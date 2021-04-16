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Зачем в США нужны маршалы, и чем они занимаются


Зачем в США нужны маршалы, и чем они занимаются

Каждый человек должен был слышать о том, что в США существует такая странная должность, как маршал. При этом речь идет отнюдь не о воинском звании, а о представителях правоохранительной системы Америки. Почему их выделяют из состава обычной полиции и чем они занимаются? На самом деле у маршальской службы в Америке очень давняя и весьма интересная история.

Служба маршала отражена во многих голливудских фильмах. |Фото: lostpic.net.

Служба маршала отражена во многих голливудских фильмах. |Фото: lostpic.net.

 

Многие граждане должны сейчас вспомнить такой замечательный криминальный триллер Эндрю Дэвиса «Беглец» (The Fugitive), в котором главные роли блестяще сыграли актеры Харрисон Форд и Томми Ли Джонс. Первый играл в фильм подставленного в убийстве врача, а второй – маршала США, который и занимался ловлей беглеца. Упоминаются федеральные маршалы США и в других фильмах разной степени качества и интересности. Совершенно очевидно, что они занимаются охраной правопорядка. Зачем же нужны маршалы, если есть полиция?
Первые маршалы были ветеранами Американской Революции. |Фото: cutiumum.net.

Первые маршалы были ветеранами Американской Революции. |Фото: cutiumum.net.

 

В США есть много государственных структур, которые не имеют прямых аналогов в других государствах. Тем не менее, самым близким аналогом Федеральных маршалов США в России будет Федеральная служба судебных приставов.
Многие из них сохраняются по всей день по той банальной причине, что так сложилось исторически и менять установленный порядок вещей просто не имеет смысла. В Америке в отличие от большинства стран мира нет единого полицейского управления. Там действует Министерство юстиции, в подчинении которого находятся многочисленные правоохранительные структуры.
Маршалы - это структура федерального уровня. подчиняющаяся напрямую Минюсту. |Фото: tehnowar.ru.

Маршалы - это структура федерального уровня. подчиняющаяся напрямую Минюсту. |Фото: tehnowar.ru.

 

Дело в том, что мы привыкли воспринимать США, как единое государство. Однако на самом деле все не так просто. Соединенные Штаты Америки – это федерация отдельных государств. Безусловно сегодня данное обстоятельство сильнейшим образом нивелируется за счет процессов централизации страны. Однако еще в XIX веке, даже после Гражданской войны, все штаты пользовались изрядной независимостью. Именно из этого проистекает разделение на местное управление штатов и общее федерально управление всей страной. В конечном итоге все это – вопрос полномочий, прав и обязанностей государственных структур. Само собой, так как США все-таки единое государство, то федеральные структуры имеют самые широкие полномочия.
Сегодня в США 94 маршала и более 4 тысяч помощников. |Фото: jogtorun.com.

Сегодня в США 94 маршала и более 4 тысяч помощников. |Фото: jogtorun.com.

 

Служба федеральных маршалов как раз и является одной из таких общегосударственных правоохранительных структур, которая находится в прямом подчинении у Министерства юстиции. Можно было бы сказать, что она стоит над полицией штатов, однако это не совсем так. Маршалы в первую очередь отвечают за деятельность федеральных судов (еще есть суды штатов). В их обязанности входит контроль за исполнением приговоров, розыск и арест преступников, которые были признаны федеральными. Кроме того, маршалы контролируют продажу конфискованного имущества, борются с терроризмом и общественными беспорядками.
Назначаются маршалы указом президента. |Фото: evo-rus.com.

Назначаются маршалы указом президента. |Фото: evo-rus.com.

 

Создана служба маршалов была очень давно. Датой ее основания считается 24 сентября 1789 года. Создавались они еще Джорджем Вашингтоном из ветеранов Американской Революции. Задумывалась данная служба как связующее звено между правоохранительными подразделениями отдельных штатов. Иными словами, маршалы должны были следить за тем, что федеральные законы исполнялись одинаково во всех штатах, что освободились из-под колониального влияния Великобритании. До сих пор каждый маршал назначается лично президентом Америки.
У маршалов широкие полномочия, но и большие обязанности. |Фото: Twitter.

У маршалов широкие полномочия, но и большие обязанности. |Фото: Twitter.

 

Помимо уже перечисленного, в число «повседневных» функций федеральных маршалов также входит транспортировка заключенных, поиск и ловля беглецов, обеспечение защиты свидетелей, дающих показания в суде, а также контроль за выполнением законных актов, изданных руководством страны. Например, только за 2007 год маршалы США поймали и разыскали более 37 тысяч беглецов и лиц, находящихся в федеральном розыске. На сегодняшний день в Америке действует 94 маршала и более 4 тысяч их помощников. Каждый маршал служит 4 года и может назначаться не более 2 раз на эту должность.
Работа маршалов тесно связана с деятельностью судов. ¦Фото: academic.ru.

Работа маршалов тесно связана с деятельностью судов. ¦Фото: academic.ru.

 

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