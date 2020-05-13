Интерьер детского кафе в Китае

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Дизайнеры интерьеров Wutopia Lab оформили детское кафе Fairyland Premium Kids Café в городе Далянь





Вдохновением для создания проекта стал рисунок дочери заказчика, на котором та изобразила сказочную страну. Клиент хотел, чтобы её мечта сбылась и другие дети смогли также попасть в эту сказочную страну. Внешний фасад ресторана выполнен из алюминиевых панелей с отверстиями различного размера, а за ними кроется созданный для детей мир между реальностью и мечтами. Фойе кафе представляет собой круглое пространство, окружённое



Дизайнеры интерьеров Wutopia Lab оформили детское кафе Fairyland Premium Kids Café в городе Далянь , Китай. Пространство площадью 580 квадратных метров стало первым образовательным семейным рестораном в Китае.Вдохновением для создания проекта стал рисунок дочери заказчика, на котором та изобразила сказочную страну. Клиент хотел, чтобы её мечта сбылась и другие дети смогли также попасть в эту сказочную страну. Внешний фасад ресторана выполнен из алюминиевых панелей с отверстиями различного размера, а за ними кроется созданный для детей мир между реальностью и мечтами. Фойе кафе представляет собой круглое пространство, окружённое лесом огней, где 1000 акриловых трубок имитируют эффект солнечного света, проникающего сквозь толстые слои листьев. Центральной частью является «Облачный город» — страна чудес для детей. Тут они могут наслаждаться океаном облаков из акрила, домами на деревьях, горками и шариковым бассейном. В углу этой зоны находится «Золотой замок» со свечами, камином и блестящими столовыми приборами из серебра специально для детей. Вдали от центра спрятана «Белая галерея», представляющая собой небольшое пространство, где дети могут уединиться с друзьями. За красным бархатным занавесом находится сцена для танцев и веселья.

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