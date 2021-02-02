4 таинственных момента из истории человечества, которые остаются неразгаданными

История человечества длинна и многогранна, преисполнена самых разных событий и артефактов. И если появление в поле зрения исследователей одних может пролить свет на какой-либо из нерешенных до этого момента вопросов, то обнаружение других способно наоборот, поставить в тупик историческое сообщество. И пока их секреты не будут раскрыты, они остаются дилеммой в историческом дискурсе. Вашему вниманию 4 таинственных эпизода и артефакта в истории человечества, которые на сегодняшний день продолжают хранить секреты.
1. Дорога Бимини
Многие считают, что дорога Бимини - это путь в легендарную Атлантиду. /Фото: pinterest.com
В 1968 году водолазами у северного побережья острова Бимини на Багамах была найдена линия мощных плоских скал из известняка, расположенных под морским дном. Последующие исследования позволили обнаружить еще два подобных, меньших по размеру, параллельных объекта, материалом для которых так же служили массивные прямоугольные породы. Обыватели сразу же назвали данные образования доказательствами существования древней цивилизации. Но на пути этому мнению встала наука - углеродный анализ четко показывал, что данным камням примерно 3000 лет, и они демонстрируют уровень естественного износа, совпадающий с данной датой. Впрочем, эти исследования никак не мешают многим считать дорогу Бимини ни чем иным, как входом в легендарную Атлантиду.
2. Карта Пири Рейса
Поразительная в своей точности карта. /Фото: wikipedia.org
Эта таинственную карту мира случайно нашли в 1929 году среди забытых материалов в турецком музее. Автором ее был османский Адмирал и картограф Пири Рейс, который создал её в 1513 году, основываясь на имеющихся тогда данных военной разведки, а также других карт мира, которые были доступны в тот момент. Однако ее поразительная детализация ставит ученых в тупик. Все дело в том, что, несмотря на наличие лишь одной трети этого пергамента из кожи газели, там сохранилось изображение континентального побережья Антарктиды. Вот только самых холодный материк официально была открыт только в 1820 году. И как она могла оказаться на детище картографа начала 16 века, все еще непонятно.
3. Линии Наска
Знаменитые перуанские рисунки все еще будоражат умы историков и обывателей. /Фото: hiking.ru
Засушливые плоскогорья перуанской пустыни Наска знамениты не столько красивыми видами, сколько огромными таинственными рисунками. Они состоят из более 13 000 линий, которые расположены на общей площади около 50 квадратных миль. Исследователи датируют их как геоглифы культуры Наска, а значит, они появились между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. А отличная сохранность на протяжении более чем двух тысяч лет обусловлена безветренному, стабильному климату региона. Точные и детализованные изображения растений, животных, людей и геометрические узоры ставят историков в затруднительное положение, ведь доподлинно неизвестно ни их назначение, ни точное происхождение. Немало людей считают, что они имеют отношение к внеземным цивилизациям, и это притом, что создали их с помощью довольно примитивных инструментов.
4. Туринская плащаница
Одна из наиболее таинственных реликвий христианского мира. /Фото: rg.ru
Есть загадочные реликвии и в христианском мире. Речь идет о знаменитой Святой Плащанице. Она представляет собой прямоугольную льняную ткань размером 14 футов 5 дюймов на 3 фута 7 дюймов, на которой запечатлен силуэт бородатого взрослого мужчины с руками, прижатыми к паху. Кроме того, там же можно разглядеть и следы распятия, а также ран, которые, согласно Библии, были нанесены Иисусу Христу. При этом, несмотря на то, что датируется плащаница 1-м веком нашей эры, а пыль на ней сходна с пылью из знаменитой Иерусалимской гробницы, множество людей считают ее подделкой, да и Ватикан отказывается признавать подлинность этой реликвии. Поэтому таинственный ореол Святую Плащаницу по-прежнему окружает.
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