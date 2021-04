Выжить в лагере военнопленных, чтобы творить красоту: Забытый «король драпировки» Жак Грифф

Бальные платья от Жака Гриффа.

Искусству драпировки Грифф учился у самой Вионне.

Вечерние платья, созданные Жаком Гриффом.

Платья Гриффа отличались идеальным кроем и вниманием к фактуре ткани.

Слева - самое знаменитое платье Гриффа.

Платья от Жака Гриффа.

Платья с плиссировкой .

Платья от Жака Гриффа.

Повседневные наряды от Жака Гриффа.

О «короле драпировки» Жаке Гриффе сегодня помнят разве что исследователи моды, однако в свое время он пользовался огромной популярностью не только во Франции , но и по всей Европе. Он одевал трогательных и страстных героинь французского кино, он создавал ароматы, за которыми и сейчас охотятся «парфюмерные маньяки», его работы хранятся в крупнейших музеях костюма – но имя его широкая публика давно позабыла…Творчество Жака Гриффа мало исследуется, и он до сих пор не обрел своего биографа. О жизни этого человека, который вполне мог посоперничать с Кристианом Диором за звание создателя стиля new look, известно не так уж много. Он родился, по всей видимости, в городке Конк-сюр-Орбьель и при рождении получил имя Теодор Антуан Эмиль Грифф. Его мать умела и любила шить. Под ее влиянием он и сам пристрастился к этому делу. Мать не только поощряла его увлечение, но и твердила день за днем: «Ты должен стать великим мастером своего дела!». Первой ступенью к званию «великого мастера» стало место подмастерья у местного портного. Жаку было шестнадцать, и ему было невыносимо скучно. Однако спустя годы он именно ту унылую портновскую мастерскую называл лучшей школой из всех, что ему довелось пройти – ведь именно там он научился усердно, тяжело, самоотверженно трудиться.Спустя некоторое время он переехал в Тулузу и устроился на работу в ателье дамской одежды Мирра. Владелица ателье отличалась куда более прогрессивными взглядами. Она маниакально следила за модными новинками, не пропускала ни одной – и у нее был ум исследовательницы. Она всегда стремилась приобрести какую-нибудь хитро скроенную «сенсацию», чтобы затем препарировать ее в своей мастерской . А после она заставляла ученика повторить этот наряд самостоятельно – от выкройки до отделки.Долгие месяцы обучения не прошли даром для Жака Гриффа, и в 1936 году он получил место закройщика в ателье самой Мадлен Вионне. Она уже давно была его кумиром, он с детства восхищался ее изобретательностью и мастерством кроя. И, к счастью, с мадам Вионне у него сложились теплые дружеские отношения. Она видела в нем большой потенциал и даже подарила юноша несколько своих личных манекенов для того, чтобы Грифф постигал сложное искусство драпировки.Когда началась Вторая мировая война, он решил отдать свой долг родине и записался на фронт добровольцем. Почти сразу он попал в немецкий плен и пробыл там восемнадцать месяцев. Однако эти нелегкие дни не сломили его дух. После войны Грифф продолжал неотступно следовать своей мечте.Известно, что он открывал собственный магазин под названием «Jacques Griffe Evaluation» - что-то вроде «Готовое платье от Жака Гриффа». Примерно в то же время он попал в модный дом Эдварда Молине, а в 1951 году возглавил его предприятие, располагавшееся тогда в особняке восемнадцатого века. Примерно в те же годы Жак Грифф начал заниматься парфюмерией и выпустил ароматы, кружившие головы всем модницам Франции – Mistigri, Grilou, Griffonnage… Последний приобрел всеобщую любовь и стал символом модного дома благодаря игре слов (ведь его название напоминало фамилию создателя), сложному древесному запаху и оригинальному оформлению.Рекламу парфюма Griffonnage нарисовал самый популярный модный иллюстратор тех лет – Рене Грюо. Дизайн упаковки полностью соответствовал названию (гриффонаж – это каракули, безотчетно наносимые на бумагу, например, хаотичные рисунки в записной книжке во время долгого телефонного разговора или цветочки, прорастающие на полях тетради на скучной лекции). Флакон напоминал изящную чернильницу с латунной крышечкой и пером цвета фукции, коробочка имела форму книжечки, а дополняла образ промокашка, вся усеянная кляксами и росчерками пера. В 1950 г. модельер создал одноименное вечернее платье.Лучший из учеников мадам Вионне, Грифф был мастером драпировки, однако не стеснялся использовать и «опорные конструкции» вроде кринолинов и каркасов. Как и Кристиан Диор, он кроил изысканные вечерние платья с узким лифом и широкими многослойными юбками, и все же полагал, что даже столь изысканные вези должны быть в первую очередь удобными, а драпировка и элементы кроя призваны лишь обрамлять прекрасное женское тело.Грифф любил ткани, которые теперь назвали бы «сложными», и оттенки, которые можно было бы охарактеризовать точно так же – розовые, лиловые, абрикосовые, шартрезные, желтые... Бесконечные ряды струящегося муара, кружева, бархата, тюля и атласа – такими предстают лучшие работы Жака Гриффа. Да и декор не отличался скромностью – оборки, воланы, плиссировки, банты, цветы из ткани, фестоны и драпировки. Но все же творения Гриффа всегда выглядели сдержанно и элегантно, и их можно было бы с успехом назвать архитектурными. Он уделял большое внимание качеству и декорированию швов, не стремясь их спрятать – скорее сделать элементом образа. Окутывая ноги женщин рядами тонкой ткани, он часто обнажал их плечи, особенно симпатизируя так называемому «пастушьему» вырезу, делавшему женскую шею и грудь невероятно соблазнительными.Он оставил свой след и в «повседневной» моде, время от времени спускаясь с небес на землю. Дл пальто и костюмов он использовал плотные шерстяные ткани, отдавая впечатление узору «гусиная лапка» и горошку – впрочем, горошек он любил и, будь его воля , усыпал бы им все свои творения. Грифф ввел моду на женские жакеты-кители, сильно приталенные пальто в стиле new look, повторяющие популярный фасон вечернего платья, и укороченные квадратные курточки.Жак Грифф создавал костюмы для множества французских фильмов – «Разбитые мечты», «Человек на Эйфелевой башне», «Сердце на ладони»…В 1968 году кутюрье отошел от дел. О его дальнейшей жизни сведений практически нет – кроме даты смерти в 1996 году. Духи, созданные Жаком Гриффом, считаются коллекционной ценностью. Прекрасные вечерние платья, пропитанные духом 50-х, экспонировались как произведения искусства еще при жизни автора, а теперь представлены в собраниях Технологического института моды в Нью-Йорке, Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Музей моды и костюма в Париже.