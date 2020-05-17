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Как не испортить зрение гаджетами

Неумолимая статистика говорит о том, что современный человек серьезно зависим от гаджетов. Половина из нас проводят, глядя на экран смартфона, от 3 до 7 часов в день, а 26% не выпускают его из рук еще дольше. Мобильные устройства — замечательное изобретение, позволяющее нам эффективно трудиться и хорошо отдыхать. Но есть у этой медали и обратная сторона — за возможность быть всегда в курсе всех событий мы расплачиваемся своим зрением. Как не испортить зрение гаджетами

Не стоит думать, что проблемы с глазами маячат где-то в отдаленной перспективе — они могут начаться в любой момент. О том, как продолжать наслаждаться благами цивилизации и при этом сохранить острое зрение рассказал офтальмолог и руководитель Essilor Academy Россия Владимир Золотарев.Прежде всего нужно не забывать, что все гаджеты излучают сине-фиолетовый свет. Он считается вредным, так как имеет самую короткую длину волны видимого человеком спектра излучения и сильнее всего рассеивается в оптической системе глаза. Исследования показали, что именно это излучение от экранов способствует развитию возрастной макулярной дегенерации сетчатки, способной привести не просто к ухудшению зрения, но и к полной слепоте. Как не испортить зрение гаджетами Вторым важным фактором негативного воздействия можно считать мелкий шрифт и миниатюрные значки на экранах смартфонов.

В эти элементы интерфейса нам постоянно приходится всматриваться, что приводит к зрительной усталости. Сюда можно добавить и необходимость постоянно смотреть на компьютерный монитор по работе, что дополнительно увеличивает нагрузку. Исследования показали, что 62% офисных работников знакомо ощущение усталости глаз в конце рабочего дня.Так что же делать? Современному человеку нельзя отказаться от гаджетов, но и перспектива потерять зрение не слишком привлекает. Выход из ситуации есть — нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил и последствия от работы с мобильными устройствами будут сведены к минимуму.

Специальные очки


Как не испортить зрение гаджетами Производители аксессуаров для работы с компьютерной техникой выпускают специальные очки со стеклами, защищающими глаза от того самого сине-фиолетового излучения. Поработав в таких очках со смартфоном совсем немного, вы сразу почувствуете их эффективность. Второй вариант — это очки с функцией поддержки аккомодации. Их рекомендуют использовать даже тем, у кого отличное зрение.В этих очках используются линзы, в нижней части которых присутствует небольшое усиление оптической силы. Эта особенность позволяет снизить нагрузку на зрение в процессе длительной работы с компьютером или многочасового использования мобильного устройства. Линзы хорошо поддерживают естественную фокусировку глаза, выполняя часть его работы.

Правильный режим использования гаджетов


Как не испортить зрение гаджетами Самый простой, но наиболее эффективный способ избежать проблем с глазами — это их своевременный отдых. Во время использования смартфона нужно обязательно делать перерывы. Конечно, придерживаться этого правила совсем непросто, поэтому лучше установить себе напоминания, которые будут своевременно оповещать вас о необходимой паузе. В перерывах можно занять себя гимнастикой для глаз, но никак не просмотром телевизора или чтением журнала.

Ночной режим гаджета


Как не испортить зрение гаджетами Все специалисты как один утверждают, что самое худшее, что вы можете сделать перед сном, это «залипнуть» в своем смартфоне. Но бывает так, что перед сном необходимо просмотреть почту или прочитать сообщения. В таких случаях помогает специальный ночной режим, который сегодня есть практически во всех смартфонах. В этом режиме свет дисплея от сине-фиолетового спектра смещается к более теплой, благоприятной для глаз части спектра.

Сбалансированное питание


Как не испортить зрение гаджетами Возможно для кого-то это звучит странно, но правильное питание также может помочь сохранить зрение. С нагрузкой на глаза помогут справиться витамины А, В и С. Кроме классической рекомендации есть больше моркови и черники, можно посоветовать также в достаточном количестве потреблять рыбу, тыкву, лук, чеснок, капусту и творог. Эти простые продукты в изобилии содержат вещества, полезные для гл аз.

Консультации у специалистов


Как не испортить зрение гаджетами Если ваше зрение по-прежнему острое и вы не испытываете ни малейшего дискомфорта при использовании смартфона или компьютера, то это вовсе не значит, что с вами все в порядке. Не стоит дожидаться «первых звоночков», когда нужна будет не профилактика, а настоящее лечение. Запишитесь на прием к офтальмологу прямо сейчас и возьмите за правило бывать у этого доктора хотя бы раз в год.Напоследок стоит сказать, что первые серьезные симптомы проблем со зрением могут быть точкой невозврата, когда даже самые последние достижения медицинской науки не смогут полностью вернуть ему остроту. Поэтому не относитесь к своему здоровью равнодушно — оно никогда не бывает лишним.

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Как не испортить зрение гаджетами
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