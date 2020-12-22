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Ёлочки для украшения новогоднего стола

Новогодний вечер — особенный, поэтому хочется, чтобы красивым было всё: и ёлка, и дом, и, конечно, праздничный стол. Салфетки в виде ёлочек станут настоящей изюминкой — они красивые и тематические. Шьются они на удивление просто, из двух полукругов, а пользоваться ими можно долгие годы.
Также они станут прекрасным новогодним подарком для самых дорогих людей.
Ёлочки для украшения новогоднего стола

Для четырёх салфеток вам понадобится по полметра двух контрастных тканей (при ширине 1.40-1.50 м) и полоска 6,5 см темной ткани для ствола. Перед использованием новых тканей из натуральных материалов рекомендуется их хорошо пропарить, чтобы они дали усадку до раскроя. Сложите отрезы контрастных тканей пополам, а затем наложите друг на друга. Разрежьте их пополам.

Ёлочки для украшения новогоднего стола
На длинной стороне каждого из получившихся прямоугольников отметьте центр. Двигая линейку относительно отметки по кругу, нарисуйте полукруг диаметром 21, 5 см.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Вырежьте полукруг по разметке. Чтобы вырезать такую же фигуру на втором прямоугольнике, просто положите сверху одну из уже вырезанных заготовок. Полоску ткани для ствола нарежьте на кусочки по 5 см шириной. Получатся прямоугольники 6,5 на 5 см. Сложите детали ствола по две лицом друг к другу. Прошейте по трём сторонам, оставив незашитой одну из длинных сторон.

Срежьте углы с припусков на швы близко к строчке.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Выверните заготовку и тщательно расправьте. Проложите п-образную строчку по лицу близко к краю. Положите «ствол» открытым краем к краю одного из полукругов, отступив от ровного среза 5 см, и прикрепите булавкой.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Сверху, лицом к лицу, накройте полукругом контрастного цвета и сколов проложите строчку по краю. На длинном срезе по центру оставьте незашитым участок примерно 10-15 см. Срежьте углы и тщательно выверните будущую салфетку.

Ёлочки для украшения новогоднего стола
Отпарьте изделие аккуратно подогнув ткань на незашитом участке. Отложите по прямому срезу от края 13 см, отогните угол и зафиксируйте, отпарив утюгом.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Теперь прострочите близко к краю по всему полукругу, также проложите строчку по заглаженной линии.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Осталось только правильно сложить салфетку. Сначала отогните угол по проложенному шву, а затем сложите уголок ещё раз. Зафиксируйте сгибы, отпарив утюгом.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Переверните изделие. Отогните свободный край дважды — так, чтобы получился треугольник. Зафиксируйте сложенную салфетку в таком состоянии, отпарив утюгом.
Ёлочки для украшения новогоднего стола
Чудесная новогодняя салфетка, которая сделает ваш стол особенным — готова! Больше подробностей и нюансов пошива — в видео ниже.

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