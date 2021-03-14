Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровья

Короли психодела - Pink Floyd.

Бабушки из дома престарелых в городе Хайде едут на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

Хэви — музыка для всех

Роберт Плант и Джимми Пэйдж - вокалист и гитарист одной из самых влиятельных групп всех времён и народов.

Легендарный Ричи Блэкмор - великий гитарист-виртуоз и неутомимый экспериментатор.

Ронни Джеймс Дио - его называли Голос.

Мрачные Black Sabbath.

Очень влиятельная британская группа Mot& #246 ;rhead.

Карстен Шумахер.

Музыка протеста

Интеллигенты рока - Queen.

Джеймс Хетфилд из Metallica, которые оказали огромное влияние на поколения музыкантов.

Йорг Шеллер.

Припопсованные мальчики пришли на смену суровым дядькам - Bon Jovi.

Плохиши из Guns N' Roses.

Главный принцип - свобода

Элвис Пресли.