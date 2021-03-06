Как художник спрятал Рейхстаг и Триумфальную арку и что Христо Явашев вкладывал в свои недолговечные

Осенью 2021 года парижская Триумфальная арка скроется под слоем упаковки. Человека, который задумал это – художника Христо Явашева – уже нет в живых, произведению суждено пережить создателя. Тут, конечно, заключен парадокс – ведь вся творческая жизнь Явашева и его партнера и жены Жанны-Клод была посвящена иллюстрации тезиса о недолговечности искусства, теме его быстрого и бесповоротного перевоплощения и дальнейшего исчезновения.
Что скрывалось под слоями упаковки
Кажется, что обернуть тканью такое огромное сооружение, как Триумфальная арка, - дело слишком уж авантюрное, но Христо Явашеву подобное уже приходилось делать, и не один раз. Достаточно упомянуть берлинский рейхстаг, который стараниями художника в 1995 году скрылся под сотней тысяч квадратных метров серебристой ткани.
Рейхстаг, обернутый тканью
На протяжении веков и тысячелетий творцы стремились создать нечто нетленное, то, что переживет их самих и память о них. Архитектурные памятники, мраморные скульптуры, картины, написанные устойчивыми к воздействию времени красками, керамика, дающая возможность прикоснуться к древности, – все это Явашев решил оставить за пределами своего творческого поиска, сосредоточившись на создании произведений, которым суждено было просуществовать несколько дней, а потом уйти в небытие.
Обернутые банки, 1958 г.
«Обернутый телефон» 1962 г.
Поначалу художник создавал обертки для небольших предметов: консервных банок, телефона, стула, скрипки. Упаковывая объекты, Явашев словно «упаковывал» часть пространства. Рядовой, на первый взгляд, предмет превращался в нечто неповторимое, в проект с историей, со своей собственной энергией. При этом собственностью художника он не был – Явашев не оказывался обремененным каким-либо из своих произведений. Они очень долго вынашивались в голове, некоторое время готовились воплотиться в жизнь, а потом в короткие сроки становились центром внимания и становились частью прошлого – и частью современного искусства. Христо Явашев обыгрывал в своем творчестве и тему исчезновения объектов – пусть временного, которое обеспечивалось благодаря километрам упаковочного материала.
«Бегущая изгородь»
Одним из первых по-настоящему масштабных проектов Христо Явашева стала «Бегущая изгородь» – произведение, над которым художник работал с 1972 по 1976 год. Стена белой ткани, извиваясь и отражая солнечный свет, протянулась на 24 мили.
В 1983 году художник окружил тканью одиннадцать островов неподалеку от Флориды.
Один из островов, окруженных розовой тканью
А в 1985 году Христо Явашев «одел» Понт-Неф – старейший из парижских мостов. Подготовка к заключительному акту этого перформанса заняла десять лет – и девять из них Явашев пытался добиться разрешения на его проведение от французских властей. Мост был обернут золотистой тканью. Его увидели в общей сложности три миллиона человек.
Мост в Париже
Христо и Жанна-Клод
Христо Явашев родился в болгарском Габрово 13 июня 1935 года. По странному стечению обстоятельств, главная женщина его жизни, его постоянный партнер по жизни и по творчеству, француженка Жанна-Клод де Гийебон, родилась в тот же самый день.
«Обернутый автомобиль» 1963 г.
Сын владельца текстильной фабрики и секретарши Софийской Академии изобразительных искусств, Христо в 1952 году поступил в это учебное заведение и учился там четыре года. В 1956 году он, приехав в чехословацкую Прагу, пересек границу с Австрией и осел в западной Европе, через два года переселившись в Париж. Там он познакомился с будущей женой.
«Обернутый портрет Жанны-Клод»
Жанна-Клод в то время как начинался и развивался ее роман с Явашевым, была помолвлена с другим человеком и даже вышла за него замуж. Но через два месяца после свадьбы ушла к болгарскому художнику. В 1960 году у пары родился сын, спустя еще два года Жанна-Клод и Христо поженились.
Жанна-Клод в 1976 году
Первый их совместный проект состоялся в 1961 году, и этот тандем просуществовал вплоть до самой смерти Жанны-Клод в 2009 году. Всего супруги создали двадцать три произведения – немного, поскольку создание каждого могло занимать годы и даже десятилетия. Проект по рейхстагу был в работе на протяжении двадцати пяти лет – четверти века! – чтобы просуществовать всего две недели.
«Обернутые деревья». Макет нереализованного проекта
В каком-то смысле проект по упаковке архитектурного сооружения оказался сравним со строительством: проекты, эскизы, чертежи, создание моделей, получения разрешений – вот чем была наполнен первый этап работы над очередным произведением. На этом этапе художник получал финансирование для дальнейшей реализации своих планов – вышеупомянутые эскизы Явашев выставлял на продажу, заодно устраивая выставки. В денежном отношении Христо и Жанна-Клод придерживались твердой позиции: свои работы они финансировали сами, спонсорства не принимали.
Обернутый памятник Леонардо да Винчи, 1970 г.
Супруги хотели максимально приблизиться к свободе художника – и это у них, наверное, получалось. Независимость от инвесторов, от собственности на свои произведения, независимость самих произведений – вот то, что демонстрировал Христо Явашев в своей творческой жизни. Художник признавался, что истинное значение его произведений непостижимо для него самого. Прежде всего, чтобы понять чувства, которые вызывает у парижан обернутый тканью мост, нужно понимать, что вообще чувствуют они по отношению к этой достопримечательности. Не будучи парижанином, Явашев не мог этого знать.
Эскиз Нового моста в Париже (Понт-Неф)
Что осталось от произведений?
Каждый проект Явашева отличался уникальной историей и был наполнен своей собственной энергией. В «оборачивании» принимали участие самые разные люди, не только праздные зрители. Например, порой задумка художника предполагала привлечение альпинистов вместо использования строительных подъемных кранов.
Проект «Зонтики»
В 1984 – 1991 годах Явашев занимался подготовкой проекта «Зонтики» - он должен был состояться одновременно в Японии и США. Больше трех тысяч зонтиков, желтых на американской территории и синих на островах, были открыты одновременно. Диаметр каждого составлял девять метров, высота – шесть. Вскоре после установки зонтики были демонтированы.
В 2005 году был осуществлен проект «Ворота» в Центральном парке Нью-Йорка. Семь с половиной тысяч оранжевых «ворот» растянулись на 37 километров
Христо и Жанна-Клод в 2009 году
Творчество Христо Явашева позволяло пересмотреть давно сложившийся взгляд на объект и пространство вокруг него, упаковка скрывала детали и подробности, позволяя увидеть главное, что скрыто под тканью: размер, высоту, пропорции объекта, его неповторимость и уникальность.
С 2009 года он творил один. Осенью 2020 года должна была состояться «упаковка» Триумфальной арки во французской столице, но в мае Христо Явашева не стало. В знак уважения к памяти художника этот его последний проект все же будет осуществлен спустя год.
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