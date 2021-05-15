Ароматный чесночно-сливочный супчик с гренками. Очень кстати в прохладные деньки





Ингредиенты:



Вода — 800 мл

Чеснок -100 г

Желтки — 4 шт.

Сливки — 200 мл

Хлеб — 200 г

Прованские травы по вкусу

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Зелень 0,5 пуч.

Оливковое масло 2 ст. л.



Приготовление:



Очищенный чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте.

Обжарьте на оливковом масле до румяности.

Здесь же обжарьте нарезанный кубиками белый хлеб.

Смешайте желтки со сливками.

Воду доведим до кипения, убавляем огонь и тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем желтковую смесь.

Солим, перчим, добавляем прованские травы.

Добавляем чеснок, перемешиваем.

Подаем посыпав зеленью с гренками.



Приятного аппетита!