Как художник спрятал Рейхстаг и Триумфальную арку и что Христо Явашев вкладывал в свои недолговечные

Что скрывалось под слоями упаковки

Рейхстаг, обернутый тканью

Обернутые банки, 1958 г.

«Обернутый телефон» 1962 г.

«Бегущая изгородь»

Один из островов, окруженных розовой тканью

Мост в Париже

Христо и Жанна-Клод

«Обернутый автомобиль» 1963 г.

«Обернутый портрет Жанны-Клод»

Жанна-Клод в 1976 году

«Обернутые деревья». Макет нереализованного проекта

Обернутый памятник Леонардо да Винчи, 1970 г.

Эскиз Нового моста в Париже (Понт-Неф)

Что осталось от произведений?

Проект «Зонтики»

В 2005 году был осуществлен проект «Ворота» в Центральном парке Нью-Йорка. Семь с половиной тысяч оранжевых «ворот» растянулись на 37 километров

Христо и Жанна-Клод в 2009 году