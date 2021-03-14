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Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровья


Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровья

Как появился хэви-метал? Почему долгое время он считался не музыкой, а грохотом? Сегодня этот стиль считают своим люди различных возрастов и социальных прослоек. Субкультура андеграунда стала массовым явлением. Либерализм, гендерная нейтральность и даже психотерапия — таковы противоречивые вехи истории тяжёлого метала, музыки свободы.


Секрет успеха стиля Heavy Metal, который сегодня считается эталоном консервативности в том, что он не навязывает идеологию и постоянно меняется. Тяжело поверить, наверное, но так было далеко не всегда. В 70-е годы металисты наводили на простых обывателей первобытный ужас. Длинные волосы, кожанки с заклёпками и дикий по всеобщему мнению грохот, который мгновенно окрестили адским шумом.
Короли психодела - Pink Floyd.

Короли психодела - Pink Floyd.

 

Сейчас хэви-метал привлекает самую широкую аудиторию, которая состоит из самой разношёрстной публики и включает в себя и хипстеров, и банковских служащих, и поклонников классической музыки.
Бабушки из дома престарелых в городе Хайде едут на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

Бабушки из дома престарелых в городе Хайде едут на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

 

Если бы не карантин в связи с COVID-19 фанаты стиля наслаждались бы сейчас любимой музыкой на всемирно известном фестивале Wacken Open Air в Германии.
Обычно он проходит с полным аншлагом.

Хэви — музыка для всех


Вплоть до начала девяностых СМИ всего мира демонизировали метал. В чём только музыкантов не обвиняли! Прославление запрещённых веществ и насилия, даже в поклонении дьяволу! Не скажу, что металистов это огорчало. Имидж «плохих парней» даже доставлял им некоторое удовольствие.

Метал уходит своими корнями в блюз, точно также как и рок. Истинными его первопроходцами являются такие монстры, как Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. Они первые ушли от психоделики семидесятых и стали играть тяжёлые скоростные риффы. Именно такое звучание породило хэви-метал.
Роберт Плант и Джимми Пэйдж - вокалист и гитарист одной из самых влиятельных групп всех времён и народов.

Роберт Плант и Джимми Пэйдж - вокалист и гитарист одной из самых влиятельных групп всех времён и народов.

http://funhere.ru/?p=16676
Легендарный Ричи Блэкмор - великий гитарист-виртуоз и неутомимый экспериментатор.

Легендарный Ричи Блэкмор - великий гитарист-виртуоз и неутомимый экспериментатор.

 
Ронни Джеймс Дио - его называли Голос.

Ронни Джеймс Дио - его называли Голос.

 

Поклонниками нового стиля стали в основном представители рабочего класса. Чуть позже, для себя открыли эту громкую жёсткую музыку «хорошие детки», чем привели в ужас своих консервативных родителей. Конечно, когда Ричи Блэкмор расшиб в щепки свою гитару на концерте, что могли подумать добропорядочные граждане? Но музыка хэви обладает чрезвычайно высокой толерантностью и способна пленять сердца многих, самых разных людей.
Мрачные Black Sabbath.

Мрачные Black Sabbath.

 
Очень влиятельная британская группа Motörhead.

Очень влиятельная британская группа Mot&#246;rhead.

 

Карстен Шумахер (Carsten Schumacher), музыкальный журналист и фанат метала с начала восьмидесятых, говорит: «Ты можешь быть чернорабочим или профессорским сынком, это не имеет значения. Важно, что ты разделяешь общую страсть, отграничиваешься так как надо от мейнстрима и понимаешь то, что другим кажется нелепым».
Карстен Шумахер.

Карстен Шумахер.

 

Музыка протеста


Хэви-метал стал религией для тех, кто ненавидит рамки и не хочет быть серой массой, кого раздражает мэйнстрим и его представители. Металическая среда объединила всех. Здесь было комфортно людям без особых пристрастий и ролевикам, вундеркиндам и двоечникам.

Развитие стиля не стояло на месте. Он претерпел массу трансформаций и разделился на множество подстилей: пауэр-метал, спид-метал, трэш-метал, фолк-метал и еще много-много других. Сложная история хэви-метал — это зеркало ушедшего столетия. Многоликого века всевозможных крайностей. Непреходящий успех жанра обусловлен балансом нерушимого постоянства и бесконечных экспериментов. Метал никогда не был жёсткой идеологией. Основа этой музыки, её свет и сила — это свобода.
Интеллигенты рока - Queen.

Интеллигенты рока - Queen.

 
Джеймс Хетфилд из Metallica, которые оказали огромное влияние на поколения музыкантов.

Джеймс Хетфилд из Metallica, которые оказали огромное влияние на поколения музыкантов.

 

Представители этого музыкального направления, скорее даже культуры, всё время шли вперёд, осваивая новое звучание и привнося его в жанр. Метал — музыка экспериментов. Здесь есть место и джазовым соло, и средневековой лире. Даже не комильфо синтезаторы нашли в хэви своё место со временем.

Йорг Шеллер (Jörg Scheller), искусствовед и журналист ярко и подробно описал в своей книге «Метаморфозы. Невероятные перемены тяжелого метала» (Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal) то, как андеграундная бунтарская субкультура стала массовым феноменом. Шеллер провёл подробное исследование этой темы и его чрезвычайно удивил факт использования хэви-метал различными компаниями для рекламы. Журналист считает, что сегодня этот жанр воспринимается людбми, как забавный маскарад и прекрасно процветающий бизнес.
Йорг Шеллер.

Йорг Шеллер.

 

Музыкальный эксперт считает, что в либеральном обществе любая субкультура и неформальное молодёжное движение со временем становятся частью мэйнстрима. В таком обществе как наше это неизбежно, ибо нет ничего такого, что нельзя было бы сделать нормой. В фундаментальных теократиях такое, конечно, маловероятно. Например, если взять такую страну, как Иран, то там это до сих пор глубокий андеграунд.
Припопсованные мальчики пришли на смену суровым дядькам - Bon Jovi.

Припопсованные мальчики пришли на смену суровым дядькам - Bon Jovi.

 
Плохиши из Guns N' Roses.

Плохиши из Guns N' Roses.

 

Карстен Шумахер говорит, что в наше время метал — это эталон качества. Музыканты и фанаты этого стиля считаются весьма уравновешенными людьми. Грубо говоря, чем тяжелее музыка, тем спокойнее среда. «Регулярные выбросы внутренней агрессии в креативном контексте - это своего рода психогигиена. Не в последнюю очередь из-за этого на металлических фестивалях практически не бывает драк» - добавляет журналист.

Главный принцип - свобода


Метал - когда-то был мрачным сердцем тяжёлого рока. Теперь, получается элемент маскультуры и легко усваиваемый жанр? Искусствовед Йорг Шеллер неоднократно говорил об этом: «Суть метала, его ядро - это свобода». Сегодня в этом плане ничего не изменилось. Музыка изменяет мир. Только происходит это не так быстро. Она проникает в умы и сердца, постепенно изменяя их. У всех есть возможность выразить себя, свою суть и внутренний мир. Раньше нельзя было представить рок или метал с женским вокалом. Сейчас этот жанр позволяет женщинам формировать новые образы для общества. Когда-то Элвис Пресли сформировал новый мужской образ в обществе. В наши дни это уже никого не удивляет.

 
Элвис Пресли.

Элвис Пресли.

 

Музыковед Карстен Шумахер говорит о том, как эта музыка освобождает души: «Я постоянно ищу новые группы, которые появляются повсюду. Метал играют во всём мире. Когда мне приходится слушать группы из Танзании, Ирана или Индонезии, я слышу, как они освобождаются с помощью этой музыки, я чувствую связь с этими людьми».

Метал выгодно отличается от бесконечного большинства других музыкальных жанров тем, что он может быть одновременно пафосным и ироничным, серьёзным и игривым, виртуозным и простым. Самое главное в этом жанре то, что он не отвергает различные социальные несправедливости, жестокость этого мира, зло, войны. Он пропускает это через себя, чудесным образом превращая это в реальные образы. Тексты песен, музыка вскрывают самые глубокие и тяжёлые нарывы нашего общества, выпуская гной и очищая. Музыка становится лекарем душ человеческих.

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Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровья

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Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровьяПодписаться на мой Instagram
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