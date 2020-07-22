Почему в СССР почти не было клещей

Каждую весну одно и то же: клещи, клещи, клещи, энцефалит, реанимация, сотни и тысячи пострадавших. Сложно поверить, но еще несколько десятилетий назад в бытность Советского Союза подобного не было. Но как же так? Ведь назойливые членистоногие существовали во все времена и не зависят от политического строя государства. Быть может проблема просто замалчивалась, как нам любят рассказывать про СССР со времен перестройки? Или все-таки дело было в чем-то другом?



В СССР были миллионы пострадавших от энцефалитных клещей, их свозили в специальные диспансеры ничего не сообщая родным, после чего кровавые НКВДешники с маузерами расстреливали всех несчастных со словами: «В Советском Союзе больных энцефалитом – НЕТ!». Шутка, конечно. Но как это странно не прозвучит, при всем своем кривом исполнении социализм действительно является тем государственным строем, который способен заставить ходить строем и в ногу (да еще и почти в нужном направлении) даже клещей. А причин «отсутствия» сезонной напасти было несколько.



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