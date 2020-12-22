Ёлочки для украшения новогоднего стола

Новогодний вечер — особенный, поэтому хочется, чтобы красивым было всё: и ёлка, и дом, и, конечно, праздничный стол. Салфетки в виде ёлочек станут настоящей изюминкой — они красивые и тематические. Шьются они на удивление просто, из двух полукругов, а пользоваться ими можно долгие годы.

Также они станут прекрасным новогодним подарком для самых дорогих людей.





Для четырёх салфеток вам понадобится по полметра двух контрастных тканей (при ширине 1.40-1.50 м) и полоска 6,5 см темной ткани для ствола. Перед использованием новых тканей из натуральных материалов рекомендуется их хорошо пропарить, чтобы они дали усадку до раскроя. Сложите отрезы контрастных тканей пополам, а затем наложите друг на друга. Разрежьте их пополам.





На длинной стороне каждого из получившихся прямоугольников отметьте центр. Двигая линейку относительно отметки по кругу, нарисуйте полукруг диаметром 21, 5 см.



Вырежьте полукруг по разметке. Чтобы вырезать такую же фигуру на втором прямоугольнике, просто положите сверху одну из уже вырезанных заготовок. Полоску ткани для ствола нарежьте на кусочки по 5 см шириной. Получатся прямоугольники 6,5 на 5 см. Сложите детали ствола по две лицом друг к другу. Прошейте по трём сторонам, оставив незашитой одну из длинных сторон.

Срежьте углы с припусков на швы близко к строчке.Выверните заготовку и тщательно расправьте. Проложите п-образную строчку по лицу близко к краю. Положите «ствол» открытым краем к краю одного из полукругов, отступив от ровного среза 5 см, и прикрепите булавкой.Сверху, лицом к лицу, накройте полукругом контрастного цвета и сколов проложите строчку по краю. На длинном срезе по центру оставьте незашитым участок примерно 10-15 см. Срежьте углы и тщательно выверните будущую салфетку.Отпарьте изделие аккуратно подогнув ткань на незашитом участке. Отложите по прямому срезу от края 13 см, отогните угол и зафиксируйте, отпарив утюгом.Теперь прострочите близко к краю по всему полукругу, также проложите строчку по заглаженной линии.Осталось только правильно сложить салфетку. Сначала отогните угол по проложенному шву, а затем сложите уголок ещё раз. Зафиксируйте сгибы, отпарив утюгом.Переверните изделие. Отогните свободный край дважды — так, чтобы получился треугольник. Зафиксируйте сложенную салфетку в таком состоянии, отпарив утюгом.Чудесная новогодняя салфетка, которая сделает ваш стол особенным — готова! Больше подробностей и нюансов пошива — в видео ниже.