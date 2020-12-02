Как сложились судьбы четырех самых ярких актеров культового сериала 1990-х гг. «Беверли-Хиллз, 90210

Джейсон Пристли

Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: k1.ua

Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: tv.ua

Актер с женой и детьми | Фото: pozitiffchik.com

Актер с женой и детьми | Фото: karavan.ua

Актер Джейсон Пристли | Фото: karavan.ua

Люк Перри

Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: news.myseldon.com

Люк Перри в сериале *Беверли-Хиллз, 90210* | Фото: korrespondent.net

Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: tv.ua

Джейсон Пристли и Люк Перри | Фото: k1.ua

Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: ivi.ru

Брайан Остин Грин

Брайан Остин Грин тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Брайан Остин Грин тогда и сейчас | Фото: tv.ua

Брайан Остин Грин с женой, актрисой Меган Фокс | Фото: karavan.ua, pozitiffchik.com

Актер Брайан Остин Грин | Фото: karavan.ua

Ян Зиринг

Ян Зиринг тогда и сейчас | Фото: tv.ua

Актер с женой и детьми | Фото: karavan.ua

Ян Зиринг тогда и сейчас | Фото: boom.ms