Выжить в лагере военнопленных, чтобы творить красоту: Забытый «король драпировки» Жак Грифф

О «короле драпировки» Жаке Гриффе сегодня помнят разве что исследователи моды, однако в свое время он пользовался огромной популярностью не только во Франции, но и по всей Европе. Он одевал трогательных и страстных героинь французского кино, он создавал ароматы, за которыми и сейчас охотятся «парфюмерные маньяки», его работы хранятся в крупнейших музеях костюма – но имя его широкая публика давно позабыла…
Бальные платья от Жака Гриффа.
Творчество Жака Гриффа мало исследуется, и он до сих пор не обрел своего биографа. О жизни этого человека, который вполне мог посоперничать с Кристианом Диором за звание создателя стиля new look, известно не так уж много. Он родился, по всей видимости, в городке Конк-сюр-Орбьель и при рождении получил имя Теодор Антуан Эмиль Грифф. Его мать умела и любила шить. Под ее влиянием он и сам пристрастился к этому делу. Мать не только поощряла его увлечение, но и твердила день за днем: «Ты должен стать великим мастером своего дела!». Первой ступенью к званию «великого мастера» стало место подмастерья у местного портного. Жаку было шестнадцать, и ему было невыносимо скучно. Однако спустя годы он именно ту унылую портновскую мастерскую называл лучшей школой из всех, что ему довелось пройти – ведь именно там он научился усердно, тяжело, самоотверженно трудиться. Спустя некоторое время он переехал в Тулузу и устроился на работу в ателье дамской одежды Мирра. Владелица ателье отличалась куда более прогрессивными взглядами. Она маниакально следила за модными новинками, не пропускала ни одной – и у нее был ум исследовательницы. Она всегда стремилась приобрести какую-нибудь хитро скроенную «сенсацию», чтобы затем препарировать ее в своей мастерской. А после она заставляла ученика повторить этот наряд самостоятельно – от выкройки до отделки.
Искусству драпировки Грифф учился у самой Вионне.
Долгие месяцы обучения не прошли даром для Жака Гриффа, и в 1936 году он получил место закройщика в ателье самой Мадлен Вионне. Она уже давно была его кумиром, он с детства восхищался ее изобретательностью и мастерством кроя. И, к счастью, с мадам Вионне у него сложились теплые дружеские отношения. Она видела в нем большой потенциал и даже подарила юноша несколько своих личных манекенов для того, чтобы Грифф постигал сложное искусство драпировки.
Вечерние платья, созданные Жаком Гриффом.
Когда началась Вторая мировая война, он решил отдать свой долг родине и записался на фронт добровольцем. Почти сразу он попал в немецкий плен и пробыл там восемнадцать месяцев. Однако эти нелегкие дни не сломили его дух. После войны Грифф продолжал неотступно следовать своей мечте.
Известно, что он открывал собственный магазин под названием «Jacques Griffe Evaluation» - что-то вроде «Готовое платье от Жака Гриффа». Примерно в то же время он попал в модный дом Эдварда Молине, а в 1951 году возглавил его предприятие, располагавшееся тогда в особняке восемнадцатого века. Примерно в те же годы Жак Грифф начал заниматься парфюмерией и выпустил ароматы, кружившие головы всем модницам Франции – Mistigri, Grilou, Griffonnage… Последний приобрел всеобщую любовь и стал символом модного дома благодаря игре слов (ведь его название напоминало фамилию создателя), сложному древесному запаху и оригинальному оформлению.
Платья Гриффа отличались идеальным кроем и вниманием к фактуре ткани.
Рекламу парфюма Griffonnage нарисовал самый популярный модный иллюстратор тех лет – Рене Грюо. Дизайн упаковки полностью соответствовал названию (гриффонаж – это каракули, безотчетно наносимые на бумагу, например, хаотичные рисунки в записной книжке во время долгого телефонного разговора или цветочки, прорастающие на полях тетради на скучной лекции). Флакон напоминал изящную чернильницу с латунной крышечкой и пером цвета фукции, коробочка имела форму книжечки, а дополняла образ промокашка, вся усеянная кляксами и росчерками пера. В 1950 г. модельер создал одноименное вечернее платье.
Слева - самое знаменитое платье Гриффа.
Лучший из учеников мадам Вионне, Грифф был мастером драпировки, однако не стеснялся использовать и «опорные конструкции» вроде кринолинов и каркасов. Как и Кристиан Диор, он кроил изысканные вечерние платья с узким лифом и широкими многослойными юбками, и все же полагал, что даже столь изысканные вези должны быть в первую очередь удобными, а драпировка и элементы кроя призваны лишь обрамлять прекрасное женское тело.
Платья от Жака Гриффа.
Грифф любил ткани, которые теперь назвали бы «сложными», и оттенки, которые можно было бы охарактеризовать точно так же – розовые, лиловые, абрикосовые, шартрезные, желтые... Бесконечные ряды струящегося муара, кружева, бархата, тюля и атласа – такими предстают лучшие работы Жака Гриффа. Да и декор не отличался скромностью – оборки, воланы, плиссировки, банты, цветы из ткани, фестоны и драпировки. Но все же творения Гриффа всегда выглядели сдержанно и элегантно, и их можно было бы с успехом назвать архитектурными. Он уделял большое внимание качеству и декорированию швов, не стремясь их спрятать – скорее сделать элементом образа. Окутывая ноги женщин рядами тонкой ткани, он часто обнажал их плечи, особенно симпатизируя так называемому «пастушьему» вырезу, делавшему женскую шею и грудь невероятно соблазнительными.
Платья с плиссировкой.
Платья от Жака Гриффа.
Он оставил свой след и в «повседневной» моде, время от времени спускаясь с небес на землю. Дл пальто и костюмов он использовал плотные шерстяные ткани, отдавая впечатление узору «гусиная лапка» и горошку – впрочем, горошек он любил и, будь его воля, усыпал бы им все свои творения. Грифф ввел моду на женские жакеты-кители, сильно приталенные пальто в стиле new look, повторяющие популярный фасон вечернего платья, и укороченные квадратные курточки.
Жак Грифф создавал костюмы для множества французских фильмов – «Разбитые мечты», «Человек на Эйфелевой башне», «Сердце на ладони»…
Повседневные наряды от Жака Гриффа.
В 1968 году кутюрье отошел от дел. О его дальнейшей жизни сведений практически нет – кроме даты смерти в 1996 году. Духи, созданные Жаком Гриффом, считаются коллекционной ценностью. Прекрасные вечерние платья, пропитанные духом 50-х, экспонировались как произведения искусства еще при жизни автора, а теперь представлены в собраниях Технологического института моды в Нью-Йорке, Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Музей моды и костюма в Париже.
Текст: Софья Егорова.
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