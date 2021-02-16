Почему советские поезда красили в зеленый цвет, а не в какой-то другой

Во времена Царской России вагоны окрашивались в зависимости от класса / Фото: train-photo.ru

1. Версия выбора цвета для пассажирских вагонов

В послевоенное время составы начали окрашивать в зеленый цвет, а крышу - в серый / Фото: yandex.kz

Серый цвет для крыши вагонов был выбран неслучайно - сверху поезд становился менее заметным / Фото: rail-club.ru

2. Что происходит сегодня

Краску «железный сурик» используют только для грузовых вагонов, для пассажирских - нет / Фото: train-photo.ru

Со временем цветовая палитра была расширена, появились вагоны синего и голубого цветов / Фото: pfoto-rzd.com