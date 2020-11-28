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Фотографии Китая столетней давности

Фото Китая начала 20-ого века. Человек, разместивший эти снимки, сделал, предварительно, их специальную обработку, поэтому они кажутся вполне себе современными.


Борцы. Северный Китай.





Борцы. Северный Китай. исторические фото, история, китай






Женщина из Гонконга.





Женщина из Гонконга. исторические фото, история, китай





Детки балуются..





Детки балуются.. исторические фото, история, китай





Глотатель мечей.





Глотатель мечей. исторические фото, история, китай





Носильщики тюков с чаем из племени Ладен.Провинция Сычуань. 1908 год. Вес одного тюка 300 фунтов, т.е. около 130 кг.





Носильщики тюков с чаем из племени Ладен.Провинция Сычуань. 1908 год. Вес одного тюка 300 фунтов, т.е. около 130 кг. исторические фото, история, китай





Ворота в Пекине.





Ворота в Пекине. исторические фото, история, китай





Пленные ихэтуани - участники знаменитого боксерского восстатия (1901 год)





Пленные ихэтуани - участники знаменитого боксерского восстатия (1901 год) исторические фото, история, китай





Старый даос.





Старый даос. исторические фото, история, китай





"и будешь ты, как самый настоящий маньчжур"





Фотографии Китая столетней давности





Дорога духов гробниц династии Мин с каменными фигурами животных и людей.





Дорога духов гробниц династии Мин с каменными фигурами животных и людей. исторические фото, история, китай







Фотографии Китая столетней давности исторические фото, история, китай







Фотографии Китая столетней давности исторические фото, история, китай





Фигура генерала. Гробницы Мин - дорога духов.





Фигура генерала. Гробницы Мин - дорога духов. исторические фото, история, китай





Великая Китайская стена, снимок 1907 года.





Это фото специально для тех дурачков, кои считают, что Великую стену Мао-Цзэдун построил, а раньше ее якобы не было, и фото ее нет, и изображений...я очень часто в сети встречал такое мнение даже у людей с высшим вроде бы образованием...

Великая Китайская стена, снимок 1907 года. исторические фото, история, китай





Маньчжурские придворные дамы.





Маньчжурские придворные дамы. исторические фото, история, китай





Ханьские девушки, стоит обратить внимание на их маленькие ступни...





Ханьские девушки, стоит обратить внимание на их маленькие ступни... исторические фото, история, китай





Музыкантши из Гон-Конга( 1901 год.)





Музыкантши из Гон-Конга( 1901 год.) исторические фото, история, китай





Улицы Кантона.





Улицы Кантона. исторические фото, история, китай





Китайская джонка.





Китайская джонка. исторические фото, история, китай





Ван Чжун - последняя императрица Китая.





Ван Чжун - последняя императрица Китая. исторические фото, история, китай





Китайская пытка.





Как известно китайцы большие "заплечных" дел мастера. По этой теме целый пост можно сделать отдельный - пытать людей они умели всегда...

Китайская пытка. исторические фото, история, китай





"Тибетская принцесса".





Фотографии Китая столетней давности








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