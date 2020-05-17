Как не испортить зрение гаджетами

Неумолимая статистика говорит о том, что современный человек серьезно зависим от гаджетов. Половина из нас проводят, глядя на экран смартфона, от 3 до 7 часов в день, а 26% не выпускают его из рук еще дольше. Мобильные устройства — замечательное изобретение, позволяющее нам эффективно трудиться и хорошо отдыхать. Но есть у этой медали и обратная сторона — за возможность быть всегда в курсе всех событий мы расплачиваемся своим зрением.



Не стоит думать, что проблемы с глазами маячат где-то в отдаленной перспективе — они могут начаться в любой момент. О том, как продолжать наслаждаться благами цивилизации и при этом сохранить острое зрение рассказал офтальмолог и руководитель Essilor Academy Россия Владимир Золотарев.Прежде всего нужно не забывать, что все гаджеты излучают сине-фиолетовый свет. Он считается вредным, так как имеет самую короткую длину волны видимого человеком спектра излучения и сильнее всего рассеивается в оптической системе глаза. Исследования показали, что именно это излучение от экранов способствует развитию возрастной макулярной дегенерации сетчатки, способной привести не просто к ухудшению зрения, но и к полной слепоте. Вторым важным фактором негативного воздействия можно считать мелкий шрифт и миниатюрные значки на экранах смартфонов.

Специальные очки

Правильный режим использования гаджетов

Ночной режим гаджета

Сбалансированное питание

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