Что будет, если не убрать укрытие с роз вовремя

Розы — настоящая гордость каждого садовода и шикарное украшение любого участка. Однако эти прекрасные цветы очень капризны. Мельчайшая оплошность может погубить растение. Что ж, в этой статье мы расскажем, когда безопасно снимать укрытие для роз после холодного февраля.







УКРЫТИЕ ДЛЯ РОЗ

Розы требуют щепетильного ухода с ранней весны до поздней осени. В обмен на заботу капризули щедро украсят двор и станут настоящим загляденьем для гостей и соседей. Если ухаживать за розами грамотно, их цветение будет радовать весь сезон, до наступления холодов.Однако розы способы озадачить даже самого опытного садовода. Один из самых распространенных вопросов: «Когда снимать зимнее укрытие для роз?» Ведь если передержать цветы под защитным укрытием, последствия будут не лучше, чем если «раздеть» их преждевременно.Часто бывает так, что дачники снимают защиту слишком поздно. И что же они обнаруживают в таком случае? Перепревшие останки вместо здоровых побегов. В этом году февраль был аномально морозным: температура ночью опускалась до 20 градусов ниже нуля. К тому же весна очень обманчива. Вчера — тепло и солнечно, сегодня — мокрый снег и заморозки ночью. Что же делать?На самом деле, нужно ориентироваться на два главных признака.Именно они подскажут садоводам, что розочки пора открывать.Таяние снега. Если снег интенсивно тает, это уже первый признак того, что розы пора открывать. Но делать это нужно постепенно, поначалу открывая растения на несколько часов, чтобы проветрить. Делать это лучше в тихий, ясный день. Когда снег растаял полностью, укрытие для роз можно убирать совсем.Стабильная плюсовая температура. Важно, чтобы температура была плюсовой и днем, и ночью. Она не должна опускаться ниже 4 градусов тепла в темное время суток. Поэтому важно отслеживать прогноз погоды и не спешить.Некоторые садоводы советуют ждать первой декады апреля и только тогда начинать проветривать растения. Что ж, здесь многое зависит от региона, в котором проживаешь. Более того, каждый год преподносит разные погодные сюрпризы.Кстати, розы плохо переносят не только морозы, но и воздействие весеннего солнца. После снятия укрытия с растений, лучше обеспечить для них тень. Особенно если цветы посажены на солнечной стороне участка. Создать тень можно, к примеру, с помощью спанбонда (нетканого материала).Важно помнить, что на здоровье побегов влияет не только своевременное снятие укрытия. Их нужно правильно обрезать, подкормить и обеспечить защиту от вредителей. Ранее мы уже писали о том, как правильно обрезать розы весной. За тщательный уход цветущие красавицы непременно отблагодарят с приходом лета.