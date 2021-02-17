Зачем в электрической вилке нужно металлическое отверстие

Каждый человек, который хотя бы раз держал в руках вилку от евророзетки, должен был обратить внимание на то, что в ней имеется какое-то загадочное отверстие. Совершенно очевидно, что предусмотрено оно конструкторами не просто так. В таком случае было бы неплохо выяснить, для чего же оно нужно на самом деле, если у розеток нет никакого штыря для проникновения в странный элемент конструкции.
Наши розетки штыря не имеют. /Фото: hotel-best.ru.
В нашем случае данное отверстие преимущественно бесполезно, так как в розетках, используемых на родных просторах, попросту отсутствует тот самый штырь, который должен вставляться. Первоначально отверстия и штыри на электрооборудовании появились во Франции на розетках типа CEE 7/5. Там они используется по сей день. Загадочные штыри и отверстия выполняют несколько важных функций.
Нов некоторых странах розетки выглядят вот так. /Фото: m.fishki.net.
Первая функция – улучшение фиксации элементов электрооборудования. Когда вилка сидит еще и на выступающем из розетки штыре, то вытянуть ее намного сложнее и почти невозможно сделать это случайно. Придумана данная функция была главным образом для защиты детей от удара током. Если присмотреться к вилке, то можно будет заметить, что в отверстии есть два металлических лепестка, которые должны зажимать выходящий штырь, как тиски.
Заземление - вещь полезная. /Фото: tokidet.ru.
Вторая важная функция – заземление. Можно даже сказать, что в действительности она является первоочередной. Выступающий из розетки металлический штырь как раз для этого и используется. Правда делают такое оборудование далеко не во всех странах в целях экономии или по причине ненадобности. Кроме того, наличие дополнительного сочетания папа-мама не позволяет человеку перепутать полярность вилки, что может быть важно для некоторого особо «чувствительного» оборудования.
Розетки бывают очень разные. /Фото: vystroim.com.
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