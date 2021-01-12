Советское оружие, с которым солдаты вермахта предпочитали не связываться в бою

Когда Германия напала на СССР в 22 июня 1941 года, они были уверены в том, что тактика блиц-крига сработает безотказно. И на первых порах продвижения войск вермахта по советской территории действительно шло довольно быстро. Однако уже тогда они впервые столкнулись с силой, которая наравне с мужеством красноармейцев, давала понять, что так просто противник не сдастся. Речь идет об отдельных видах оружия, которому немцы отдавали должное, всегда брали в качестве трофея, но предпочитали не сталкиваться с ним на поле боя.
1. Танк Т-34
Мощь легендарного советского танка признавалась и противником. /Фото: pinterest.ru
Мало кто знает, но легендарный советский танк, оказывается, впечатлил солдат вермахта еще в первые месяцы войны. Военачальники Третьего рейха признавали, что Т-34 по многим параметрам превосходил все типы бронетехники, которые на тот момент стояли на вооружении немцев в 1941 году. Так, было отмечено, что тяжелая техника вермахта не способна пробить броню советского танка, а столкновения с ним в бою требовала огромного мастерства, чтобы уничтожить Т-34.
2. Тяжелые танки ИС
Машина, достойная признания. /Фото: war-book.ru
Еще одни тип тяжелой техники советской армии, сила которого открыто признавалась немцами, это танк ИС. Эти машины были способны противостоять знаменитым «Тиграми», которые также относились к группе тяжелых танков, и им Т-34 уже не могли дать достойный отпор. И вот «Иосиф Сталин» в различных модификациях мог: по информации Novate.ru, немецкие командующие считали советскую машину как минимум равным по мощи и техническим характеристикам их собственным моделям.
3. Пистолет-пулемет Шпагина
Самый популярный пистолет-пулемет в Красной армии. /Фото: kuban24.tv
Пистолет-пулемет Шпагина (сокр. ППШ), или, как его называли солдаты «папаша» пользовался большой популярностью среди красноармейцев, а также его с удовольствием брали в качестве трофея немцы. Последние, кстати, имели для него собственное прозвище - «маленький пулемет». Ценился ППШ не только потому, что он был автоматическим - а эта технология была тогда дефицитом. Все дело в том, что солдаты вермахта признавали пистолет-пулемет Шпагина был более совершенным, чем их собственный MP-40, известный в СССР как «шмайсер».
4. Игольчатый штык-нож
Красноармейцы во время обучения, август 1941 год. /Фото: wikipedia.org
Интересно, что на первых порах данное оружие иностранные солдаты вообще за оружие не считали, полагая, что их собственные модели. Однако при первых же встречах с этим лезвием их мнение резко менялось. Оказывалось, что советский игольчатый штык-нож не способен не только хлеб резать да консервные банки вскрывать: его конструкция позволяла иметь ему наносить раны которые были не просто глубокими, а, по сути, не заживали. Поэтому получить такой штык-нож в качестве трофея довольно быстро стало считаться большой удачей.
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