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Земля с высоты



Сегодня мы увидим планету Земля с высоты птичьего полета, это снимки, сделанные астронавтами, спутниками, а также с вертолетов и пассажирских самолетов.

Земля с высоты

Фермер на поле в Клайнпиннинге, Германия. (Фото Armin Weigel):

Земля с высоты

Тракторы с зерном на продовольственном рынке, 21 апреля 2020. (Фото Uma Shankar Mishra):

Земля с высоты

Абрикосовые деревья в фруктовом саду возле Балатонвилагос, Венгрия, 31 марта 2020. (Фото Gyorgy Varga):

Земля с высоты

Военное кладбище в районе Синьдянь, город Новый Тайбэй. (Фото Sam Yeh):

Земля с высоты

Фермер готовит поле для весенней посадки около Айлэнд-Лейк, штат Иллинойс, США, 15 апреля 2020. (Фото Tannen Maury):

Земля с высоты

Цветущие тюльпаны на поле в Гревенбройхе, Германия. (Фото Sascha Steinbach):

Земля с высоты

Цветочный лабиринт в Англии. (Фото Oliver Dixon):

Земля с высоты

Сердце в поле в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Земля с высоты

Зрители уличного кинотеатра в западной Германии. (Фото Ina Fassbender):

Земля с высоты

Закрытый парк развлечений в Тель-Авиве, Израиль. (Фото Oded Balilty):

Земля с высоты

Лодки в Дакке, 28 марта 2020. (Фото Munir Uz Zaman):

Земля с высоты

Письменный экзамен при приеме на работу в Ансане, Южная Корея, 4 апреля 2020. (Фото Hong Ki-won):

Земля с высоты

Ели в провинции Цзянсу, Китай, 20 апреля 2020

Земля с высоты

Цветочные поля в провинции Цзянсу, Китай, 15 апреля 2020:

Земля с высоты

 


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