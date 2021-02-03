Как правильно ухаживать за губками, тряпками и ёршиками для унитаза

Собираетесь мыть посуду, протереть стол или подмести полы в коридоре? Вспомните, давно ли вы меняли салфетку для пыли или щетку для пола. От чистящих предметов зависит чистота в вашем доме. Рассказываем, как ухаживать за вещами, с помощью которых мы убираемся.





Средства для уборки, которые мы забываем вовремя чистить, мыть и менять?

Швабра для пола

Щетка или метла для пола

Губки для мытья посуды

Ершик для унитаза

Салфетки из микрофибры

швабращетка или метла для полагубка для мытья посудыершик для унитазасалфетки из микрофибрыНасадки для швабры делают из разных материалов, но, независимо от этого, их необходимо не только полоскать в ведре после мытья полов, но и стирать после использования. Поэтому покупать лучше сразу две насадки, на смену. Стирать насадки можно руками с моющим средством или жидким мылом, а можно и в стиральной машине при температуре до 60 градусов C. Кондиционер и отбеливатель при этом использовать не нужно.Чтобы отмыть и продезинфицировать насадку для швабры, можно обойтись и без стиральной машины. Прополоскайте ее хорошенько, а затем замочите тряпку в растворе горячей воды с уксусом в пропорции 1:1. Оставьте на полчаса, а затем тщательно просушите.Даже при условии, что вы стираете и моете насадку, пользоваться ей можно не дольше 2-3 месяцев. После этого она изнашивается и плохо отмывает полы.Мелкую пыль, которая накапливается на щетке, можно периодически удалять с помощью пылесоса, волосы и крупные клубки пыли достаточно снимать руками в перчатках, но раз в месяц щетку рекомендуется мыть, поставив в ведро с теплой мыльной водой. Оставьте щетку в воде примерно на час, а затем тщательно просушите. Не забывайте периодически протирать и удалять грязь с совков для мусора.Большинство из нас использует губку не только для мытья посуды. Ей мы вытираем стол, кухонную столешницу, плиту, холодильник, а иногда и капли с пола. И лежит она иногда месяцами, пока не станет совсем серой и истрепанной. Имейте в виду, что на такой губке живут миллиарды бактерий, и она, скорее, приносит не пользу, а вред.Запомните, что губку для посуды необходимо менять хотя бы раз в две недели, а лучше раз в 10 дней. Стоимость самой простой губки не превышает 10 рублей, так что экономия от ее длительного использования никак не отразится на семейном бюджете. Поэтому мы не будем рекомендовать хитрые способы очистки посудной губки, просто как следует промывайте ее после мытья посуды и тщательно отжимайте. И, кстати, губки можно мыть в посудомоечной машине.Дезинфицировать ершик нужно не реже одного раза в месяц. Для этого налейте в чистый унитаз 2 стакана отбеливателя и положите в него щетку примерно на час. После этого тщательно промойте ершик и высушите, положив его на край унитаза и прижав сиденьем. Ручку ершика можно протереть дезинфицирующей салфеткой. В любом случае, ершики стоит менять раз в полгода, а если не хочется каждый раз покупать новый, то в магазинах ИКЕА продаются сменные щетки, которые можно быстро заменить, прикрутив к старой ручке.Чистящие салфетки из микрофибры впитывают влагу, удаляют жирные загрязнения, пыль и грязь и являются незаменимым средством для уборки по дому. Но они довольно быстро теряют свойства, если за ними не ухаживать. Салфетки можно и нужно стирать в машине, но только отдельно от остальных вещей, т.к. микроволокно способно собирать мелкие ворсинки с других вещей, а это ухудшит качество материала. Стирать салфетки из микрофибры лучше в холодной воде, отключив функцию отжима или установив минимальные обороты. Для стирки салфеток не стоит применять отбеливателей и кондиционеров, это также нарушит структуру волокон. Также нельзя сушить салфетки на батареях отопления и, если вдруг вы задумаете их прогладить, делать этого категорически нельзя.Кстати, все рекомендации по стирке салфеток из микроволокна применяются и к сменным насадкам для швабры и другим чистящим предметам из микрофибры.