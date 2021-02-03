10 фактов о понедельниках, которые подтверждают то, о чем вы давно догадывались

Понедельник — день тяжелый. Это знают все. А в нашей подборке вы найдете еще 10 интересных фактов о понедельниках от «британских ученых», которым, как известно, можно доверять!











Большинство людей не улыбаются по понедельникам до 11:16 утра.







Лучшими способами побороть чувство ненависти к понедельнику считаются просмотр ТВ, секс, онлайн-шопинг, покупка шоколада или косметики, а также планирование отпуска.







50% работников по понедельникам опаздывают на работу.







Большинству людей хватает 12 минут на то, чтобы посетовать на понедельник.







Больше всего от синдрома понедельников страдают люди в возрасте от 45 до 54 лет.







По понедельникам персонал сохраняет продуктивность только лишь на протяжении 3,5 часов.







В понедельники происходит больше всего самоубийств.







В понедельники число жертв инфарктов возрастает на 20%.







Понедельник — наименее дождливый день недели.







И кое-что позитивное: понедельник считается лучшим днем для покупки машины, поскольку большинство продаж совершаются в выходные и продавцы меньше рассчитывают на успешные продажи в этот день, а как следствие — более охотно делают скидку.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





