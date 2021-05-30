Винные пробки для декора: 9 вариантов применения

Из пробок от винных бутылок можно сделать много чего интересного. /Фото: vtemu.by
Довольно часто мы выбрасываем в мусорное ведро вещи, которые на первый взгляд кажутся бесполезными. Но на самом деле большинство из них могут пригодиться для совершенно неповторимых и удивительных идей, воплотить которые в жизнь предельно легко. Из пробок от винных бутылок можно делать разные забавные вещи для красоты интерьера, практичного дополнения комнат и радости детей.
1. Буквы из пробок
Пробковые буквы — стильное и современное украшение для любого интерьера. /Фото: i.pinimg.com
С помощью бесплатного рабочего материала можно сделать действительно невероятное и красивое украшение для дома, рабочего офиса или культурного заведения. Для этого понадобится немалое количество пробок от вина, но если потратить на сборы некоторое время, это не составит особого труда. После этого нужно просто склеить пробки в форме буквы или слова с помощью горячего клея.
Интересная информация от Novate.ru: Первые пробки для закупорки вина получали из мягких пород древесины вручную, строгая дерево. Но ее очевидным минусом было то, что она быстро разбухала и от избытка влаги и могла расколоть горлышко сосуда с вином. Для этого сверху пробку дополнительно запечатывали смолой. Финикийцы первыми решили использовать для изготовления пробок кору особого дуба, а современный вид они приобрели только в 17 веке.
2. Развлечение для детей
Если немного переделать винные пробки, то они отлично послужат на радость детям. /Фото: rie-world.com
Вооружившись канцелярским ножом и красками, можно сделать из пробок от винных бутылок забавные штампы. Благодаря им дети будут заняты часами, играясь с красками, создавая различные картины или просто воображая себя знатными императорами.
3. Коврик для ванной
Стильно, практично и приятно по внешнему виду. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы сделать коврик для ванной, понадобится около двухсот винных пробок. Создать такой стильный декор сможет любой желающий, даже новичок в творческих делах. Для закрепления пробкового материала нужна эластичная основа, на которую можно будет клеить пробки с помощью горячего клея. Пробки также можно сшить между собой леской, но это будет дольше.
4. Безвредность ножек
С такой подставкой мебель точно не будет портить пол. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn
Тяжелые предметы мебели могут оставлять царапины на полу, которые потом очень сложно замаскировать и практически невозможно устранить. Чтобы избежать вреда для напольного покрытия, можно воспользоваться простым и бесплатным средством, которое найдется практически в каждом доме. Нужно всего лишь разрезать пробку от винной бутылки на тонкие ломтики и приклеить их под ножки мебели.
5. Новогодние украшения
Необычный, но приятный для глаз и окружающей обстановки праздничный декор. /Фото: 6sotok-dom.com
Даже неискушенный человек может с легкостью сделать симпатичное рождественское украшение в виде елочки из небольшого количества пробок. Есть несколько вариантов их использования: целиком, тогда украшение получится более объемным, или же разрезая на тонкие пластинки, которые потом нужно будет наклеить на твердую основу. Чтобы украшение было более ярким и оригинальным, пробки можно раскрасить в белые, зеленые и красные цвета, покрыть золотой или серебристой краской.
Таким украшениям особенно сильно порадуются дети. /Фото: images.squarespace-cdn.com
6. Пробковое панно на любую тематику
Собирая пробки от бутылок, можно создать оригинальную картину или панно. /Фото: i.pinimg.com
Небольшое количество пробок от вина, и на стене вашей комнаты появится оригинальное украшение в виде сердца или любой другой фигуры. Если добавить немного красок, то изделие будет выглядеть просто потрясающе.
7. Стильный горшок
Комнатные растения тоже требуют необычного оформления. /Фото: dexorate.com
Обычные горшки могут превратиться в невероятный эко-декор всего лишь с небольшим количеством пробок от винных бутылок и горячего клея из пистолета. С таким заданием справится любой.
8. Особый шарм для кухни
Оформление рабочей зоны на кухне также не обойдется без винных пробок. /Фото: st.violity.com
С такой задачей справиться будет не очень легко, так как пробок потребуется много. Однако результат того стоит, ведь такой рабочей зоной могут похвастаться всего несколько человек в мире.
9. Декоративный столик
Небанальное оформление мебели. /Фото: i.imgur.com
Простая мебель может превратиться в стильный предмет декора, если добавить ей особого шарма с помощью пробок от винных бутылок. При создании такого украшения главное соблюдать принципы симметрии и аккуратность, и результат превзойдет все ожидания.
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