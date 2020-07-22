Почему в СССР почти не было клещей

Каждую весну одно и то же: клещи, клещи, клещи, энцефалит, реанимация, сотни и тысячи пострадавших. Сложно поверить, но еще несколько десятилетий назад в бытность Советского Союза подобного не было. Но как же так? Ведь назойливые членистоногие существовали во все времена и не зависят от политического строя государства. Быть может проблема просто замалчивалась, как нам любят рассказывать про СССР со времен перестройки? Или все-таки дело было в чем-то другом?
В СССР были миллионы пострадавших от энцефалитных клещей, их свозили в специальные диспансеры ничего не сообщая родным, после чего кровавые НКВДешники с маузерами расстреливали всех несчастных со словами: «В Советском Союзе больных энцефалитом – НЕТ!». Шутка, конечно. Но как это странно не прозвучит, при всем своем кривом исполнении социализм действительно является тем государственным строем, который способен заставить ходить строем и в ногу (да еще и почти в нужном направлении) даже клещей. А причин «отсутствия» сезонной напасти было несколько.
Ежегодная обработка
Сезонная ежегодная обработка потенциально опасных территорий в населенных пунктах проводится и сегодня. Однако в СССР размах операции «АнтиКлещ» был намного шире. Существовал такой Всесоюзный научно-исследовательский институт дезинфекции и стерилизации, в обязанности сотрудников которого входили в том числе и наблюдения за потенциально опасными территориями вне городов. По весне обрабатывались также наиболее опасные леса, поля и даже тайга. Для этого летали специальные вертолеты, которые распыляли специальные химические составы. Каждый год перед началом операции местных жителей оповещали о том, что будут травить клещей. Примечательно, что травили в СССР не только клещей. Подобные мероприятия на Дальнем Востоке также проводились против комаров, которые являются разносчиками разнообразной заразы. Подобные меры требовали серьезных вливаний ресурсов, однако они во многом помогали сдерживать натиск членистоногих. К сожалению, после начала перестройки и последующих «лихих 90-х» обработка или проводится выборочно, или вообще не проводится. Отсутствие комплексных мер не позволяет эффективно бороться с клещами, в результате чего они заполоняют все большие и большие площади.
Бесплатная медицина
Как уже было отмечено, подход к защите населения от энцефалита и других подобных заболеваний был комплексным. Бороться с носителями заразы – это даже не половина дела, а в лучшем случае его треть. Важнейшим элементом противодействия инфекциям были прививки. В регионах, где свирепствовали опасные насекомые и членистоногие, население регулярно прививалось от того же энцефалита в обязательном порядке. О, ужас, но такая тоталитарная мера давала положительные результаты и помогала защитить укушенных от тяжелых последствий и различных осложнений.
Средства массовой информации, а не средства массового психоза
Буржуазные СМИ в первую очередь преследуют цель заработка денег. Что не плохо и не хорошо в условиях капитализма. Во многим именно по этому причине каждый год у нас случается «клещевой психоз». Отличился только 2020, к несчастью, есть более яркий инфоповод для хайпа и повторения одного и того же по 10 раз с целью заработка. В Советском Союзе СМИ работали иначе – они в первую очередь были именно средством информирования и пропаганды. А потому, если проблемы не было, то о ней и не говорили. Так, в какой-нибудь Московской области в 1970-е проблема энцефалита не стояла и близко, а потому и почитать о нем в местных газетах было, мягко говоря, сложно. А вот, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, где проблема клещевого энцефалита всегда стояла остро, СМИ регулярно сообщали населению о датах проведениях химической обработки, о необходимости делать прививки, а также о порядке предпринимаемых мер в случае укуса клеща.
«Планета в порядке, это людям пи…»
Даже если бы сегодня не было шумихи в СМИ, а меры по сдерживанию клещей принимались максимально возможным комплексом, то мы скорее всего все равно имели бы увеличение количества клещей. Когда политики и общественные деятели говорят о том, что экология планеты ухудшается, чаще за всем этим стоит некий коммерческий интерес. Однако, все это не отметает факта объективной реальности. Неважно, в чем причина изменения климата и ухудшения экологии, происходит это как по причине деятельности человека, так из-за вполне естественных причин. Важно лишь то, что в мире действительно становится теплее. Во всем мире. Клещей становится больше во всем мире: в Европе, в Северной Америке, в Азии. Происходит это главным образом потому, что они приспосабливаются к новым условиям, в том числе к применяемым химикатам. Но самое главное – зимы становятся мягче. А долгое время именно крепкий мороз был главным врагом клещей, находящихся в спячке. Что со всем этим делать и как быть – ответ могут дать только ученые. К сожалению, сегодня естественная наука финансируется не так хорошо, как следовало бы, что у нас, что на западе. Зато мы имеем множество бесполезных гендерных исследований и по парочке новых айфонов каждый год.
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