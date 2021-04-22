Как можно понять, что пришло время менять тормозную жидкость

К сожалению, существует представительное количество автомобилистов, которые игнорируют необходимость своевременной замены технических составов в машине. В первую очередь данная практика распространяется на моторное масло и тормозную жидкость. Сегодня речь пойдет как раз о последней. Увы, далеко не каждый водитель знает о том, когда именно нужно ее менять, чтобы не нажить себе проблем с ремонтом транспортного средства.
1. Что нужно знать о тормозной жидкости?
Жидкость делится на классы. |Фото: drive2.com.
Тормозная жидкость (ТЖ) – это специальный жидкий состав, который осуществляет давление на тормоза после нажатия соответствующей педали, обеспечивая таким образом связь между командами водителя и тормозной системой. В случае нарушения данной связи машина просто перестанет откликаться на команды человека. Все тормозные жидкости подразделяются на несколько видов по принципу прtдельной температуры нагрева.
Замена жидкости - важный вопрос. |Фото: 1km.by.
В данный состав при производстве добавляются специальные химические присадки, которые помогают тормозной жидкости выдерживать в том числе экстремально высокие температуры и не доходить до состояния кипения. Температуры кипения большинства тормозных составов находятся в пределах 140-240 градусов по Цельсию. Регулярный нагрев жидкости постепенно разрушает содержащиеся в ней защитные присадки, снижая тем самым эффективность ее работы. Если жидкость во время торможения начнет закипать, то машина перестанет нормально тормозить.
Кроме того, в ТЖ содержатся еще и специальные антикоррозийные присадки. Полная потеря их эффективности чревата тем, что тормозная система начнет ржаветь, что в конечном итоге выльется в дорогостоящий ремонт машины.
2. Когда же нужно менять жидкость?
Есть несколько ключевых ситуаций. |Фото: vk.com.
В первую очередь тормозную жидкость в автомобиле (как и все остальные расходные материалы и технические жидкости) следует обязательно заменить при покупке транспортного средства. При этом абсолютно не важно: была приобретена машина на вторичном или на первичном рынке, береженого Бог бережет.
Далее замена тормозной жидкости обязательно осуществляется в тех случаях, когда с тормозами производились какие-либо ремонтные манипуляции. Следует отметить, что в таких ситуациях водитель или ремонтники нередко нарушают замкнутый контур системы. Это приводит к тому, что в ТЖ попадает воздух. Проникнувший в нее газ существенно ускоряет процесс старения жидкости.
Кроме того, тормозная жидкость меняется при выявлении каких-либо дефектов и сомнительных признаков. К ним относится: загрязнение состава, помутнение тормозного состава, расширение тормозной жидкости в бачке. Все перечисленные проблемы диагностируются обычным визуальным осмотром.
Наконец, тормозная жидкость обязательно меняется в соответствии со сроками? установленнымb техническим руководством отдельного автомобиля. Требования к замене ТЖ для всех машин разные. Найти подробную информацию на этот счет можно в руководстве по эксплуатации своей «ласточки».
3. Что нужно знать о замене ТЖ?
Лучше всего обратится за помощью к специалистам. |Фото: starimpex.ru.
При замене тормозной жидкости в обязательном порядке выполняется полная или частичная промывка всей системы. Делается она для удаления скопившихся загрязнений. Кроме того, следует заменить изношенную гидравлику (если таковая есть). После заливки ТЖ осуществляется прокачка тормозов. Необходимf она для того, чтобы выгнать оставшийся в системе воздух, который существенно снижает работоспособность тормозов. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам.
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