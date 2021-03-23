За что Марию Медичи называют самой проблемной королевой-матерью, и Как ей помогали картины Рубенса

Биография Марии Медичи

Мария Медичи в детстве. Картина в настоящее время находится в Палаццо Питти во Флоренции.

«Мария Медичи в юности» картина Санти ди Тито, ок. 1590.

«Мария де Медичи и ее сын дофин» (будущий Людовик XIII) - Шарль Мартен, 1603 год

Искусство и политика Медичи

«Жизнь Марии Медичи» - цикл картин Рубенса

Работы Рубенса: «Мария Медичи в образе Минервы» / «Судьба Марии Медичи» / «Рождение Марии Медичи»

Питер Пауль Рубенс «Представление портрета Марии Медичи»

Питер Пауль Рубенс «Представление портрета Марии Медичи», ок. 1622-1625, холст, масло, 394 x 295 см (Mus& #233 ;e du Louvre)

«Мария де Медичи» Пьетро Факкетти, ок. 1595, Палаццо Торрес-Ланселотти, Рим.

«Изгнанная королева Мария де Медичи с короной с видом на Кельн», картина Антониса ван Дейка. Дворец изящных искусств в Лилле.