Зачем домохозяйки наклеивают пенопласт на потолок

Ремонт в квартире — дело ответственное и хлопотное. Нужно изрядно потратиться и на материалы, и на работу мастеров. А прежде всего придумать и визуализировать то, как всё должно выглядеть. Например, важно решить, в какие цвета покрасить стены или как оформить потолок.





Если ты делаешь капитальный ремонт, так или иначе, где-то рука так и тянется сэкономить. Но чтобы конечный результат радовал взор каждый день, нужно подбирать хорошие строительные материалы. Их цена не всегда гарантирует качество. И порой, казалось бы, простенькая потолочная плитка может превзойти все ожидания. О ней и поговорим в сегодняшней статье.



КАК ОФОРМИТЬ ПОТОЛОК

Недостатки потолочной плитки

Как оформить потолок, не потратив при этом уйму денег? Кто-то выберет самый простой способ — побелку. Однако, согласись, красивого в этом мало. Также потолок можно покрасить специальной цветной краской. Но и тут есть свои нюансы. Например, некачественная краска, скорее всего, потрескается со временем.Стоит ли так рисковать, если есть другие проверенные способы? Мы предлагаем тебе обратить внимание на бюджетный отделочный материал. Пенопластовая потолочная плитка хороша по многим причинам. Во-первых, на рынке представлено огромное множество вариантов различных цветов и фактур.Во-вторых, даже новичок в строительном деле сможет справиться с поклейкой такой плитки.Оригинальная фактурная плитка будет выглядеть как роскошная лепнина на потолке. Она не только украсит интерьер комнаты, но и послужит стилеобразующим элементом. Подобная отделка особенно понравится любителям барокко, ренессанса, классицизма или модерна.Прелесть потолочной плитки в том, что ее можно клеить даже в том случае, если потолок неидеально ровный. Более того, за счет своей фактурности плитка, наоборот, скроет все недочеты. Кстати, такой материал можно закрепить практически на любой поверхности. Для этого не нужно много времени и особенных строительных навыков.При желании плитку можно покрасить. Например, матовой, глянцевой или латексной краской. Такая поверхность достаточно долговечна и проста в уходе. Почитав множество отзывов, мы определили еще несколько несравненных достоинств этого материала. Например, плитка создает дополнительную теплоизоляцию. Ее используют как утеплитель для стен.Кроме того, люди отмечают, что используют пенопластовую плитку не только для отделки потолка, но и для стен. Она подойдет как простой в использовании материал для рукоделия. Например, из плитки можно сделать различные поделки и даже объемные картины.Конечно, у любого строительного материала есть недостатки, и это нормально. К примеру, у некоторых видов потолочной плитки довольно низкая влагостойкость. Также она легко подвергается механическим повреждениям.Кроме того, считается, что плитка может пожелтеть, если долгое время на нее будут попадать прямые солнечные лучи. Но современные производители и с этой проблемой справились. «У меня в коридоре наклеена такая плитка. Держится уже 15 лет. За всё это время не пожелтела», — делится пользователь из Интернета.Еще один недостаток, на который порой жалуются, — наличие швов у плитки. Однако и с этим уже давно нет никаких проблем, потому что существует специальная бесшовная плитка. В результате на потолке она выглядит как цельное аккуратное полотно.Бесспорно, далеко не всем нравится пенопластовая потолочная плитка. Кто-то и вовсе считает, что она выглядит дешево и портит общий вид квартиры. Но на вкус и цвет, как говорится, товарищей мало. Если надумаешь покупать именно такой отделочный материал, обязательно читай отзывы на него. И, конечно, не бойся экспериментировать!Уверены, ты наверняка имел дело с этим материалом. Расскажи в комментариях, как, по твоему мнению, лучше всего оформить потолок. Давай делиться опытом друг с другом!