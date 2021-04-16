Зачем в США нужны маршалы, и чем они занимаются

Служба маршала отражена во многих голливудских фильмах. |Фото: lostpic.net.

Первые маршалы были ветеранами Американской Революции. |Фото: cutiumum.net.

Маршалы - это структура федерального уровня. подчиняющаяся напрямую Минюсту. |Фото: tehnowar.ru.

Сегодня в США 94 маршала и более 4 тысяч помощников. |Фото: jogtorun.com.

Назначаются маршалы указом президента. |Фото: evo-rus.com.

У маршалов широкие полномочия, но и большие обязанности. |Фото: Twitter.

Работа маршалов тесно связана с деятельностью судов. ¦Фото: academic.ru.