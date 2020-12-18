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Сегодня мы увидим планету Земля с высоты птичьего полета, это снимки, сделанные астронавтами, спутниками







Фермер на поле в Клайнпиннинге







Тракторы с зерном на продовольственном рынке, 21







Абрикосовые







Военное кладбище в районе Синьдянь, город Новый Тайбэй. (Фото Sam Yeh):







Фермер готовит поле для весенней посадки около Айлэнд-Лейк, штат Иллинойс, США, 15 апреля 2020. (







Цветущие тюльпаны на поле в Гревенбройхе, Германия. (Фото Sascha Steinbach):







Цветочный лабиринт в Англии. (Фото Oliver Dixon):







Сердце в поле в провинции







Зрители уличного кинотеатра в западной Германии. (Фото Ina Fassbender):







Закрытый парк развлечений в Тель-Авиве, Израиль. (Фото Oded Balilty):







Лодки в Дакке, 28 марта 2020. (Фото Munir Uz Zaman):







Письменный экзамен при приеме на работу в Ансане, Южная Корея, 4 апреля 2020. (Фото Hong Ki-won):







Ели в провинции Цзянсу, Китай, 20 апреля 2020







Цветочные поля в провинции Цзянсу











Сегодня мы увидим планету Земля с высоты птичьего полета, это снимки, сделанные астронавтами, спутниками , а также с вертолетов и пассажирских самолетов.Фермер на поле в Клайнпиннинге , Германия. (Фото Armin Weigel):Тракторы с зерном на продовольственном рынке, 21 апреля 2020. (Фото Uma Shankar Mishra):Абрикосовые деревья в фруктовом саду возле Балатонвилагос, Венгрия, 31 марта 2020. (Фото Gyorgy Varga):Военное кладбище в районе Синьдянь, город Новый Тайбэй. (Фото Sam Yeh):Фермер готовит поле для весенней посадки около Айлэнд-Лейк, штат Иллинойс, США, 15 апреля 2020. ( Фото Tannen Maury):Цветущие тюльпаны на поле в Гревенбройхе, Германия. (Фото Sascha Steinbach):Цветочный лабиринт в Англии. (Фото Oliver Dixon):Сердце в поле в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.Зрители уличного кинотеатра в западной Германии. (Фото Ina Fassbender):Закрытый парк развлечений в Тель-Авиве, Израиль. (Фото Oded Balilty):Лодки в Дакке, 28 марта 2020. (Фото Munir Uz Zaman):Письменный экзамен при приеме на работу в Ансане, Южная Корея, 4 апреля 2020. (Фото Hong Ki-won):Ели в провинции Цзянсу, Китай, 20 апреля 2020Цветочные поля в провинции Цзянсу , Китай, 15 апреля 2020:

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