных, с разводами краски, сбрасывал с небоскребов эпоксидные вазы, демонстрируя уникальные свойства «неестественных» материалов. Он делал кресла из гибкого войлока со спинками, в которые можно заворачиваться, словно в одеяло, и диваны из шутовских колпаков.
Модели кресел от Пеше.
Он называет себя противником минимализма, ведь в стерильных интерьерах могут жить лишь такие же стерильные люди, лишенные всяких характеристик, стремлений, горестей и радостей. А это – не его клиенты! Различия, самовыражение, фантазия – вот что важно. К тому же он ненавидит бесцветные интерьеры, ведь они лишены энергии. Правда, в его собственном доме в Бразилии очень мало мебели – только несколько ключевых предметов, созданных им самим. Зато вместе с ним там обитает шесть собак, а значит, о скуке не может быть и речи. Так же пуст интерьер и его нью-йоркской квартиры – Пеше смеется, что он тот самый «сапожник без сапог».
Диван в форме горной гряды.
Модульный диван.
Гаэтано Пеше работал и как архитектор. За его плечами – множество проектов по всему миру, включая Россию – здесь он разработал спортивно-развлекательный комплекс Waves в форме волны, посвященный дождливой и непредсказуемой российской погоде. Силиконовые хижины? Почему бы нет. Розовый выставочный павильон, будто покрытый лишайниками? Отлично!
Архитектурные проекты Гаэтано Пеше.
В 1972 году он представил концептуальный проект подземного города, который, по задумке дизайнера, мог появиться после экологической катастрофы и был бы найден археологами в трехтысячном году.
Кресло и кровать от Гаэтано Пеше.
Уже много лет он занимается преподавательской деятельностью в нескольких архитектурных вузах Европы и США, обучая студентов создавать гуманистическую архитектуру будущего.
У Пеше есть собственная философская концепция дизайна. Он считает – как и многие психологи – что существует «феминный» и «маскулинный» способы мыслить и выражать чувства. Эти категории вовсе не имеют отношения к реальным мужчинам и женщинам, у каждого человека, независимо от пола, превалирует тот или иной тип мышления, а иногда они находятся в идеальном балансе (тут стоит вспомнить «супружеские» кровати и шкафы Пеше, собранные из силуэтов мужчины и женщины, сливающихся в одно). Однако в дизайне «мужской», «маскулинный» подход всегда был в приоритете – рационализм, жестко функциональный, инженерный подход, стремление «захватить» пространство, обуздать природу, подсчитать выгоду… Это породило мир вещей, сугубо утилитарных и не затрагивающих эмоциональную сферу человека. Однако Пеше считает, что будущее – за «феминным», женским способом творчества. Догматичный, линейный, милитаристский подход к жизни исчерпал себя, пришло время «женских ценностей» - мира, любви, доброты, воображения, комфорта, гибкости и толерантности. Но «мужской» взгляд на вещи доминировал много веков, и это подвигло Пеше на создание того самого кресла, которое своим уютом, гармоничностью форм и провокационностью образа затмило идею дизайнера.
Выставочный павильон, повторяющий форму кресла Donna.
Итак, кресло в форме женского тела. Опускаясь в него, вы оказываетесь в объятиях палеолитической Венеры, Всеобщей Матери, Великой Богини… и кладете ноги на удобный сферический пуфик, который наполняется воздухом под воздействием вашего веса. Однако если взглянуть на это кресло внимательнее, станет понятно, что оно изображает женщину-пленницу с гирей, мешающей сдвинуться с места. Так Пеше отразил невидимость женщин в культуре, их угнетенность, скованность страхами и предрассудками. В 80-е это кресло стало визуальным манифестом феминизма, а дизайнер считает его вершиной своего творчества. Тот факт, что не все понимают его идеи, не волнует Пеше – главное, что эти идеи высказаны, а людям нравится то, что он делает.
Текст: Софья Егорова.
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