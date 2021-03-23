6 идей, как установить кровать в малогабаритке, чтобы не жертвовать комфортом

Даже если квартира очень маленькая, это не повод ущемлять себя в желаниях. Вы вполне можете выбрать кресла вместо складных табуретов и спать на двуспальной кровати, а не диване.

Мы предлагаем несколько вариантов, как разместить кровать в однушке или малогабаритке таким образом, чтобы осталось место для другой мебели и маневров.

Вариант 1: Поставьте и диван, и кровать

Отделите диван и кровать стеллажом.

Да, этот вариант также возможен в крохотной квартире. И раскроем еще один секрет – если правильно продумать расстановку, комната не превратится в склад, а сохранит свою функциональность и комфорт. Ваша главная цель в этом вопросе – выбрать мебель сомасштабную друг другу и комнате, а также освободить путь основного движения от лишних предметов. Второй важный нюанс – визуальное отделение зоны отдыха и зоны для сна, то есть кровати и дивана. Это можно сделать многими способами: с помощью открытого стеллажа, шторы, перегородки из гипсокартона. Подойдет даже зонирование цветом. А если в комнате высокие потолки, можно прибегнуть к более интересному варианту – поднять кровать на подиум, что взгляд человека, сидящего не диване, не упирался в разобранную постель.

Вариант 2: Купите анатомический диван

На диване с матрасом удобно спать.

В большинстве малогабариток, где спальня объединена с гостиной, установлен диван. Это просто и бюджетное решение, которое использовали еще в советское время, после чего оно плавно перешло к нам. Но вряд ли много людей скажут, что высыпались на диване лучше, чем на современном ортопедическом матрасе. Если идея с одновременной установкой дивана и кровати вам не подходит, ищите мебель, ориентируясь не на внешний вид, а на ортопедию внутреннего матраса. Производители утверждают, что анатомические диваны гарантируют такой же крепкий, здоровый сон, как и кровать, ведь внутри устанавливаются независимые пружины и зоны поддержки. Обратите внимание, что при выборе дивана обязательно стоит учитывать индивидуальные параметры (рост, вес, привычки и пр.)

Вариант 3: Спрячьте кровать в шкаф

Кровать-шкаф занимает минимум места в комнате.

Здесь есть несколько решений. Можете воспринять совет буквально и спрятать кровать за мебельными фасадами или сдвижными полками. А можете приобрести специальную мебель, например, откидные кровати в шкафу. В отличие от предыдущего варианта с диваном, у таких конструкций есть одно весомое преимущество – вы можете самостоятельно выбрать матрас, учитывая показатели жесткости, а также свой рост и вес, а не мириться с тем, который предлагает производитель диванов. Плюс размеры спального места могут быть увеличенными, если стандартные варианты вам не подходят.

Это идеальный вариант для небольшой комнаты, в которой одновременно нужно разместить и двуспальную кровать для родителей, и односпальную – для ребенка. Днем кровать будет спрятана в стеллаж, благодаря чему помещение станет светлым и просторным, а вечером одним движением руки вы организуете себе комфортное спальное место. Кстати, если вам нужно замаскировать односпальную кровать, ее можно поднимать не вертикально, как в случае с двуспальной, а горизонтально. Как вариант – встроить ее в невысокие тумбы стеллажа в гостиной.

Обратите внимание: Если кровать в виде шкафа окажется на стене единственным габаритным предметом, она будет мозолить глаза. Чтобы этого не случилось, дополните стену рабочим местом или открытыми полками, подходящими по дизайну. Дизайнеры советуют выбирать универсальный цвет, например, белый, так как его легко сочетать с любой мебелью. Если хотите, чтобы все предметы интерьера идеально вписались в комнату, сделайте мебель по мерке помещения на заказ.

Вариант 4: Сделайте из комнаты трансформер

В разложенном виде - это кровать, в сложенном - фасад с полками, а спереди диван.

Еще одно прекрасное решение для малогабариток, когда диван превращается в полноценную двуспальную кровать, и наоборот. Данная конструкция выглядит так: в открытом виде постель (с высоким спальным местом) опускается поверх дивана, а в закрытом – поднимается за его спинку и превращается в мебельный фасад с полками. Единственный минус подобного трансформера состоит в том, что диван выбрать не получится – придется покупать тот комплект, который предлагает производитель мебели.

Эта конструкция – не единственная, которую можно адаптировать в малогабаритке. Если в квартире живут дети, обратите внимание на модуль, который совмещает кровать и рабочее место. В этом случае стол отодвигается в сторону, оказывается под или над поверхностью постели. В последнем варианте столешница превращается в полку над кроватью.

Вариант 5: Установите подиум

Кровать в полувыдвинутом состоянии превращается в диван.

В начале статьи мы упомянули вариант, когда спальное место может находиться на подиуме, но есть и другое решение, когда кровать закатывается в него. А если схитрить, из этой конструкции можно получить еще и диван – просто оставьте постель в полувыдвинутом состоянии и положите несколько подушек. Для студий или маленьких квартир в новостройках – самое то.

Но учтите, что подиум «съедает» высоту, поэтому устанавливать его в квартире с низкими потолками нецелесообразно. Минимальная высота помещения должна составлять 265 см, в то время, как стандартная высота подиума составляет 60 см. Это означает, что выдвижная постель будет располагаться чуть ниже привычного. Детей и молодых людей данный нюанс обычно не смущает, а вот пожилым может быть неудобно.

Под подиум не всегда удобно закатывать полноценную кровать. Лучше всего, если это будет матрас с пружинным основанием и пятым колесом по центру. Да-да, на опоры идет самая большая нагрузка, поэтому четырех колес может быть недостаточно. И советуем сразу приобрести запасные, так как стопоры на колесах ломаются быстрее всего.

Полноценная кровать, выдвинутая из подиума.

Подиум с кроватью не обязательно делать на заказ – в магазинах вполне можно найти готовое мебельное решение. Отдавайте предпочтение экземплярам, оснащенным выдвижными системами хранения – в маленькой квартире они точно не будут лишними. Также стоит предусмотреть наличие ступеней – сделайте их самостоятельно или просто установите табурет-лестницу, чтобы было удобнее подниматься на подиум.

Вариант 6: Поднимите кровать под потолок

Если кровать поднять под потолок, внизу можно обустроить зону отдыха или гардеробную

Есть несколько вариантов установки мебели под потолком. Благодаря направляющим рельсам кровать может быть подвижной. Это означает, что в любое время она может опуститься вниз или подняться вверх. Подобными конструкциями обычно можно управлять при помощи электронного пульта, что очень удобно.

Если в квартире высокие потолки, около трех метров, при желании получится установить спальное место на жестких направляющих, которые зафиксируют кровать в одном положении. Однако в этом случае стоит предусмотреть наличие лестницы для подъема. Кстати, она может одновременно служить «шведской стенкой». Даже если лестница будет установлена низко, ее получится использовать для выполнения упражнений на гибкость и растяжку.

Обратите внимание, что конструкция кровати, расположенной под потолком, может быть нескольких видов: в два яруса, подвесная, чердак, ложе во французском стиле (напоминает лифт, может опускаться и подниматься). Если вы зафиксируете кровать под потолком, подумайте, как грамотно использовать пространство внизу. Там может разместиться зона отдыха в виде дивана и кресел, небольшая гардеробная, обеденная зона и пр.