Особенности быта россиян, которые непонятны иностранцам

В интернете часто можно встретить фразу: 50% американцев считают, что у каждого русского имеется ручной медведь. Достоверный это факт или нет, не беремся судить. Но некоторые традиции и привычки большинства наших соотечественников на самом деле могут вызвать стресс у иностранцев. И пусть мы не едим собак и насекомых, но на нашем столе часто можно встретить холодец – блюдо, которое туристы даже не решаются попробовать. Мы еще молчим про селедку под шубой (да простят нас любители народного салата). А привычка важные разговоры вести за чашкой чая и хранить в квартирах целый арсенал домашних тапочек и вовсе повергает иноземные организмы в шок. Итак, о бытовых привычках россиян, которые у жителей других стран вызывают сильное удивление.





Пакет с пакетами

Чаепитие – особый ритуал

Кухонные разговоры «за жизнь»

Пышные застолья

Пищевые привычки

Переобуваться в гостях

Устранять поломки в доме самостоятельно

Делать домашние заготовки

Ездить на дачу

«С легким паром!»

Жизнь с родителями

Привычки и суеверия