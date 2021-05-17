Крепостные-аристократы: Кто из русских невольников выбился «в люди» и стал знаменитым на весь мир

Русский Рембрандт, или как обрёл свободу и чем прославился Орест Кипренский

Орест Кипренский стал выдающимся живописцем./Фото: litanons.ru

Знаковая фигура, или кто помог крепостному Воронихину развить талант архитектора, и за что ему присвоили звание академика

Андрей Воронихин был отправлен учиться и стал архитектором./Фото: upload.wikimedia.org

Цена свободы, или сколько потребовала денег графиня Волькенштейн за вольную Михаила Щепкина

Актёрской игрой Михаила Щепкина восхищались многие./Фото: siriustour.ru

Из крепостных – в графини: короткое счастье Прасковьи Жемчуговой

Прасковья Жемчугова блистала на сцене и уже в 16 лет считалась примой театра./Фото: shkolazhizni.ru