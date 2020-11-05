5 советов по необычному применению бумажных полотенец в быту

Забота об экологии – главный тренд последних лет. Быть эко-френдли – это не дорого и ответственно, что на собственных примерах доказали магазины, рестораны и кафе.



Практически в каждом супермаркете можно купить эко-шоппер вместо полиэтиленового пакета, пластиковые трубочки для напитков заменяются картонными и железными, а кофе в кофейне теперь могут налить в ваш многоразовый стакан. Бумажные полотенца, которые есть в каждом доме, тоже могут стать отличной бюджетной альтернативой пластику, о которой никто даже не догадывался. Вместе с экспертами компании ХАЯТ Россия мы подготовили 5 наиболее популярных способов замены пластика на бумажные полотенца в быту.



Для заморозки

Для кофе

Для упаковки

Для сада

Для ароматизации

Пластиковые пакеты и контейнеры для заморозки можно заменить обычными бумажными полотенцами. Для этого хорошо высушите продукт, заверните его в лист бумажного полотенца и отправьте в морозильную камеру. Такой способ не только более экологичный, чем использование полиэтиленовых пакетов, но и более удобный, ведь с полотенцем, например, можно сохранить зелень целой, обернув ее в несколько слоев, и впоследствии использовать для украшения блюд. Для надежности можно дополнительно упаковать продукт в бумажный пакет – так запахи из морозильной камеры точно не поступят внутрь.Заморозить в бумажном полотенце можно не только зелень, но и, например, фасоль, горох, капусту или даже хлеб.Бумажные полотенца можно применять и в качестве замены нейлонового фильтра для приготовления кофе. Благодаря своей пористой структуре оно легко пропустит через себя жидкость, но задержит твердые частицы. Потребуется всего лишь вырезать участок бумажного полотенца, по форме напоминающий фильтр, и заварить кофе обычным способом. Такой лайфхак спасет ваше утро и не оставит без чашечки бодрящего напитка.Бумажные полотенца с легкостью заменят воздушно-пузырьковую пленку, используемую для транспортировки хрупких изделий, если завернуть предмет в несколько слоев. Они смягчат удары, не допустят сколов и царапин у посуды, а после их можно повторно использовать в уборке. Для упаковки посуды и других хрупких изделий лучше брать более плотные и мягкие виды многослойных бумажных полотенец, например, продукцию Papia или Familia.В бумажных полотенцах очень легко и удобно проращивать семена. Просто выложите в стеклянный контейнер несколько слоев материала и смочите его водой из пульверизатора. На влажную поверхность выложите семена и покройте одним слоем мокрого полотенца, после чего поставьте в теплое место, закрыв крышкой. Такой способ не только снижает затраты на покупку специальных одноразовых емкостей для рассады, но и дает возможность поставить контейнеры друг на друга, что значительно экономит пространство.Рулон бумажных полотенец – это отличная база для создания бюджетного ароматизатора пространства с любым запахом и хорошая альтернатива освежителю воздуха. Для этого возьмите бумажные полотенца и флакончик любимого эфирного масла. Нанесите несколько капель на поверхность рулона и подождите, пока они впитаются. Бумажные полотенца с каплями эфирного масла наполнят комнату приятным тонким ароматом и не навредят вашему здоровью, а через пару недель процедуру можно повторить, чтобы усилить любимый аромат.