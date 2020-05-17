Как не испортить зрение гаджетами

Неумолимая статистика говорит о том, что современный человек серьезно зависим от гаджетов. Половина из нас проводят, глядя на экран смартфона, от 3 до 7 часов в день, а 26% не выпускают его из рук еще дольше. Мобильные устройства — замечательное изобретение, позволяющее нам эффективно трудиться и хорошо отдыхать. Но есть у этой медали и обратная сторона — за возможность быть всегда в курсе всех событий мы расплачиваемся своим зрением.
Не стоит думать, что проблемы с глазами маячат где-то в отдаленной перспективе — они могут начаться в любой момент. О том, как продолжать наслаждаться благами цивилизации и при этом сохранить острое зрение рассказал офтальмолог и руководитель Essilor Academy Россия Владимир Золотарев.Прежде всего нужно не забывать, что все гаджеты излучают сине-фиолетовый свет. Он считается вредным, так как имеет самую короткую длину волны видимого человеком спектра излучения и сильнее всего рассеивается в оптической системе глаза. Исследования показали, что именно это излучение от экранов способствует развитию возрастной макулярной дегенерации сетчатки, способной привести не просто к ухудшению зрения, но и к полной слепоте. Вторым важным фактором негативного воздействия можно считать мелкий шрифт и миниатюрные значки на экранах смартфонов.
Специальные очки
Производители аксессуаров для работы с компьютерной техникой выпускают специальные очки со стеклами, защищающими глаза от того самого сине-фиолетового излучения. Поработав в таких очках со смартфоном совсем немного, вы сразу почувствуете их эффективность. Второй вариант — это очки с функцией поддержки аккомодации. Их рекомендуют использовать даже тем, у кого отличное зрение.В этих очках используются линзы, в нижней части которых присутствует небольшое усиление оптической силы. Эта особенность позволяет снизить нагрузку на зрение в процессе длительной работы с компьютером или многочасового использования мобильного устройства. Линзы хорошо поддерживают естественную фокусировку глаза, выполняя часть его работы.
Правильный режим использования гаджетов
Самый простой, но наиболее эффективный способ избежать проблем с глазами — это их своевременный отдых. Во время использования смартфона нужно обязательно делать перерывы. Конечно, придерживаться этого правила совсем непросто, поэтому лучше установить себе напоминания, которые будут своевременно оповещать вас о необходимой паузе. В перерывах можно занять себя гимнастикой для глаз, но никак не просмотром телевизора или чтением журнала.
Ночной режим гаджета
Все специалисты как один утверждают, что самое худшее, что вы можете сделать перед сном, это «залипнуть» в своем смартфоне. Но бывает так, что перед сном необходимо просмотреть почту или прочитать сообщения. В таких случаях помогает специальный ночной режим, который сегодня есть практически во всех смартфонах. В этом режиме свет дисплея от сине-фиолетового спектра смещается к более теплой, благоприятной для глаз части спектра.
Сбалансированное питание
Возможно для кого-то это звучит странно, но правильное питание также может помочь сохранить зрение. С нагрузкой на глаза помогут справиться витамины А, В и С. Кроме классической рекомендации есть больше моркови и черники, можно посоветовать также в достаточном количестве потреблять рыбу, тыкву, лук, чеснок, капусту и творог. Эти простые продукты в изобилии содержат вещества, полезные для гл аз.
Консультации у специалистов
Если ваше зрение по-прежнему острое и вы не испытываете ни малейшего дискомфорта при использовании смартфона или компьютера, то это вовсе не значит, что с вами все в порядке. Не стоит дожидаться «первых звоночков», когда нужна будет не профилактика, а настоящее лечение. Запишитесь на прием к офтальмологу прямо сейчас и возьмите за правило бывать у этого доктора хотя бы раз в год.Напоследок стоит сказать, что первые серьезные симптомы проблем со зрением могут быть точкой невозврата, когда даже самые последние достижения медицинской науки не смогут полностью вернуть ему остроту. Поэтому не относитесь к своему здоровью равнодушно — оно никогда не бывает лишним.
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