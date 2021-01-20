Как появились кимоно, халат, капот и пеньюар, в потом стали частью «домашней» моды

1. Ханьфу

Ханьфу

2. Кимоно

Японские кимоно

Женские кимоно обычно шьют одного размера, подгоняют по фигуре при помощи складок

3. Баньян

Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова

4. Халат

Ж.-Э. Лиотар. Мария Аделаида Французская в костюме турчанки

5. Свита

Свита

6. Капот

Капоты у канадцев. Конец XIX века

Капот императрицы Александры Федоровны

7. Пеньюар

Пеньюар императрицы Александры Федоровны