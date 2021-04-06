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Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут Хэндлер удалось создать самую популярную в мире куклу. И хотя Барби неоднократно подвергалась критике, она принесла своей создательнице миллионы. Но когда Рут Хэндлер пребывала на вершине своего успеха, ее отстранили от руководства компанией, осудили по обвинению в коррупции, и в то же время у нее обнаружили рак груди. К тому же дочь заявила, что Барби значила для матери больше, чем родные дети. На склоне лет женщине пришлось начинать жизнь заново, и она нашла выход там, где его, казалось, не было.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей


Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут Москович была 10-м ребенком в еврейской семье, эмигрировавшей из Польши в США. Ее родители мечтали о том, чтобы дочь вышла замуж и занималась домашним хозяйством, поэтому были очень недовольны ее решением поступить в колледж на курсы промышленного дизайна. Впрочем, их мечты осуществились: в 1938 г. девушка вышла замуж за Эллиота Хэндлера и родила двоих детей.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут Хэндлер с мужем

Эллиот Хэндлер изготавливал декоративные рамы для картин. Однажды Рут предложила мужу из остатков древесины сделать игрушечную мебель – на эту мысль ее натолкнула дочь Барбара, мастерившая из кубиков кровати для своих кукол. Неожиданно игрушечная мебель начала приносить более высокие доходы, чем рамы для картин.



Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Для развития бизнеса требовались новые денежные вложения, поэтому Хэндлер предложил своему другу Харольду Мэтсону объединить капиталы. Они основали компанию «Mattel», названную в честь учредителей (Matt от Mattson и El от Elliot). И хотя имени Рут в названии фирмы не было, именно она превратила «Mattel» в бренд.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Супруги Хэндлер и их дети Барби и Кен, в честь которых назвали куклы

В 1956 г. семья Хэндлер проводила отпуск в Швейцарии. В одном из баров Рут увидела странную куклу: у нее были длинные ноги, высокая грудь и весьма откровенный наряд. Кукла Лилли была создана Р. Хойзером по мотивам немецких комиксов. Эта кукла считалась игрушкой-сувениром для взрослых, поэтому продавалась в питейных заведениях.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут часто наблюдала, как ее дочь Барбара играла не с пупсами, а с вырезанными из журналов фотографиями моделей. Она задумала сделать куклу, похожую на идеал, к которому стремится каждая девочка. Рут уговорила мужа выкупить права на образ Лилли, и в 1957 г.. их компания начала выпуск кукол.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Так выглядели первые куклы Барби

Рут Хэндлер создала новый образ своей кукле, ориентируясь на невероятно популярную в 1950-х гг. актрису Джейн Мэнсфилд. Пышногрудая блондинка превратила свой особняк в розовый кукольный домик с купидонами и сердечками. Рут Хэндлер создала такой же для своей куклы. В 1958 г. она получила патент на свою игрушку и дала ей имя дочери – Барби.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Прототип Барби Джейн Мэнсфилд

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Кукольный дом Джейн Мэнсфилд стал прообразом домика Барби

Первая публичная презентация новой куклы с треском провалилась: родители нашли ее внешний облик вульгарным. Но Рут не растерялась и запустила рекламу на телевидении. После этого несколько сотен тысяч кукол разлетелись вмиг. За первые 10 лет «мама» Барби заработала на продажах игрушек полмиллиарда долларов.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

К концу 1960-х гг. Рут Хэндлер стала самой известной женщиной в США: она становится первой женщиной-вице-президентом Американской ассоциации производителей игрушек, в 1970 г. ее назначили членом Консультативного совета по делам бизнеса при президенте Никсоне. Но в том же году она узнала страшную новость: у нее обнаружили рак груди. Операция и длительное лечение повлияли на ее дееспособность, она вернулась в компанию, но пост президента занимала лишь номинально. А в 1978 г. ее ждал новый удар – женщину обвинили в махинациях с ценными бумагами. Ее судили и приговорили к 5 годам условного срока и выплате штрафа. Началась травля в СМИ, всенародная любимица превратилась в антигероиню. От руководства компанией ее отстранили.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Однако Рут Хэндлер не опустила рук: болезнь помогла ей найти новую сферу самореализации. Женщина занялась выпуском протезов груди для тех, кто перенес мастэктомию. В 1991 г. она отошла от дел и продала свою компанию медицинской корпорации. В том же году умер сын Рут – Кеннет, а отношения с дочерью окончательно испортились: она обвиняла мать в том, что кукла отбирала все ее внимание, а дочь всю жизнь должна была соответствовать моднице и красотке Барби, названной в честь нее.

Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут Хэндлер ушла из жизни в 2002 г. Ее история для многих стала примером того, что даже из самых сложных ситуаций можно найти выход.

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