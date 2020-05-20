Особенности быта россиян, которые непонятны иностранцам

В интернете часто можно встретить фразу: 50% американцев считают, что у каждого русского имеется ручной медведь. Достоверный это факт или нет, не беремся судить. Но некоторые традиции и привычки большинства наших соотечественников на самом деле могут вызвать стресс у иностранцев. И пусть мы не едим собак и насекомых, но на нашем столе часто можно встретить холодец – блюдо, которое туристы даже не решаются попробовать. Мы еще молчим про селедку под шубой (да простят нас любители народного салата). А привычка важные разговоры вести за чашкой чая и хранить в квартирах целый арсенал домашних тапочек и вовсе повергает иноземные организмы в шок. Итак, о бытовых привычках россиян, которые у жителей других стран вызывают сильное удивление.
Пакет с пакетами
Только не говорите, что вы не храните пакет с пакетами на случай, если они пригодятся в хозяйстве. Причем избавляться от них смысла нет – они имеют способность самозарождаться. Такой вот круговорот пакетов в природе. Но, согласитесь, это практично: не нужно постоянно приобретать мешки для мусора, да и лишнюю копейку можно сэкономить в магазине, придя со своей «сумкой». Иностранцам же эта привычка русских совершенно непонятна – в большинстве западных государств давно используются бумажные пакеты, которые после использования просто утилизируются.
Чаепитие – особый ритуал
Чай, можно сказать, стал народным русским напитком. Его пьют везде и постоянно. Он стал своеобразной панацеей от болезней и плохого настроения. Чай помогает согреться, проснуться, избавиться от головных болей, запить таблетку, вести душевные разговоры. Гостям мы обычно чуть ли не с порога предлагаем пройти к столу и обсудить новости за чашкой горячего напитка – это признак гостеприимства. За рубежом же вам могут вообще ничего не предложить, даже если вы пришли в гости на несколько часов (максимум воду, кофе или спиртное, а еде уж молчим). Поэтому иностранцев удивляет наша привычка пить чай чуть ли не каждый час.
Кухонные разговоры «за жизнь»
В продолжение темы про чай и гостеприимство, стоит сказать, что наши соотечественники гостей приглашают на кухню (за исключением особых торжественных случаев). Все насущные проблемы и новости обсуждаются за столом. Почему это удивляет иностранцев? В большинстве западных стран принято встречаться в кафе или же приглашать людей в гостиную.
Пышные застолья
Выражение «широкая русская душа» появилось неспроста. В России принято для торжественных случаев готовить много еды, а если гости нагрянули внезапно, выставлять все, чем богаты. А застолья – это тоже особый ритуал. Как правило, они не обходятся без обилия спиртного, смешных тостов, свежих анекдотов, долгих поздравлений, историй о жизни, песен и танцев. Неудивительно, что у европейцев «душа требует праздника» вызывает удивление: у них принято устраивать торжества только по особым случаям, а поздравления обычно ограничиваются звоном бокалов. Но многие из них признаются, что душевные застолья русских им очень нравятся.
Пищевые привычки
Мы уже говорили выше о том, что холодец иностранцы считают диковинным блюдом. В эту категорию также входят любимые нами винегрет, селедка под шубой, «Оливье» (кстати, за рубежом его называют «Русским салатом»), пельмени, пирожки и еще много той еды, которую мы просто обожаем. Сочетания ингредиентов в этих блюдах туристам кажутся немыслимыми. Но многие из них, однажды попробовав тот же борщ, быстро входят во вкус. Хранить старые вещи (авось, пригодится) Возможно, эта привычка осталась со времен советского дефицита, когда нужные вещи очень сложно было приобрести. Но зарубежных гостей очень удивляет наличие в наших и так небольших квартирах кладовок, где хранится ненужный хлам. Если места там не хватает, то лишние предметы перебираются на балкон, где вполне могут мирно соседствовать старые велосипеды, лыжи, отслуживший буфет и домашние заготовки. А то, что не поместилось в доме, благополучно отправляется в ссылку в гаражи или на дачи. И правда, вдруг пригодится. Хотя этот долгожданный момент, как правило, не наступает.
Переобуваться в гостях
У нас не принято ходить по дому в обуви. Но при этом почти у каждого нашего соотечественника есть целый арсенал тапочек, предназначенных для каждого члена семьи и гостей. Существуют также летние и зимние варианты обуви, которую обязательно предложат тем, кто навестил хозяев. У иностранцев же не принято снимать кроссовки и ботинки в жилище. Вы, наверное, это замечали, просматривая зарубежные фильмы. Большинство жителей других государств, приходя домой, просто чистят обувь специальной щеточкой. Поэтому предложение надеть тапочки может повергнуть их в шок.
Устранять поломки в доме самостоятельно
Что обычно делаем мы, если на кухне засорился слив, отказала бытовая техника или же вышла из строя электропроводка? Правильно! Пытаемся справиться с проблемами самостоятельно. И только потом, если усилия ни к чему не привели, вызываем специалистов. Подобная самодеятельность поражает туристов, которым пришлось столкнуться с реалиями российского быта. Ведь они даже в случае небольшой поломки вызывают слесарей, электриков и других нужных людей.
Делать домашние заготовки
Предметом гордости многих российских хозяек являются варенья из малины, компоты из яблок, салаты из овощей, выращенных на собственном участке, соленые грузди, маринованные помидоры… Для нас это в порядке вещей – собирать осенью урожай со своего огорода или покупать на рынке огурцы и перец по оптовой цене, тратить много времени на «закатки», а потом всю зиму наслаждаться плодами своих трудов. Иностранцы же не понимают, зачем нужно уивать столько времени на приготовление солений и варений, если все это можно приобрести в ближайшем супермаркете.
Ездить на дачу
Как бы утрированно это ни звучало, но большинство россиян ездят на дачу не отдыхать, а работать. Причем хозяйственные хлопоты начинаются уже ранней весной: нужно успеть посадить рассаду, подготовить землю, убраться на участке. А дальше прополка, поливка, борьба с вредителями… И все это делается после работы или на выходных. Если же семья живет в частном доме, то не посадить на своих сотках всевозможные овощи, плодовые деревья, цветы – это грех. Для жителей западных стран огород никак не является образом жизни – они выращивают овощи и фрукты или для удовольствия, или для бизнеса.
«С легким паром!»
Эта фраза стала уже настолько повседневной, что мы автоматически произносим ее, даже если человек просто вышел из душа. А если он посетил баню, то слова приобретают особый смысл. Но если перевести это выражение на другие языки, то получится, мы поздравляем друг друга с тем, что помылись. Однако не стоит забывать, что для русского человека посещение бани – это не просто водные процедуры, а целый ритуал со своими традициями. В общем, иностранные головы этого понять не могут при всем желании.
Жизнь с родителями
В России почти никого не удивляет то, что несколько поколений семьи живут под одной крышей. И даже в небольших однокомнатных квартирах могут мирно соседствовать пять и более человек. Подобная традиция «жить одной большой семьей» существует и в мусульманских странах. Но на Западе дети, став самостоятельными, предпочитают сразу же съезжать от родителей. В Германии же нередки случаи, когда сыновья или дочери снимают комнаты у своих же отцов и матерей. Но в России оставаться жить с родителями – это нормально: аренда жилья дорогая, еще не накопили на свою квартиру, да и так привычней и комфортней.
Привычки и суеверия
Если говорить о быте россиян, то нельзя не упомянуть о роли привычек и суеверий. «Не свисти – денег в доме не будет», «что-то забыл и вернулся – посмотри в зеркало», рассыпал соль – к ссоре», «перед поездкой нужно присесть на дорожку»… Перечислять можно долго. В большинстве случаев мы и сами не знаем историю появления этих примет, но обязательно посидим на чемоданах перед важной поездкой. А представляете, каково иностранцам, которые в шоке от наших привычек. Но у них есть свои бытовые суеверия, которые нам тоже не понять. Россия – загадочная страна со своими традициями и уникальным менталитетом. Многие возразят, что слишком все утрировано и большинство особенностей быта русских остались в прошлом или вообще не имеют места быть. Но, согласитесь, что-то из перечисленного вам все же знакомо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии