Личная драма создательницы куклы Барби: почему Рут Хэндлер лишилась и бизнеса, и детей

Рут Хэндлер удалось создать самую популярную в мире куклу. И хотя Барби неоднократно подвергалась критике, она принесла своей создательнице миллионы. Но когда Рут Хэндлер пребывала на вершине своего успеха, ее отстранили от руководства компанией, осудили по обвинению в коррупции, и в то же время у нее обнаружили рак груди. К тому же дочь заявила, что Барби значила для матери больше, чем родные дети. На склоне лет женщине пришлось начинать жизнь заново, и она нашла выход там, где его, казалось, не было.













Рут Москович была 10-м ребенком в еврейской семье, эмигрировавшей из Польши в США. Ее родители мечтали о том, чтобы дочь вышла замуж и занималась домашним хозяйством, поэтому были очень недовольны ее решением поступить в колледж на курсы промышленного дизайна. Впрочем, их мечты осуществились: в 1938 г. девушка вышла замуж за Эллиота Хэндлера и родила двоих детей.







Рут Хэндлер с мужем



Эллиот Хэндлер изготавливал декоративные рамы для картин. Однажды Рут предложила мужу из остатков древесины сделать игрушечную мебель – на эту мысль ее натолкнула дочь Барбара, мастерившая из кубиков кровати для своих кукол. Неожиданно игрушечная мебель начала приносить более высокие доходы, чем рамы для картин.

Для развития бизнеса требовались новые денежные вложения, поэтому Хэндлер предложил своему другу Харольду Мэтсону объединить капиталы. Они основали компанию « Mattel », названную в честь учредителей (Matt от Mattson и El от Elliot). И хотя имени Рут в названии фирмы не было, именно она превратила «Mattel» в бренд.Супруги Хэндлер и их дети Барби и Кен, в честь которых назвали куклыВ 1956 г. семья Хэндлер проводила отпуск в Швейцарии. В одном из баров Рут увидела странную куклу: у нее были длинные ноги, высокая грудь и весьма откровенный наряд. Кукла Лилли была создана Р. Хойзером по мотивам немецких комиксов. Эта кукла считалась игрушкой-сувениром для взрослых, поэтому продавалась в питейных заведениях.Рут часто наблюдала, как ее дочь Барбара играла не с пупсами, а с вырезанными из журналов фотографиями моделей. Она задумала сделать куклу, похожую на идеал , к которому стремится каждая девочка. Рут уговорила мужа выкупить права на образ Лилли, и в 1957 г.. их компания начала выпуск кукол.Так выглядели первые куклы БарбиРут Хэндлер создала новый образ своей кукле, ориентируясь на невероятно популярную в 1950-х гг. актрису Джейн Мэнсфилд. Пышногрудая блондинка превратила свой особняк в розовый кукольный домик с купидонами и сердечками. Рут Хэндлер создала такой же для своей куклы. В 1958 г. она получила патент на свою игрушку и дала ей имя дочери – Барби.Прототип Барби Джейн МэнсфилдКукольный дом Джейн Мэнсфилд стал прообразом домика БарбиПервая публичная презентация новой куклы с треском провалилась: родители нашли ее внешний облик вульгарным. Но Рут не растерялась и запустила рекламу на телевидении. После этого несколько сотен тысяч кукол разлетелись вмиг. За первые 10 лет «мама» Барби заработала на продажах игрушек полмиллиарда долларов.К концу 1960-х гг. Рут Хэндлер стала самой известной женщиной в США: она становится первой женщиной-вице-президентом Американской ассоциации производителей игрушек, в 1970 г. ее назначили членом Консультативного совета по делам бизнеса при президенте Никсоне. Но в том же году она узнала страшную новость: у нее обнаружили рак груди. Операция и длительное лечение повлияли на ее дееспособность, она вернулась в компанию, но пост президента занимала лишь номинально. А в 1978 г. ее ждал новый удар – женщину обвинили в махинациях с ценными бумагами. Ее судили и приговорили к 5 годам условного срока и выплате штрафа. Началась травля в СМИ, всенародная любимица превратилась в антигероиню. От руководства компанией ее отстранили . Однако Рут Хэндлер не опустила рук: болезнь помогла ей найти новую сферу самореализации. Женщина занялась выпуском протезов груди для тех, кто перенес мастэктомию. В 1991 г. она отошла от дел и продала свою компанию медицинской корпорации. В том же году умер сын Рут – Кеннет, а отношения с дочерью окончательно испортились: она обвиняла мать в том, что кукла отбирала все ее внимание, а дочь всю жизнь должна была соответствовать моднице и красотке Барби, названной в честь нее.Рут Хэндлер ушла из жизни в 2002 г. Ее история для многих стала примером того, что даже из самых сложных ситуаций можно найти выход.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)