Загадочное исчезновение звезды сериала «Солдаты»: Почему Ольга Фадеева не появляется на экранах

Актриса Ольга Фадеева | Фото: biografii.net
Ольга Фадеева родилась и выросла в Минске. Ее родители выступали в составе Государственного ансамбля танца, их дочь провела детство за кулисами и мечтала стать балериной. В 3-м классе она пришла на прослушивание в хореографическое училище и узнала неутешительный вердикт педагогов: «Не тот шаг и не та комплекция для балета». С детской мечтой пришлось попрощаться, но мыслей о сцене она не оставила. Родители перевели ее в театральный лицей, и после его окончания Ольга без труда поступила в Белорусскую академию искусств.
Первая роль Ольги Фадеевой в фильме *Зорка Венера*, 2000 | Фото: kino-teatr.ru
Впервые на экранах Ольга появилась не в кино, а в музыкальном клипе. Еще во время учебы в академии ее увидел на сцене театра известный белорусский режиссер Владимир Янковский и предложил ей сняться в клипе Александра Малинина. В 22 года Фадеева получила свою первую роль в белорусском фильме «Зорка Венера», тогда же она начала выступать на сцене Белорусского театра им. Янки Купалы, где исполнила за 5 лет около 25 ролей.
Ольга Фадеева в сериале *Солдаты* | Фото: pic-words.com
Ольга Фадеева в сериале *Солдаты* | Фото: starhit.ru
Свой счастливый билет она получила в 25 лет, когда в Москве успешно прошла пробы на роль медсестры Ирины в первом сезоне сериала «Солдаты». Ее героиня так полюбилась зрителям, что в этом образе актриса появлялась в 10 сезонах сериала. Благодаря этой роли Ольга Фадеева стала узнаваемой и популярной актрисой, и ей начали поступать предложения от кинорежиссеров. В 2008 г. она сыграла одну из главных ролей в сериале «Цыганки», а также в нескольких фильмах.
Ольга Фадеева в сериале *Солдаты* | Фото: pic-words.com
Ольга Фадеева в сериале *Солдаты* | Фото: pic-words.com
Новая волна популярности пришла к ней в 2013 г., когда на экраны вышел сериал о жизни Валентине Толкуновой «Она не могла иначе». Ольге Фадеевой досталась в нем главная роль, которую актриса называла подарком судьбы: «Героиню зовут Алевтина Толкачёва, но прообразом, конечно, послужила Валентина Толкунова. До съёмок я внимательно изучила её биографию, много слушала её записи. Я и раньше любила её песни, они мне очень нравились своей душевностью, честностью, искренностью. Порою без слёз я не могла её слушать. Мне так нравился и нравится её чистый голос, я порою её слушаю и плачу. Недавно смотрела её старое интервью, и она там сказала, что слёзы есть очищение. И мне кажется, что её песни как раз и являются очищением для людских душ».
Ольга Фадеева в сериале *Она не могла иначе*, 2013 | Фото: interviewmg.ru
Кадр из сериала *Цыганки*, 2008 | Фото: kino-teatr.ru
После этого Ольга Фадеева снималась очень редко, а в последние несколько лет и вовсе пропала с экранов. Долгое время поклонники ничего не слышали об актрисе, ведь она не появляется на светских мероприятиях и уже давно не дает интервью. Несколько раз ее приглашали на кастинги в телевизионные проекты, но она отказывалась от участия в них.
Кадр из фильма *Не жалею, не зову, не плачу*, 2011 | Фото: kino-teatr.ru
Как оказалось, актриса не ушла из профессии, а просто решила на время взять паузу. А связано это с тем, что в последнее время самой важной для нее стала роль жены и мамы. На съемках боевика «Непобедимый» Ольга познакомилась с постановщиком трюков, каскадером и продюсером Александром Самохваловым и в 2008 г. вышла за него замуж. Позже актриса рассказывала: «Это был боевик, и он и его команда готовили меня к трюковым съёмкам. Мне нужно было драться с ножом в руках. А поскольку я нож в основном использую для нарезания продуктов, он меня учил с ним обращаться. И с моей стороны это просто была любовь с первого взгляда. Я увидела человека и поняла, что он абсолютно мой».
Свадьба Ольги Фадеевой и Александра Самохвалова | Фото: stuki-druki.com
Актриса Ольга Фадеева | Фото: pic-words.com
Их помолвка состоялась на Мальте, где проходили съемки, а по возвращении в Москву они сыграли свадьбу в стиле средневековья. Семья поселилась в Подмосковье, в большом доме вместе с родителями Александра. В 2009 г. у пары родился сын Алексей. С тех пор приоритеты актрисы изменились – она старалась максимум времени проводить с семьей. Сниматься в кино она не перестала, но соглашалась на съемки только в том случае, если сценарий казался ей стоящим, и если это не было в ущерб семье. Ольга объясняет: «Я же в ответе за то, что я делаю. И мне далеко не всё равно, в чём сниматься. Я очень благодарна судьбе за то, что мы с мужем можем выбирать проекты. У нас с ним договоренность: мы работаем по очереди. Я очень избирательно отношусь к выбору материала. И если мне что-то не нравится, я, естественно, отказываюсь».
Актриса Ольга Фадеева | Фото: kino-teatr.ru
Актриса Ольга Фадеева | Фото: kino-teatr.ru, interviewmg.ru
После долгой паузы Ольга Фадеева снова вернулась на съемочную площадку: как раз сейчас идет работа над сериалом «Казанова в России», где она исполнила роль Анны Протасовой. А вот от работы на телевидении она отказалась, так как считает, что это – совсем другая профессия, а ей бы хотелось оставаться актрисой. Долгие простои в работе ее не страшат, как и то, что она может утратить популярность, ведь профессия для нее – не способ прославиться и обогатиться, а способ существования и любимое дело.
Актриса в наши дни | Фото: pic-words.com
На все вопросы о причинах своего исчезновения актриса отвечает: «Мое исчезновение связано прежде всего с низким качеством сценариев как на телевидении, так и в кино. А хочется развиваться и двигаться вперед. В этом году мой муж участвует в разработке сразу двух зарубежных кинопроектов. Я активно помогаю ему, потому что это расширяет мои горизонты… Я и молодым актёрам, и себе тоже хотела бы пожелать ответственнее относиться к выбору материала. Нужно слушать свой внутренний голос, свою совесть и не идти на сделку с ней. Не надо считать, что вот, я сейчас подхалтурю, а потом буду в «нетленке» играть. Так почему-то никогда не получается. А ещё я всем желаю счастья. Счастливый человек на многое способен. Если научиться испытывать счастье от самых простых вещей, то и любовь придёт, и всё у вас в жизни сложится».
Актриса в наши дни | Фото: starhit.ru, pic-words.com
Ольга Фадеева на съемках сериала *Казанова в России*, 2021 | Фото: kino-teatr.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии