Кого, за что и как раскулачивали большевики, или Как в СССР уничтожали сельскую буржуазию

Благодаря большевикам в широкий обиход было введено слово «кулак», этимология которого до сих пор не ясна. Хотя вопрос спорный, что возникло раньше: сам «кулак» или слово, обозначающее процесс «раскулачивания»? Как бы то ни было, должны были быть определены критерии, согласно которым хозяйственник становился кулаком и подлежал раскулачиванию. Кто это определял, какие признаки кулачества существовали и почему сельская буржуазия стала «вражеским элементом»?
Откуда берет начало слово «кулак»
Богатый - значит преступник.
Слово даже вошло в словарь Даля, в нем «кулак» трактуется как торгаш, перекупщик, тот, кто обогащается благодаря обману, обсчету. Если исходить из этого объяснения, то кулаками можно назвать добрую половину тех, кто сегодня гордо именуется «бизнесменом» или поскромнее – «предпринимателем». Неужели это и были все грехи кулаков, за которые их лишали не только имущества, но зачастую и жизни? К тому же нередко сейчас можно столкнуться с точкой зрения о том, что кулак – это крепкий хозяйственник, который умел и хотел работать. Кого же все-таки называли кулаком?
Есть несколько версий. И самая популярная на сегодня – это как раз та, про крепкого хозяйственника, который и сам работает и другим спуску не даст – держит их в кулаке. Дескать, отсюда и обозначение. Но вряд ли столь положительное слово большевикам удалось бы переделать на свой лад, диаметрально изменив к нему отношение. Хотя, что касается пропаганды и перетасовки фактов большевикам просто не было равных.
Зажиточные крестьяне.
В начале 20 века бытовала иная версия. Кулаками называли ростовщиков, которые давали деньги под проценты (тоже, по современным меркам, просто страшнейший грех). Однако в случае с кулаком дело обстояло несколько иначе. Кулак, к примеру, мог дать в долг зерно, но с процентами. То есть фактически он, не работая на поле, получал урожай, тогда как крестьянин был вынужден тяжело работать, а потом еще и отдать часть своего урожая. При этом все риски, связанные с земледелием, ложились на плечи крестьянина. Ведь неважно, что год выдался неурожайным, долг с процентами нужно отдавать. Немудрено, что часто образовывался долг, который отдавать было нечем, а приходилось.
Такая практика была незаконной, поскольку подпадала под статью о ростовщичестве, которое было запрещено. Понятно, что часто возникали ситуации, когда крестьянину просто нечем было отдавать долг. Учитывая незаконную деятельность самого кулака, он не мог обратиться в суд для возврата долга. Тут-то, видимо и возникали те самые отношения, благодаря которым «кулак» стал называться «кулаком». Именно физическое выбивание денег или долга в другом выражении, стало основой этого определения.
Однако для раскулачивания этого было недостаточно. Существовало два основных критерия, по которым определялось, является ли крестьянин кулаком или просто крепко стоящим на ногах хозяйственником? Во-первых, это ростовщичество, а во-вторых, использование наемного труда. Второй аспект весьма притянут за уши, ведь если у человека большое хозяйство, то по определению он использует наемный труд. Однако в стране он был запрещен, видимо как признак «барских замашек» и был незаконным.
Когда хотели как лучше, а получилось как всегда
Народный гнев было не остановить.
Перед коллективизацией часть земель принадлежала помещикам, часть крестьянам, а часть кулакам. Если крестьянская земля была общей и обрабатывалась коллективно, исходя из принципов общины, то помещичья и кулацкая были индивидуальными. Крестьянам земель не хватало, нередко из-за этого сенокосные угодья переделывались под пашни.
Крестьянская часть земель считалась общей – мирской, ее постоянно делили, переделывали и снова делили, кулак, претендующий на мирские земли часто назывался мироедом – живущим за счет общины. Хотя односторонняя оценка происходящего, безусловно, имеет место быть. Ведь со своей стороны кулаки зерно и деньги, пусть и под процент, но давали, а обратно требовали свое, пусть и согласно уговору, больше, чем бралось. Вероятно, и название класса пошло не откуда-нибудь, а из-за методов, используемых при этом.
Скупая все, что плохо лежит, кулаки становились весьма зажиточными людьми. Часть земель они могли скупить у разорившегося помещика, часть отбирали у крестьян за долги. Нередко бывали случаи, когда крестьяне, не желавшие отдавать долг, могли ненароком утопить кулака в пруду, избавившись заодно и вместе с необходимостью отдавать долги. До следующего посевного сезона крестьяне могли вздохнуть свободно, вот только на новую посевную денег взять было бы не откуда. Потому в этих отношениях, которые изначально должны были быть взаимовыгодными, крестьянство постоянно нарушало уговор и выставляло себя ущемленной и обиженной стороной. Нередко у кулака были свои помощники, которые наведывались к должникам, чаще всего эти крепкие ребята набирались из числа самих же крестьян.
Исторические факты этих лет нашли отражение на многих картинах.
Пожалуй, главное, что характеризовало кулака – это то самое умение забрать причитающееся, собственно именно это так не нравилось крестьянам и это же позволяло ему крепко стоять на ногах.
С точки зрения развития народного хозяйства кулачество как класс было весьма обоснованно. Для того чтобы сельское хозяйство стало товарным, механизированным, его было необходимо укрупнить, что и делали кулаки, развивая свое хозяйство, приумножая капитал и увеличивая количество своих земель. Крестьянство всегда было и оставалось малотоварным и не имело излишков, несмотря на то, что круглый год было занято на своем или помещичьем хозяйстве.
Как бы крестьянин не старался на своих весьма ограниченных землях разбогатеть благодаря честному труду, у него бы это не получилось. Тот факт, что кто-то умудрялся жить лучше, а не как все остальные за счет рационального подхода, хитрости и хваткому характеру, не могло не раздражать.
Некоторых высылали вместе с семьями.
Земельный декрет большевиков должен был решить проблему нехватки земель крестьянства, на тот момент четверть земель принадлежала помещикам, ее отобрали и присоединили к общим землям, разделив по семьям, исходя из количества членов семьи. Таким образом, большевики вроде бы и выполнили свое обещание про «землю – крестьянам», только богаче и сытнее от этого никто не жить не начал.
Кулаки продолжали свою деятельность и уже совсем скоро земля стала принадлежать не помещикам, а кулакам, крестьяне снова оставались ни с чем. При этом, в стране действовал запрет еще и на наемный труд, кулаки нарушали и этот пункт, как ни крути, они были противозаконными элементами.
Кого и как раскулачивали
Органы местной власти играли большую роль.
Идея отобрать у тех, у кого есть, под предлогом того, что они это нажили нечестным трудом, пришла в голову большевикам едва ли не сразу же. Коллективизация сельского хозяйства шла полным ходом уже в 1918 году, было создано 11 тысяч совхозов и колхозов, однако уже тогда было понятно, что мало отобрать скот и собрать в одном месте, за ним нужен грамотный присмотр, специалисты, рабочие. Уже в самом начале таких объединений колхозы были в плачевном состоянии, к тому же, большинству было не до сельского хозяйства, когда в стране такие перемены.
В основном, судьба кулаков была схожа. Одних сначала арестовали, затем отправили в лагерь, а уже там расстреляли, других отправили на каторгу, третьих расстреляли там же, выведя из родного села.
К раскулачиванию подключились не только красноармейцы, но и сотрудники ОГПУ. Маховик завертелся – были созданы специальные оперативные группы, создавались резервы чекистов. Списки кулаков, а значит и тех, кто подлежал раскулачиванию, создавались на местах, в их создании принимали участие не только местные власти, но и само население, организуя сходы и утверждая на них списки коллегиально. На любых съездах звучали лозунги и призывы, которые, впрочем, не несли под собой никакой законности. Единственным оправданием происходящему была революция, однако желающих возразить таким призывам не находилось, мало кто желал прослыть контрреволюционером.
Отобрать и сделать общим.
Нередко в число активистов выбиваются люди, которые никогда не имели ни собственного мнения, ни уважением сельчан не пользовались. Пьяницы, бездельники, умевшие разве что кричать, часто становились лидерами такого движения на местах, творя произвол согласно собственному мировоззрению.
Кооперативы, в которые входили кулаки, признавались ложными, потому в колхозы не просто не допускались кулацкие элементы, но и периодически проводились чистки от возможных проникновенцев.
Борьба с кулаками велась весьма серьезная, учитывая тот факт, что люди это были серьезные, с определенными взглядами на жизнь, с волевым характером, привыкшие добиваться своего и обладающие авторитетом в деревне, просто так избавиться от них было невозможно. К тому же их помощники часто создавали собственные отряды, которые вели свою борьбу.
Впрочем, среди кулаков тоже можно выделить несколько категорий, относительно их поведения после начала раскулачивания. Одни создали настоящий контрреволюционный актив и не собирались сдаваться без боя. Они были вооружены, не гнушались убийствами, поднимали сельчан на восстания и вели активную деятельность против советской власти.
Для ликвидации как класса.
Другая категория, которая состояла из кулаков, ставших практически помещиками из-за крупного хозяйства и высоких доходов, в контрреволюционной деятельности не участвовала, но при этом кошмарила крестьян, выбивала долги, поднимала цены на хлеб и зерно. Были и те кулаки, в большей степени из мелких, которые приняли происходившее как неизбежность и не пытались сопротивляться.
Одним из косвенных признаков того, что человек использует наемный труд, а значит, является кулаком, были лошади, а точнее их количество. Если их было несколько, то это считалось верным признаком. Лошадь в ту пору была транспортом, ее использовали для обработки земли. Ни один крестьянин, работающий в одиночку, не будет держать лишнюю лошадь, ведь ее тоже нужно кормить. Для одного хозяйства достаточно одной лошади. Если же их несколько, значит, у хозяина есть наемные работники – раз, лишняя земля, которую он не успевает самостоятельно обрабатывать – да. Таких причисляли к третьей категории кулаков.
Что подразумевалось под раскулачиванием
Разлучались семьи, ломались судьбы.
К разной категории кулаков применяли разную степень наказания. Тех, кто вел активную контрреволюционную деятельность и был причастен к убийствам представителей советской власти – расстреливали. В ином случае контрреволюционеров высылали вместе с семьями за Урал, либо в Казахстан. Кулаки, из числа богатеев, но которые не оказывали сопротивления властям, высылались в одиночку, без семей.
Третья наиболее безобидная категория высылалась вместе с семьей, но в пределах одного уезда. То есть они меняли место жительства, покидая родную деревню. Делалось это для того, чтобы разорвать связь кулака с его помощниками, лишить его авторитета и силы. Ведь на новом месте он оказывался в уязвимом положении.
Всего было раскулачено 1,8 млн человек – это если считать вместе с членами семей, кулаков – глав семей же было 400-500 человек. В этот период в стране было около 500 тысяч населенных пунктов, то есть, грубо говоря, по одному кулаку с населенного пункта. Ни о каких массовых расправах и расстрелах речи не идет. Иногда за серьезные правонарушения контрреволюционеров могли сослать вместе с помощниками.
Принято считать, что некоторые были сосланы совершенно без вины, по доносу и «стукачеству» односельчан, от зависти и людской злобы. Вполне возможно, что такие случаи и были, но для этого было необходимо формальное наличие кулацких признаков. Хотя бы в виде тех же лишних лошадей.
Результаты раскулачивания
Только жить почему-то лучше не стало.
Кулаков, которые были сосланы, восстановили в правах в 1934 году, но это не давало им права покинуть место ссылки, при этом их дети получили свободу передвижения в 1938 году и могли уехать на родину или поддержать процессы индустриализации.
Любой насильственный процесс, вмешательство в устои приводит к неожиданным последствиям. Коллективизация, как насильственный процесс не просто надломила вековые устои крестьянства, но и помешала естественному ходу истории и развитию сельского хозяйства и товарно-рыночных отношений. Можно бесконечно спорить о том, чтобы бы было «если», однако говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, потому по фактам.
Без коллективизации не было бы успешной индустриализации, что сыграло огромную роль в ходе Второй мировой войны. У России, базирующейся на зерне и пашнях, шансов одолеть фашизм было бы куда меньше. Во время войны же кулаки массово переходили на сторону врага, будь их число масштабнее, подобное явление могло стать массовым.
Раскулачивание фотографа.
Однако, есть и безусловные минусы. Первым и главным признаком того, что была совершена страшная ошибка, стал массовый голод, который унес жизни более 3-х миллионов человек во всей стране. Примерно в эти же годы погибло больше 500 тысяч членов семей кулаков, в основном это были дети.
Что касается хозяйственной пользы коллективизации, то тут результат был обратным. Только к 60-м годам удалось выйти на те же показатели на душу населения, которые были в 1920 году. Снижение эффективности работы сельского хозяйства привело к снижению уровня снабжения, которое тут же ощутили и городские жители. Это привело к введению карточной системы и существенному ухудшению питания.
Однако, пожалуй самым главным негативным последствием стало рождение принципа «общее – значит ничье», который на долгий период определит работу системы колхозов и совхозов. Крестьяне, которые с любовью и желанием трудились на своей земле, умели чутко понимать и чувствовать природные явления и получали хороший урожай, совершенно не стремились работать на колхоз, бросали дома, семьи и уезжали в города. Была потеряна вековая связь с землей, с корнями и традициями.
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