Искусственные цунами от атомной бомбы

В годы холодной войны особое внимание уделялось атомному оружию и возможностям, которые оно открывает для армии. Одним из возможных направлений считалось создание искусственного цунами, которое будет вызвано подводным атомным взрывом. Испытания проводились в Тихом океане.
В качестве источника энергии использовалась атомная бомба. На тестовый стенд поставили несколько списанных кораблей времен Второй Мировой. Руководство проектом взял на себя профессор Томас Лич из Оклендского университета.
В результате тестового испытания удалось создать 10-метровую волну. По замыслу военных, «Цунами-бомба» должна была состоять нескольких независимых бомб, но потом здравый смысл восторжествовал и проект свернули.
Но эксперименты с изучением подводных взрывов продолжили. Всего в рамках проекта было совершено 35 испытаний, самым мощным из которых был взрыв 9.3 мегатонной бомбы.
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