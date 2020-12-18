Сегодня мы увидим планету Земля с высоты птичьего полета, это снимки, сделанные астронавтами, спутниками, а также с вертолетов и пассажирских самолетов.
Фермер на поле в Клайнпиннинге, Германия. (Фото Armin Weigel):
Тракторы с зерном на продовольственном рынке, 21 апреля 2020. (Фото Uma Shankar Mishra):
Абрикосовые деревья в фруктовом саду возле Балатонвилагос, Венгрия, 31 марта 2020. (Фото Gyorgy Varga):
Военное кладбище в районе Синьдянь, город Новый Тайбэй. (Фото Sam Yeh):
Фермер готовит поле для весенней посадки около Айлэнд-Лейк, штат Иллинойс, США, 15 апреля 2020. (Фото Tannen Maury):
Цветущие тюльпаны на поле в Гревенбройхе, Германия. (Фото Sascha Steinbach):
Цветочный лабиринт в Англии. (Фото Oliver Dixon):
Сердце в поле в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
Зрители уличного кинотеатра в западной Германии. (Фото Ina Fassbender):
Закрытый парк развлечений в Тель-Авиве, Израиль. (Фото Oded Balilty):
Лодки в Дакке, 28 марта 2020. (Фото Munir Uz Zaman):
Письменный экзамен при приеме на работу в Ансане, Южная Корея, 4 апреля 2020. (Фото Hong Ki-won):
Ели в провинции Цзянсу, Китай, 20 апреля 2020
Цветочные поля в провинции Цзянсу, Китай, 15 апреля 2020:
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