Боевые собаки – оружие конкистадоров

Завоевание Нового Света требовало от испанцев не только грубой силы, но и военной хитрости. Как известно, для победы все средства хороши и конкистадоры во всем следовали этому выражению. И самым ужасным их оружием, направленным против индейцев, стали собаки. Коренные жители Америки испытывали первобытный страх перед огромными, закованными в броню четвероногими солдатами. Особенно это характерно для начала противостояния. Если индейцы знали, что испанцы шли в бой с собаками, то мгновенно считали себя проигравшими и даже не пытались сопротивляться. И конкистадоры раз за разом оказывались в победителях.









Грозное оружие: от Ашшурбанипала до Писарро



Собака – друг человека, так повелось с незапамятных времен. Но если в начале, скажем так, «сотрудничества» псы использовались для охоты и охраны, то со временем у них появилась еще одна «профессия». Собаки стали солдатами. По сохранившимся свидетельствам, известно, что четвероногие бойцы использовались в армиях чуть ли не всех древних цивилизаций. Тут и Египет, и Вавилон и, конечно, Ассирия. Собаки наравне с людьми несли службу в гарнизонах и караулах. Использовали их и во время подавления восстаний рабов, которые в те времена не были редкостью.

Универсальные солдаты: из милого щенка в жуткого монстра

Кстати, уже тогда животных облачали в защитные доспехи, чтобы защитить их от вражеского оружия.Собаки Ассирии./wardog.pp.ua Звездный час четвероногих бойцов пришелся на время расцвета Ассирийской империи. Огромное государство, построенное на крови и страхе, использовало все подручные средства для побед над противниками. И поэтому собаки стали полноценной боевой единицей в ассирийской армии. Особенно многочисленные отряды были при Ашшурбанапале. Позже эффективность псов войны по достоинству оценили и правители Персии, а от них эстафету переняли римляне. Вместе с людьми шагали собаки-солдаты на протяжении многих столетий. Вместе же они отправились покорять и Америку. Интересно вот что: поначалу конкистадоры не предавали особого значения четвероногим помощникам. Их брали с собой в качестве охранников и следопытов, а не как воинов. Но реакция индейцев предопределила использование собак. Епископ Бартоломе Лас Касас в «Кратчайшем рассказе о разрушении Западной Индии» писал о том, что индейцы панический ужас при виде собак и не могли им сопротивляться. Животные же, чуя страх, реагировали соответствующим образом. Конкистадоры быстро поняли, что псы являлись важным элементом для победы, поэтому без них не обходилось ни одно крупное сражение. Интересно вот еще что: первым европейцем, использовавшим четвероногих солдат против индейцев, был Христофор Колумб. Его мастифообразные псы помогли справиться с аборигенами Гаити в 1493 году, а затем и с жителями Ямайки. И вскоре животных на островах стало так много, что они начали приносить серьезные проблемы самим испанцам. Дело в том, что некоторые собаки сбегали, сбивались в большие одичавшие стаи и уже никого не боялись. Они нападали и на домашний скот, и на людей. У европейцев не оставалось другого выхода, кроме как начать отстреливать собак.Травля индейцев собаками./pinimg.com Гонсало Писарро (брат покорителя инков Франсиско Писарро) привез с собой около тысячи огромных выдрессированных собак, которые сыграли большую роль в его перуанском походе в 1591 году. Испанцы сумели разграбить несколько деревень аборигенов благодаря как раз четвероногим соратникам. Своих собак Писарро ходил и лелеял, отдавая им лучшую еду. Правда, та экспедиция в конечном итоге оказалась неудачной. Конкистадоры так и не смогли отыскать богатых индейских городов, а в деревнях поживиться особо было нечем. Более того, на обратном пути испанцы заблудились и вскоре остались без провианта. Поэтому Писарро пришлось пожертвовать своими четвероногими солдатами ради спасения солдат двуногих.



Сейчас уже невозможно установить, к какой породе относились собаки, задействованные конкистадорами против индейцев. Историки склонные считать, что европейцы завезли в Новый Свет помесь мастифов и догов. Этим можно объяснить внушительные размеры и силу животных. Некоторые из собак отличались особо крупными размерами и могли достигать метра в холке, а весили они более семидесяти килограммов. Чаще всего, животные были короткошерстными с висящими ушами. Что же касается характера, то эти собаки являлись злобными и агрессивными. Так что нет ничего удивительного в том, что животное могло в два счета разделаться с человеком. Известно, что испанцы со щенячьего возраста прививали своим питомцам любовь к крови и человечине. Вместо привычной еды животные получали плоть, чтобы люди стали для выросших собак объектом охоты. К тому же, индейцы сильно отличались от европейцев по запаху, поэтому четвероногие солдаты не могли ошибиться и в бою атаковать своего. Незавидна была и участь пленных аборигенов. На них животные оттачивали тонкости убийства. Среди тысяч четвероногих солдат были и свои легендарные воины. В мемуарах Хуана Понсе де Леона, который стал первым европейцем во Флориде, подробно рассказано о его верном бойце по кличке Бессерико, что переводится как «теленок». Пес мог безошибочно найти нужного хозяину индейца в толпе соплеменников и расправиться с ним за считанные секунды. Известно, что Бессерико отправил на тот свет более трех сотен аборигенов. Де Леон так гордился своим псом, что даже дал ему дворянскую приставку «дон». Знали и индейцы о Бессерико. Его боялись и ненавидели, считая, что перед ними не собака, а злой дух. Много раз пса пытались убить, но «теленок» оставался жив. Очевидцы вспоминали, что несмотря на защитные доспехи, все тело Бессерико было покрыто шрамами от ножей, копий и стел.







Конкистадор Эрнан Кортес и его собака, напавшая на связанного жреца./amoxcalli.org.mx Но еще больше прославился пес по кличке Леонсико (с испанского переводиться как «львенок»), принадлежавший конкистадору Васко Нуньесу де Бальбоа. Историк Гонсало Фернандес де Овьедо вспоминал, что этот пес был прямым потомком Бессерико и обошелся де Бальбоа в огромную по тем временам сумму в пару тысяч песо. Леонсико, в отличие от своих собратьев, мог не только убить индейца, но и притащить его живым к своему хозяину. Если абориген не сопротивлялся, то пес вел его, взяв аккуратно зубами за руку или руках одежды. А если тот пытался сбежать, Ленсико тащил его силой. За свою работу пес получал долю добычи, точно такую же, как и рядовые солдаты. Естественно, ее забирал де Бальбоа. Известно, что собака погибла приблизительно в 1515-1516 годах. Причем смерть настигла Леонсико не в битве, индейцы нашли другой способ избавиться от врага – они его отравили.







Битва конкистадоров с индейцами./topwar.ru …Собаки были не только заклятыми врагами индейцев. Спустя несколько лет после, скажем так, знакомства, они стали для аборигенов настоящими друзьями. Падре Кобо вспоминал, что индейцы очень трепетно относились к своим собакам. Они стали для аборигенов верными помощниками и на охоте, и в быту.





