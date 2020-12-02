Как сложились судьбы четырех самых ярких актеров культового сериала 1990-х гг. «Беверли-Хиллз, 90210

С момента выхода на экраны «Беверли-Хиллз, 90210» прошло уже 30 лет. Недавно продюсеры предприняли попытку перезапустить сериал, пригласив тех же актеров, которые сыграли в нем тогда главные роли. По их задумке, они якобы играли самих себя в новом проекте, напоминающем реалити-шоу. Но на самом деле персонажи были наполовину вымышленными. Какие настоящие факты биографии четырех самых ярких актеров на самом деле остались за кадром – далее в обзоре.
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
Джейсон Пристли, исполнивший в сериале 1990-х гг. роль Брэндона Уолша, в новом проекте появляется в образе режиссера, женатого на влиятельной публицистке, ставшей его агентом. Часть этих фактов совпадают с событиями его реальной жизни.
Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: k1.ua
Об актерской профессии он мечтал с самого детства. До 8 лет Джейсон снимался в рекламных роликах, а с 9 начал получать роли в кино. К 20 годам в его фильмографии было уже несколько работ, в том числе в эпизоде культового сериала «Квантовый скачок». Но мировая слава пришла к нему только в 1990-х гг., когда он снялся в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Он появился на пробах за 4 дня до начала съемок, когда почти все актеры уже были утверждены. Когда продюсер Аарон Спеллинг увидел Джейсона Пристли, тут же принял решение взять его на роль Брэндона, и в этом он не ошибся – этот герой стал одним из самых популярных в сериале.
Джейсон Пристли тогда и сейчас | Фото: tv.ua
В создании этого сериала он принял участие не только как актер, но и как режиссер 15 серий и исполнительный продюсер. После этого Джейсон Пристли продолжал сниматься в фильмах и сериалах и заниматься режиссурой – он принял участие в создании сериалов «Ван Хельсинг» и «Призрачные войны». Помимо этого, он увлекается автомобильными гонками.
Актер с женой и детьми | Фото: pozitiffchik.com
В отличие от своего героя в новом проекте, актер женат на простой девушке – визажистке по имени Наоми. Их роман начался после того, как однажды во время гонок Джейсон врезался в стену и получил серьезные травмы. Наоми тогда проявила внимание и заботу и смогла поддержать в непростой период. Они поженились в 2005 г. и воспитывают двоих детей. В наши дни 51-летний Джейсон Пристли продолжает сниматься в кино и выступает как продюсер и режиссер телесериалов.
Актер с женой и детьми | Фото: karavan.ua
Актер Джейсон Пристли | Фото: karavan.ua
Люк Перри
Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: news.myseldon.com
Люк Перри, прежде чем получить роль Дилана в «Беверли-Хиллз, 90210», сменил несколько профессий: он работал продавцом в обувном магазине, сотрудником компании, производящей дверные ручки, и даже асфальтоукладчиком. Несколько десятков его кинопроб завершились полным провалом – в его актерский талант долгое время никто не верил.
Люк Перри в сериале *Беверли-Хиллз, 90210* | Фото: korrespondent.net
В конце 1980-х гг. Люк Перри снялся в нескольких музыкальных клипах и сериалах, но первые его роли не привлекли внимания ни критиков, ни зрителей. На роль Дилана было около 20 претендентов, и даже после того, как был утвержден Люк Перри, руководители телеканала сомневались в правильности этого выбора – они утверждали, что этот актер абсолютно не соответствует образу, прописанному в сценарии. Однако на его дальнейшем участии настоял продюсер Аарон Спеллинг, и он снова не ошибся – романтик и авантюрист Дилан покорил сердца миллионов зрительниц.
Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: tv.ua
После этого успеха на актера обратили внимание другие режиссеры, и он сыграл в нескольких фильмах и сериалах, среди которых были «Вторжение», «Ривердэйл» и эпизод в «Пятом элементе». В отличие от многих своих коллег, он оказался востребованным актером и в начале нового столетия. В его фильмографии были не только сериалы, но и мелодрамы, триллеры, боевики и комедии.
Джейсон Пристли и Люк Перри | Фото: k1.ua
Последней киноработой актера стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который вышел на экраны летом 2019 г. Премьеры Люк Перри так и не увидел – в конце февраля 2019 г. актера госпитализировали с инсультом, в больнице у него случился второй инсульт, после которого он так и не пришел в сознание. 4 марта Люк Перри ушел из жизни. Для его друзей и коллег это известие стало большим потрясением – ему было всего 52 года. Джейсон Пристли, с которым они во время съемок в «Беверли-Хиллз» стали близкими друзьями, до сих пор не может смириться с его утратой.
Люк Перри в 1990-х гг. и в последние годы жизни | Фото: ivi.ru
Брайан Остин Грин
Брайан Остин Грин тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
Брайан Остин Грин родился в семье кантри-музыкантов и мечтал о кино с самого детства – с тех пор, как впервые попал на съемочную площадку вестерна, где снимался его отец. Его кинодебют состоялся в 12 лет, и ко времени съемок в «Беверли Хиллз, 90210» он успел сняться в нескольких сериалах, среди которых были «Тихая пристань» и «Спасатели Малибу».
Брайан Остин Грин тогда и сейчас | Фото: tv.ua
После съемок во всех 10 сезонах «Беверли-Хиллзи» Брайан Остин Грин продолжил сниматься в сериалах, самыми заметными стали его роли в «Районе Мелроуз», «Сумеречной зоне», «Тайнах Смолвиля», «Управлении гневом» и «Отчаянных домохозяйках». В последние годы он отдает предпочтение продюсерской деятельности – у него есть две продюсерские компании.
Брайан Остин Грин с женой, актрисой Меган Фокс | Фото: karavan.ua, pozitiffchik.com
В новом проекте «Беверли-Хиллз» его герой женат на очень популярной певице и воспитывает троих дочерей. На самом деле его жена – действительно звезда, обошедшая его в успехе и славе, это актриса Меган Фокс. У пары на самом деле родилось трое детей, только не дочерей, а сыновей. Весной 2020 г. актер заявил о том, что после 16 лет брака они с женой приняли решение расстаться, однако точка в их отношениях до сих пор не поставлена. По этому поводу Брайан Остин Грин сказал: «У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня. Кто знает, может быть, это конец нашей истории. Однако впереди еще целая жизнь. Сейчас наши пути разошлись в разные стороны. Все может вернуться на круги своя, а может и не вернуться. Мы этого не знаем».
Актер Брайан Остин Грин | Фото: karavan.ua
Ян Зиринг
Ян Зиринг тогда и сейчас | Фото: tv.ua
В новом проекте актер Ян Зиринг, исполнивший в «Беверли-Хиллз, 90210» роль Стива Сандерса, так же, как тогда, предстает в образе неунывающего, хвастливого и самовлюбленного персонажа. Он постоянно рекламирует свою книгу о фитнес-тренировках и гордится женой – знаменитым фитнес-тренером. Этот образ имеет мало общего с реальностью.
Актер с женой и детьми | Фото: karavan.ua
В юности Ян увлекался спортом, но его мать видела в нем будущую кинозвезду, и благодаря ее стараниям в 17 лет он дебютировал в кино. К моменту съемок в «Беверли-Хиллз, 90210» он успел сняться более чем в 10 фильмах и сериалах, но роль Стива стала для него знаковой и принесла мировую популярность. После этого Ян Зиринг продолжал сниматься в фильмах и сериалах, участвовал в телешоу, занимался озвучиванием мультфильмов. В 2010 г. актер женился, у пары родилось двое детей. В конце 2019 г. он заявил о решении развестись с женой, назвав причиной напряженные рабочие графики.
Ян Зиринг тогда и сейчас | Фото: boom.ms
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