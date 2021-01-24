Зачем немцы увозили жителей СССР в Германию, и Что стало с угнанными граждами СССР после войны

В основном это была молодежь.

Какая работа ждала в Германии граждан СССР?

Женщины остарбайтеры за работой.

Людей перевозили как скот.

Домой можно было писать письма, но только соответствующие.

Остарбайтеры и их положение в немецком обществе

Женщины-работницы.

Угон граждан СССР в Германию.

Свобода близко или новый плен

Красноармеец и русская девушка.

С собой разрешалось взять только самое необходимое.

Возвращение остарбайтеров.

Репатрианты в советских лагерях

Репатриация советских граждан.

Увезли - насильно, привезли - насильно.

Столь радостные лица были скорее редкостью.