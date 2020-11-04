Криминальный полк Маруси Тряпицыной: как воевала «банда из Амура»

Рассадник преступности

В некоторых вариантах песни говорится, что банда приехала на юг России не "из Амура" и "из-за МУРа". Тем не менее, если следовать исторической правде, все-таки правильно было бы упоминать название реки, а не Московский уголовный розыск. Дело в том, что до революции осужденные со всей Российской империи ссылались на каторгу как раз в область Амура - в города Шилка, Нерчинск, Якутск и другие. Революция освободила большинство матерых преступников, сидевших в тюрьмах тех мест. И после долгого заключения им, конечно, хотелось поскорее отправиться туда, где было море и много солнца, где можно было хорошо отдохнуть и "заработать по профессии". Но воплотить свои планы в жизнь сразу после освобождения многим из них не удалось. В Забайкалье и Сибири большевики насильно забирали в Красную Армию бывших заключенных, совершенно не желавших воевать за счастье трудового народа.

Идеальным местом для преступных гастролей уголовникам виделась Одесса. При этом в песне говорится не о вымышленных персонажах, а о вполне конкретной банде, в число главарей которой действительно входила женщина по кличке Маруся. И хотя сегодня называют несколько женщин, послуживших прототипом для героини песни, все-таки самым вероятным прообразом считается Нина Павловна Лебедева-Кияшко.