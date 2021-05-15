Ароматный чесночно-сливочный супчик с гренками. Очень кстати в прохладные деньки

Ингредиенты:
Вода — 800 мл
Чеснок -100 г
Желтки — 4 шт.
Сливки — 200 мл
Хлеб — 200 г
Прованские травы по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Зелень 0,5 пуч.
Оливковое масло 2 ст. л.
Приготовление:
Очищенный чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте.
Обжарьте на оливковом масле до румяности.
Здесь же обжарьте нарезанный кубиками белый хлеб.
Смешайте желтки со сливками.
Воду доведим до кипения, убавляем огонь и тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем желтковую смесь.
Солим, перчим, добавляем прованские травы.
Добавляем чеснок, перемешиваем.
Подаем посыпав зеленью с гренками.
Приятного аппетита!
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