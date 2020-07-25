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Искусственные цунами от атомной бомбы



В годы холодной войны особое внимание уделялось атомному оружию и возможностям, которые оно открывает для армии. Одним из возможных направлений считалось создание искусственного цунами, которое будет вызвано подводным атомным взрывом. Испытания проводились в Тихом океане.

Искусственные цунами от атомной бомбыл

В качестве источника энергии использовалась атомная бомба. На тестовый стенд поставили несколько списанных кораблей времен Второй Мировой. Руководство проектом взял на себя профессор Томас Лич из Оклендского университета.

Искусственные цунами от атомной бомбыл

В результате тестового испытания удалось создать 10-метровую волну. По замыслу военных, «Цунами-бомба» должна была состоять нескольких независимых бомб, но потом здравый смысл восторжествовал и проект свернули.

Но эксперименты с изучением подводных взрывов продолжили. Всего в рамках проекта было совершено 35 испытаний, самым мощным из которых был взрыв 9.3 мегатонной бомбы.


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Искусственные цунами от атомной бомбы

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Искусственные цунами от атомной бомбыПодписаться на мой Instagram
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