Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

10 актеров, которым не нужны дублеры

Не секрет, что одна из главных причин, почему зрители так любят боевики – это головокружительные смертельно опасные трюки, заставляющие кровь застыть в жилах. Конечно, приятным бонусом к действу идут особо удачно получившиеся персонажи или неожиданные сюжетные повороты, но, в конце концов, люди хотят видеть, как актеры прыгают с небоскребов, проходят сквозь пламя и погружаются в ледяную воду. Чем больше и нереальнее, тем лучше!

В то время как большинство актеров не готово рисковать своей жизнью в угоду ненасытной публике, существует особо примечательная группа знаменитостей, полная решимости самостоятельно делать всю трудную работу. Преследуя разные мотивы, будь то испытание собственного духа или поиск острых ощущений, они готовы очертя голову подвергаться всем опасностям, которые придумает для их персонажей режиссер.

Мы представляем 10 звезд, которые так удачно сэкономили на каскадерах и сами исполняют свои трюки.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Кристен Стюарт


Думаем, никого не впечатлит тот факт, что Кристен Стюарт сама исполняла все трюки на съемках саги «Сумерки». Тем не менее, достойно восхищения то, что исполняя главную роль в боевике «Белоснежка и охотник», она также не побоялась взять на себя работу каскадера.
Согласно интервью данному «Hollywood Life», она самостоятельно выполнила все трюки, от головокружительных прыжков со скалы до сложных боевых сцен.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Харрисон Форд


Сейчас, конечно, сложно представить, что Харрисон Форд, находясь уже довольно в почтенном возрасте, сам выполняет все эти зубодробительные трюки. Но когда Форд был моложе, и только становился звездой мирового масштаба, снимаясь в роли Индианы Джонс, он был полон решимости и рисковал своей головой, повисая на вертолетах и участвуя в сценах с автокатастрофами. Он был настолько упрям в этом вопросе, что его дублеру, Вику Армстронгу, пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Форда оставить ему самые опасные трюки, сказав, что в ином случае ему не заплатят.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Хлоя Грейс Морец


Конечно, это выглядит круто, когда крепким здоровым мужикам удается самим исполнять все трюки, но когда это проделывает хрупкая девочка-подросток? Это невероятно впечатляющее достижение. До того как получить главную роль в фильме «Пипец» и встать на красную ковровую дорожку в Голливуде, Морец долгое время пыталась доказать всем окружающим, что она способна добиться успеха в индустрии развлечений. И начала с того, что отказалась от дублера и стала выполнять большую часть трюков сама, конечно, после трехмесячного подготовки с профессиональными каскадерами.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Мэтт Дэймон


Мэтт Дэймон появился в огромном количестве ролей, от интроспективных драматических героев до второстепенных ролей в качестве приглашенной звезды в ситкомах. Тем не менее один из самых известных его персонажей – это Джейсон Борн из одноименной серии фильмов. Борн выполняет тонну смертельно опасных трюков, и нет никакого каскадера, который выполнял бы их за Дэймона. Эти трюки не всегда даются актеру легко, и как признавался сам Деймон, трюки с водой заставляют его сильно нервничать – но он не отступает и продолжает выполнять их сам. Очень хорошая работа, учитывая, что Мэтт Деймон никогда не позиционировал себя чисто как героя боевиков.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Джейсон Стэтхэм


На протяжении многих лет Джейсон Стэтхэм создавал себе репутацию суперзвезды боевиков. Одна из причин, почему ему удалось добиться своей цели, состоит в том, что он сам исполнял все трюки для своей самой первой роли, и люди, безусловно, оценили его физические способности, записанные на камеру. Как он сам признался в интервью CBS, бюджет его первого фильма не оставлял средств для каскадеров или каких-никаких спецэффектов, поэтому ему все приходилось исполнять в одиночку. Теперь все больше людей с нетерпением ждет новых фильмов с участием Стэтхэма, ведь трюки, которые он выполняет, становятся все более сумасшедшими.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Тео Джеймс


Когда Тео получил одну из главных ролей в фильмах серии «Дивергент», он практически сразу обрел статус суперзвезды. При этом он всегда готов доказать, что получил свою славу не только за красивые глаза. Каскадер-ветеран Голливуда Гарретт Уоррен говорит: «Тео сам исполняет все драки, никаких дублеров. Мы с ребятами держим пари, что если Джеймс будет продолжать в таком духе, он легко станет следующей суперзвездой боевиков».

10 актеров, которым не нужны дублеры

Дэниел Крейг


Когда актер получает такую знаковую роль, как роль Джеймса Бонда – персонажа, которого многие играли до него – он просто обязан сыграть ее еще лучше, чем его предшественники и иметь прекрасную физическую подготовку. И Дэниел Крейг хороший тому пример. Как говорит сам актер: «Это важно для меня, исполнять самому большую часть моих трюков. Я хотел испытать себя, исполняя тот прыжок с одного крана на другой». И на самом деле, прыжок со стрелы крана (фильм «Казино «Рояль»»), расположенного на высоте 35 метров, не меньше, считается одним из лучших трюков Бонда за всю историю серии.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Анджелина Джоли


Несравненная Аджелина Джоли славится своим умением играть сильные женские характеры – одна роль Лары Крофт чего стоит. Однако, если вы думаете, что за знаменитую актрису все трюки исполняет профессиональный дублер, лучше подумайте еще раз. По словам Саймона Крейна, персонального тренера Джоли, в таких зубодробительных боевиках как «Солт» и «Особо опасен» Джоли сама выполняет 99% всех трюков. И это требует многих часов тяжелой работы и мучительного обучения – например, играя Эвелин Солт, Джоли занималась муай тай и крав-магой по 3-4 раза в неделю.

10 актеров, которым не нужны дублеры

Вигго Мортенсен


В фильмах вселенной Властелина Колец нет места взрывам и яростной пальбе из пистолетов, но нельзя сказать, что в них вообще нет никаких опасных трюков. И Вигго Мортенсен (Арагорн) был настроен сам выполнять их, без участия дублеров. Он так серьезно взялся за дело, что когда ему в сцене драки выбили зуб, он потратил обеденный перерыв на то, чтобы поставить его на место и вернуться к съемкам. И если этого мало, Витто также выполнял все те безумные трюки на лошади, которые он продемонстрировал в фильме «Идальго». Есть хоть что-нибудь, что этот парень не может сделать?

10 актеров, которым не нужны дублеры

Кристиан Бэйл


Всем известно, что Кристиан Бэйл подходит ко всем своим ролям очень серьезно, и готов сбрасывать и набирать килограммы веса, чтобы полностью погрузиться в характер персонажа. Но он делает нечто большее, чем просто изменяет свой внешний вид – он также выполняет большинство своих трюков. Играя Бэтмена, Бэйл сделал почти все, что должен был делать темный рыцарь Готэма – в том числе и игнорирующие законы гравитации трюки на вершине небоскреба в Гонконге. Несмотря на то, что он в любой момент может передать инициативу своему дублеру, он явно любит свое дело и не боится запачкаться.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Мы просто не смогли пройти мимо этих фотографий Диты фон Тиз

Читать
20
Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»

Звезда TikTok Дина Саева назвала Никиту Михалкова поэтом, а «Оскар» — куском металла
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Звезда TikTok Дина Саева назвала Никиту Михалкова поэтом, а «Оскар» — куском металла

Розенбаум выступил перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Розенбаум выступил перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Он усадил меня на колени, а мне было 17 лет»: еще одна известная певица заявила о домогательствах Константина Меладзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

«Он усадил меня на колени, а мне было 17 лет»: еще одна известная певица заявила о домогательствах Константина Меладзе

Агутин пояснил слова о "стыдной" песне Manizha для "Евровидения"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Агутин пояснил слова о "стыдной" песне Manizha для "Евровидения"

Нож в спину от Милас и деменция Бритни: светские новости недели
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Нож в спину от Милас и деменция Бритни: светские новости недели

Розенбаум дал концерт на российской базе в Сирии: Это мой долг
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Розенбаум дал концерт на российской базе в Сирии: Это мой долг

Умер народный артист России Ефим Каменецкий
Материал, выбранный редакторами МиртесенПапарацци

Умер народный артист России Ефим Каменецкий

«Просто юная девочка»: Наташа Королева разделась в бане и выложила фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

«Просто юная девочка»: Наташа Королева разделась в бане и выложила фото

Агутин призвал полюбить песню Манижи
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Агутин призвал полюбить песню Манижи

Корчевникова заподозрили в наличии тайной семьи из-за фото с младенцем
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Корчевникова заподозрили в наличии тайной семьи из-за фото с младенцем

Беременная Осадчая в купальнике показала "драгоценности" крупным планом: кадры роскошного отдыха
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Беременная Осадчая в купальнике показала "драгоценности" крупным планом: кадры роскошного отдыха

Билли Айлиш снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Билли Айлиш снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала

«Он живой!» — Павел Дуров вернулся в Instagram с голым торсом спустя три года
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Он живой!» — Павел Дуров вернулся в Instagram с голым торсом спустя три года

Доведенная Тодоренко назвала «озлобленных» зрителей отсталыми
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

Доведенная Тодоренко назвала «озлобленных» зрителей отсталыми

Американский пирог: во сколько лет звезды потеряли девственность
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Американский пирог: во сколько лет звезды потеряли девственность

Долина рассталась с третьим мужем после 20 лет брака
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Долина рассталась с третьим мужем после 20 лет брака

Крида и Карнавал обвинили во вранье: «Может пары вообще не существовало никогда»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Крида и Карнавал обвинили во вранье: «Может пары вообще не существовало никогда»

Агутин объяснил свое высказывание о "стыдной" песне Манижи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Агутин объяснил свое высказывание о "стыдной" песне Манижи

Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации прямо из театра
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛАБУДА

Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации прямо из театра

«Неужели все врут?» — СМИ обсуждают похороны Заворотнюк
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоu Новости

«Неужели все врут?» — СМИ обсуждают похороны Заворотнюк

Киркоров расплакался на дне рождения: Пугачева проигнорировала праздник
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Киркоров расплакался на дне рождения: Пугачева проигнорировала праздник

Art: 7 самых капризных и склочных знаменитостей Голливуда, с которыми коллеги предпочитают не связываться
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультурология.рф

Art: 7 самых капризных и склочных знаменитостей Голливуда, с которыми коллеги предпочитают не связываться

«Шалость удалась»: юбилярша Наталья Андрейченко показала стройные ножки
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

«Шалость удалась»: юбилярша Наталья Андрейченко показала стройные ножки

Как повзрослели 13 детей-актеров российских сериалов и фильмов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Как повзрослели 13 детей-актеров российских сериалов и фильмов

Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека

Хименес-Браво из "Мастер Шеф" закружил в танце победительницу "Танців з зірками" Гвоздеву: видео
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Хименес-Браво из "Мастер Шеф" закружил в танце победительницу "Танців з зірками" Гвоздеву: видео

Умер Жан Мельников, актер фильма "Весна на Заречной улице"
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Умер Жан Мельников, актер фильма "Весна на Заречной улице"

«Теперь мы едины»: Бузова показала подарок Киркорову
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

«Теперь мы едины»: Бузова показала подарок Киркорову

Юсиф Эйвазов чуть не развелся с Нетребко из-за шоу «Маска». Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Юсиф Эйвазов чуть не развелся с Нетребко из-за шоу «Маска». Видео

Муж Анны Нетребко под угрозой развода раскрыл коммерческую тайну
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Муж Анны Нетребко под угрозой развода раскрыл коммерческую тайну

2026 год станет последним для BTS: «Они распадутся»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

2026 год станет последним для BTS: «Они распадутся»

Дженнифер Лопес вышла в свет с очень глубоким декольте и Беном Аффлеком
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Дженнифер Лопес вышла в свет с очень глубоким декольте и Беном Аффлеком

Андрея Малахова довели до слез в эфире канала «Россия-1»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Андрея Малахова довели до слез в эфире канала «Россия-1»

Последние снимки непревзойденного Фредди Меркьюри
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

Последние снимки непревзойденного Фредди Меркьюри

Картина дня

наверх